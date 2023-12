Vous cherchez à emprunter encore plus pour une maison ? Les limites des prêts hypothécaires sont sur le point d’augmenter en 2024

Si vous aviez en vue une maison ou un quartier dans un certain prix mais que vous n’étiez pas en mesure d’emprunter suffisamment pour un prêt, votre chance pourrait tourner en 2024. La semaine dernière, l’Agence fédérale de financement du logement et l’Administration fédérale du logement ont annoncé des augmentations de la façon dont de nombreux acheteurs peuvent emprunter pour obtenir des prêts garantis par le gouvernement fédéral, dans le cadre de leurs besoins annuels pour suivre le rythme de l’évolution des prix de l’immobilier.

Pour les prêts FHFA, la limite passera à 766 550 $, soit un bond de 40 350 $ par rapport au seuil de 726 200 $ de 2023. Dans les régions où le coût de la vie est plus élevé, comme la Californie, New York et Hawaï, la limite est fixée à 150 % de la limite de base, ce qui équivaut à 1 149 825 $.

Ken Fears, directeur de la politique de financement et d’évaluation du logement conventionnel à la National Association of REALTORS, a déclaré : « La NAR est encouragée par les efforts continus de la FHFA pour fournir des liquidités sur tous les marchés. Les acheteurs de maisons sur les marchés où les coûts sont élevés ne sont pas à l’abri des problèmes d’abordabilité présentés par la hausse des taux hypothécaires au cours de la dernière année. Permettre à Fannie Mae et Freddie Mac de soutenir le marché dans son ensemble fournit un financement abordable et indispensable à ceux qui ne remplissent pas les conditions requises pour les options purement privées.

Pour les prêts FHA, qui attirent souvent les acheteurs avec des acomptes plus faibles ou des cotes de crédit inférieures, la limite passera à 498 257 $, contre 472 030 $ cette année. Les prêts FHA ne nécessitent souvent qu’un acompte minimum de 3 %, mais sont accompagnés d’une assurance hypothécaire privée requise dans le cadre du prêt.

« Les limites de prêt plus élevées aideront davantage de personnes, en particulier celles qui vivent dans des zones à coûts élevés, à pouvoir acheter une nouvelle maison. surtout maintenant où les taux sont toujours aussi élevés, mais en baisse. Les prêts conformes permettent des cotes de crédit plus faibles, des ratios d’endettement jusqu’à 50 %, des acomptes moins élevés, des prêts de rénovation et bien plus encore », a déclaré Melissa Cohn, vice-présidente régionale de William Raveis Mortgage.

Les prix de l’immobilier ont augmenté régulièrement, les prix médians de l’immobilier cet automne ayant augmenté entre 3,4 % et 3,5 % par rapport à l’année dernière, selon les données NAR et Redfin. La hausse des taux d’intérêt hypothécaires a atténué la croissance des prix, mais la demande reste élevée, ce qui signifie que toute baisse potentielle des prix médians au cours de l’année à venir sera probablement minime et limitée aux marchés moins concurrentiels.

Pour voir une carte complète des endroits où les différentes limites de prêt s’appliquent, rendez-vous sur ce site de la FHFA.