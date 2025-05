Le projet de rénovation extérieure qui offre un ROI élevé

Lorsque nous avons demandé à l’expert en construction à quel point un remplacement typique de porte de portes de garage a conseillé la budgétisation de 760 $ à plus de 5 000 $, en fonction de la taille et de la capacité de votre garage. « Si vous regardez un garage en deux voitures, vous dépensez probablement plus de 3 000 $ », a expliqué Keen. « Si nous estimons en termes de mécanisme de porte, un garage en retrait pourrait coûter entre 450 $ et 1 700 $. En termes de matériaux, une porte de garage en fibre de verre de base ne devrait pas être supérieure à 2 000 $. »

Vous devrez également prendre en compte le coût des installateurs professionnels. Bien que les portes de garage soient assez simples, elles sont beaucoup plus lourdes qu’elles ne paraissent. Lorsqu’ils sont mal installés, ils peuvent être extrêmement dangereux pour vous, votre famille et les acheteurs potentiels. Parallèlement au coût de la porte, vous pouvez vous attendre à payer à un installateur 350 $ en moyenne. Des frais supplémentaires, comme le retrait et l’élimination de votre ancienne porte, peuvent ajouter au général du projet.