Il faut 13,5 ans pour atteindre le seuil de rentabilité de votre prêt hypothécaire. Vous pouvez le faire plus rapidement

Si vous achetez une maison maintenant, cela peut prendre jusqu’à 13,5 ans pour réaliser un bénéfice sur votre achat, selon de nouvelles données de Zillow. « La combinaison de la hausse des prix de l’immobilier et des taux hypothécaires élevés entraîne un délai plus long entre l’achat et la vente avant qu’un bénéfice puisse être réalisé », explique Nicole Bachaud, économiste principale chez Zillow. Et elle nous dit que les coûts initiaux élevés d’achat d’une maison pourraient également inciter les acheteurs à opter pour une mise de fonds inférieure, ce qui prolonge le temps nécessaire aux acheteurs pour réaliser un profit sur leur maison.

Selon Bachaud, il s’agit d’estimations de la manière dont les pourcentages (et les coûts de maintenance) peuvent affecter le calendrier des bénéfices :

· Un acompte de 3% nécessiterait 13 ans et six mois pour réaliser un bénéfice

· Un acompte de 5% nécessiterait 13 ans et trois mois pour réaliser un bénéfice

· Un acompte de 10 % nécessiterait 12 ans et sept mois pour réaliser un bénéfice

· Un acompte de 20 % nécessiterait 11 ans et trois mois pour réaliser un bénéfice

Cependant, il est possible de rompre encore plus tôt.

Une façon de rembourser votre prêt hypothécaire plus rapidement consiste à effectuer des versements aux deux semaines. Brandon Snow, directeur exécutif de la stratégie hypothécaire chez Ally Home, souligne une récente vidéo TikTok devenue virale expliquant un « hack de remboursement hypothécaire » pour les propriétaires. « D’après la vidéo, si vous effectuez des versements hypothécaires bihebdomadaires au lieu de versements mensuels, vous économiserez en moyenne environ 5 ans sur le montant de votre prêt », nous dit Snow.

Selon Matt Vernon, responsable des prêts à la consommation chez Bank of America, « effectuer des versements bimensuels sur votre prêt hypothécaire peut accélérer le remboursement, potentiellement économiser sur les intérêts et raccourcir la durée du prêt. » Si vous effectuez la moitié de votre paiement mensuel toutes les deux semaines, il nous dit que vous finirez par effectuer un paiement supplémentaire chaque année. « Au fil du temps, ce paiement supplémentaire peut réduire considérablement le total des intérêts payés et raccourcir la durée du prêt. »

Cependant, l’impact réel peut dépendre d’autres facteurs, comme votre taux d’intérêt. « Si votre taux d’intérêt est plus élevé, les économies réalisées grâce aux paiements bimensuels seront probablement plus importantes », explique Vernon. « De plus, si votre prêt hypothécaire a un taux d’intérêt fixe, l’impact est plus prévisible que celui des prêts hypothécaires à taux variable. »

Alors, comment cette stratégie se traduit-elle en termes de montants réels ? Snow m’a proposé deux scénarios différents utilisant une hypothèque de 332 800 $ (basée sur les estimations du prix des logements de la Réserve fédérale pour le deuxième trimestre 2023), en supposant un acompte de 20 %.

« À un taux d’intérêt de 3,5 % sur une durée hypothécaire de 30 ans, le paiement mensuel d’un propriétaire s’élève à 1 494 $ en capital et intérêts (séquestre non inclus) », explique Snow. « Ainsi, si l’acheteur passe à un plan de paiement accéléré aux deux semaines, il remboursera son prêt hypothécaire en 26,2 ans à 747 $ par versement, ce qui lui permettra d’économiser environ 30 000 $ d’intérêts sur la durée du prêt. »

Cependant, étant donné que les taux d’intérêt actuels sont plus élevés, voici un autre scénario :

« Avec un taux d’intérêt de 7 % sur une durée hypothécaire de 30 ans, le paiement mensuel d’un propriétaire s’élève à 2 214 $ en capital et intérêts (séquestre non inclus) », explique Snow. Et en passant à un plan de paiement accéléré toutes les deux semaines, il affirme que le propriétaire rembourserait son prêt hypothécaire en 23,7 ans à raison de 1 107 $ par versement, ce qui lui permettrait d’économiser environ 115 000 $ d’intérêts sur la durée du prêt.

Pas toujours la meilleure stratégie

Mais que ce soit une bonne stratégie ou non dépend de plusieurs facteurs. Si votre taux hypothécaire est inférieur au taux de votre compte d’épargne (et il dit que c’est le cas de nombreuses personnes qui ont acheté leur maison avant 2022), Snow dit que vous souhaiterez peut-être maintenir le calendrier de versements hypothécaires mensuels habituel. « Avec un calendrier de paiement bihebdomadaire, vous finissez par effectuer quelques paiements supplémentaires par an, mais envisagez d’investir les fonds qui serviraient à ces paiements supplémentaires dans un compte d’épargne à haut rendement », conseille-t-il.

