Comment installer une fenêtre de sortie

Introduction

L’un des meilleurs investissements que vous puissiez faire dans votre maison est d’ajouter une superficie finale en pieds carrés, et pour de nombreuses maisons, le sous-sol est le meilleur endroit pour le faire. Mais beaucoup de gens ne connaissent pas le nouvel espace habitable dans votre sous-sol nécessitent une fenêtre de sortie pour fournir une sortie en cas d’urgence. L’installation d’un est un gros travail, mais la plus grande fenêtre inondera votre sous-sol de lumière naturelle et le rendra conforme au code.