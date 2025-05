Chrysler se souvient de 10 000 camions sur des avertissements de pression des pneus incorrects

Vous ne pensez peut-être pas souvent à la pression de votre pneu. À moins que vous ne conduisez tout-terrain ou que vous ayez une fuite dans votre pneu, il est peu probable que vous entendiez le carillon averti de la voiture vous alerter à une pression incorrecte. Mais si ce système ne fonctionne pas correctement, vous pouvez essayer de remédier à un problème déroutant. Chrysler (FCA US, LLC) a récemment annoncé qu’il rappelait plus de 10 000 véhicules en raison de problèmes de pression des pneus. La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a également documenté le rappel. Lisez la suite pour savoir si vous êtes touché par le rappel et que faire si vous êtes.

Quels véhicules se souviennent de Chrysler?

Chrysler se souvient de plus de 10 000 véhicules RAM 1500. Si vous en possédez un, gardez un œil sur votre boîte aux lettres. Le constructeur automobile sortira les lettres du propriétaire début mai 2025. Jusqu’à ce que vous sachiez avec certitude si votre véhicule est affecté ou non, vérifiez manuellement la pression de votre pneu pour vous assurer de les remplir correctement. Ne comptez pas sur la jauge ou les messages d’erreur du véhicule, car ils peuvent être incorrects.

Pourquoi Chrysler se souvient-il de ces véhicules?

Selon le mémoire de la NHTSA, Chrysler se souvient de ces véhicules parce que «une erreur logicielle peut provoquer un message incorrect de pression d’inflation des pneus à afficher sur le tableau de bord.»

Connaître la pression de votre pneu est très important. Trop haut, et vous courez le risque d’éruption. Trop bas et vous êtes susceptible d’endommager vos jantes. Il y a un peu de marge d’erreur, mais les problèmes de pression des pneus doivent être résolus dès que possible. Si le logiciel n’affiche pas le droit, vous pouvez trop remplir vos pneus. Et les pneus mal gonflés peuvent rendre un accident de voiture plus probable.

Comment Chrysler résoudra-t-il ce problème?

Étant donné que ce problème est un problème de logiciel, Chrysler «Les concessionnaires mettront à jour le logiciel du tableau de bord, gratuitement». Planifiez votre réparation dès que possible, et en attendant, vérifiez la pression de votre pneu avec une jauge manuelle pour déterminer si c’est ou non au bon niveau. Vous pouvez consulter votre manuel du propriétaire pour déterminer quel est le bon PSI.

Si vous avez d’autres questions sur ce rappel, vous pouvez contacter le service client FCA au 1-800-853-1403; Expliquez que vous voulez plus d’informations sur le numéro de rappel 30C. Vous pouvez également appeler la hotline de sécurité du véhicule NHTSA au 888-327-4236; Leur numéro pour ce rappel est de 25v231000.