D’un autre côté, si votre taux hypothécaire est supérieur à celui de votre compte d’épargne, Snow admet que faire des versements hypothécaires bimensuels peut aider à rembourser le capital plus rapidement et à accumuler moins d’intérêts. « Cependant, tous les prêteurs n’offrent pas cette option, et certains peuvent facturer des frais pour mettre en place le nouveau calendrier de paiement, alors assurez-vous de rechercher les politiques de votre prêteur avant de modifier votre calendrier de paiement », dit-il.

Vernon convient que vous devez vérifier si la banque imposera des pénalités pour remboursement anticipé. « Il est important de vérifier auprès de votre prêteur hypothécaire pour vous assurer qu’il accepte les paiements partiels et confirmer la manière dont il les applique. » De plus, avant de modifier votre échéancier de paiement, Vernon vous recommande de considérer votre situation financière globale et de déterminer si cette nouvelle stratégie de paiement correspond à vos objectifs et à votre budget.

Autres moyens de rembourser votre prêt hypothécaire plus rapidement

Au lieu d’effectuer des versements hypothécaires aux deux semaines, Melissa Cohn, vice-présidente régionale chez William Raveis Mortgage, nous dit que vous pouvez simplement effectuer un versement supplémentaire chaque année, car cela aura le même effet. « Pour tout prêt hypothécaire, si vous effectuez des versements supérieurs au versement requis, le montant supplémentaire servira à réduire le capital », explique-t-elle. « À mesure que le montant du principal diminue, chaque paiement mensuel futur accélère encore l’amortissement du montant du principal. » Et cela crée un effet boule de neige qui permet de rembourser la maison quelques années plus tôt. Pour certaines personnes, il peut être plus facile d’effectuer ce paiement annuel supplémentaire lorsque leur chèque d’impôt sur le revenu arrive.

Arrondir les paiements est une autre façon de rembourser votre prêt hypothécaire plus rapidement. Par exemple, si votre paiement mensuel est de 2 500 $, envisagez de payer 2 700 $. « Explorez également les options de refinancement, allouez des bonus à votre prêt hypothécaire et automatisez les paiements tout en examinant et en réduisant les dépenses pour réorienter vos économies vers le remboursement », explique Vernon. Cependant, il réitère l’importance de vérifier auprès de votre prêteur pour comprendre les conditions et les pénalités potentielles avant de mettre en œuvre de nouvelles stratégies de remboursement hypothécaire.

La stratégie d’un seul propriétaire

J’ai également parlé avec Stephanie Mickelson, rédactrice indépendante à Eau Claire, Wisconsin. Elle et son mari ont acheté leur première maison en juin 2023, après avoir économisé et planifié pendant environ 10 ans. Leur objectif est de rembourser leur maison d’ici 5 ans. Michelson recommande d’avoir la mise de fonds la plus importante possible. « Nous avons investi 30 % sur notre maison, ce qui a considérablement réduit nos mensualités », dit-elle. « Ainsi, au lieu d’effectuer des remboursements plus importants sur un prêt important, nous avons pu obtenir un prêt hypothécaire plus petit, ce qui nous permet de payer davantage sur le principal. »

Pour économiser pour l’acompte – et payer la maison le plus rapidement possible – le mari de Mickelson est passé d’un travail à temps partiel à un travail à temps plein et à la direction. Et comme Michelson est une mère au foyer, elle écrit tôt le matin avant que les enfants ne se lèvent. « Je trouve autant d’emplois et de clients que possible, et mon mari s’efforce également de gagner plus. »

Ils effectuent également des versements supplémentaires pour rembourser l’hypothèque. Cependant, Mickelson affirme que cela ne vient pas des économies. « Lorsque nous nous sommes désendettés en 2015, nous avons mis de côté un fonds d’urgence pour six mois, et nous n’y touchons pas à moins qu’il y ait une urgence que nous ne pouvons pas couvrir avec notre budget normal. » La famille dispose également d’un autre compte d’épargne pour l’entretien de la maison, les dépenses imprévues, etc. « Cela nous permet de mettre le plus d’argent possible sur le prêt sans nous mettre en danger financièrement », explique-t-elle.

Mickelson a également évité une erreur courante lors des acheteurs d’une première maison. « Lorsque nous avons décidé de contracter ou non un prêt hypothécaire, je me suis assis et j’ai examiné les intérêts réels que nous paierions sur une période de 15 ans. » elle dit. Si l’hypothèque est remboursée dans 15 ans, elle comprendra environ 111 000 $ d’intérêts. « Notre plan est de le rembourser en moins de 5 ans, et dans ce scénario, nous paierons un peu moins de 40 000 $ d’intérêts et économiserons 71 000 $. »