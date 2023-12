8 tendances en matière de design d’intérieur qui disparaîtront en 2024

Vous envisagez de rénover ou de rafraîchir votre maison en 2024 ? Vous souhaitez probablement que votre espace ait l’air neuf. Les tendances sont intéressantes depuis quelques années. Il y a eu beaucoup de cycles rapides à travers les microtendances TikTok pour la maison telles que Barbiecore, tandis que de nombreuses tendances majeures sont restées bien au-delà de leur apogée.

Que vous investissiez de l’argent dans une rénovation majeure ou que vous effectuiez un simple rafraîchissement, il est essentiel d’opter pour quelque chose de actuel afin que l’espace ne soit pas à la fois flambant neuf et démodé. Voici huit tendances en matière de design d’intérieur qui disparaîtront en 2024 selon les architectes d’intérieur.

Accents de gris

Des murs aux canapés en passant par le carrelage, le gris a été considéré comme élégant pendant des années. Mais maintenant, ce temps est écoulé, explique Dianne O’Connor, fondatrice et PDG de Weston Table. « Grey est sorti. Le monde est trop sens dessus dessous pour considérer une couleur qui pourrait être interprétée comme sombre et sérieuse.

D’un autre côté, Isy Runsewe d’Isy’s Interiors qualifie ce look de « fiasco flipper », car il était si populaire lors de l’engouement pour les retournements de maisons de la dernière décennie. « Avec une utilisation excessive du gris, il y a inévitablement une dépendance et une surutilisation de l’équilibre entre les gris froids et les blancs, ce qui conduit à ce que tout ressemble à un dauphin. Ou, sans doute pire : impersonnel et carrément stérile.

Si vous envisagez de rénover en 2024, Runesewe dit qu’il est préférable d’éviter les sols, les murs et les armoires gris froid. « Plongez-vous dans des couleurs et des textures plus organiques, combinez des gris chauds et un éclairage approprié vous aidera à créer un espace véritablement relaxant. »

Portes de grange coulissantes

Alors que la plupart d’entre nous ont finalement fait leurs adieux au signe de la vie, du rire et de l’amour, les portes de grange coulissantes se démoderont également en 2024, selon Runesewe. « Les portes de grange ne sont pas pratiques et ne remplissent aucune des fonctions nécessaires d’une porte. Ils bloquent mal la lumière, les sons et les odeurs. La plupart des chambres ont des portes pour plus d’intimité. Il est préférable de les éviter dans les salles de bains, les buanderies et les placards.

Il note également que les portes de grange complètent rarement le design global d’une maison. « À moins qu’il ne s’oriente déjà vers un look campagnard, ce qui est une tendance disparue depuis longtemps. »

Minimalisme ultra moderne

Moins ne sera plus plus au cours de l’année à venir. « Le minimalisme ultra-moderne est de sortie pour 2024 ! Nous constatons une tendance vers des espaces plus superposés, pleins de couleurs et de motifs. L’époque des murs blancs et des agencements à l’emporte-pièce est révolue, car les configurations uniques et les détails architecturaux ornés font leur retour », déclare Samantha Stathis-Lynch de Samantha Ware Design.

Il y aura enfin plus en 2024, avec des caractéristiques et des détails uniques devenant des éléments de conception convoités. « Attendez-vous à voir plus de courbes, mais pas nécessairement dans votre canapé bulle ou votre fauteuil pivotant. Les clients demandent des plafonds voûtés en berceau, des portes cintrées et des fenêtres arrondies, qui créent du caractère et ajoutent de la douceur à un espace. Pour compléter l’ambiance habitée, tout ce qui est vintage est indispensable car il ajoute de la patine et de la profondeur à votre espace.

La grande esthétique millénaire

Le Grand Millennial s’accroche depuis un bon moment, mais Susan Klimala de TKS Design Group me dit que ce look évoluera en 2024. « Au lieu du grand millénaire, parlons du maximalisme adulte, où la couleur, la texture et les formes géométriques peuvent participez maintenant.

Bancs de salle à manger

Les salles à manger ont tendance à être victimes du look « matchy-matchy ». De nombreuses personnes choisissent de mélanger les sièges en utilisant des bancs et des chaises. Mais Runsewe me dit que ce look a atteint son apogée. « Ne vous méprenez pas, j’adore les banquettes intégrées bien conçues, mais une longue banquette autoportante au lieu de chaises de salle à manger est peu pratique et inconfortable. Bien sûr, ils peuvent accueillir au moins trois personnes, mais lorsqu’ils sont utilisés, ils posent problème », dit-il. « Tout le monde a vécu l’expérience lorsque plusieurs personnes doivent se lever et se déplacer elles-mêmes, et souvent le banc lui-même permet aux gens de s’excuser de la table. »

Des murs blancs aux canapés et habillages de fenêtres blancs, le blanc a été le neutre pendant de nombreuses années. Mais maintenant, les goûts s’orientent vers des teintes neutres plus chaudes. «Nous nous éloignons définitivement des murs blancs et plats et nous dirigeons vers une direction incorporant des murs avec du mouvement et de la texture car cela donne une sensation plus chaleureuse», déclare Lindye Galloway, fondatrice et directrice de la création de Lindye Galloway Studio + Shop.

Cela signifie également que les cuisines blanches avec des comptoirs et des armoires en marbre commencent à paraître démodées. « Les cuisines blanches sont en voie de disparition. Bien qu’ils aient vécu un moment fort, il y a une forte tendance à s’éloigner de cela vers des armoires anti-taches et des tons plus chauds ou plus froids qui rendent une pièce plus chaleureuse.

Vert pâle

Dans le même esprit, le vert pâle disparaîtra également en 2024. Mary Alice Palmer, directrice de la création mondiale et directrice fondatrice, et Olga Acosta, directrice de la pratique mondiale et directrice de ROAM Interior Design appellent cette teinte « Prête pour la retraite ».

Ils ne sont pas incorrects. « Autrefois connue sous le nom de « Hospital Green », la couleur a refait surface dans les années 80 sous le nom de « Seafoam », et personne n’a pleuré son départ dans les années 90. C’est peut-être apaisant, mais ce n’est certainement pas incroyablement riche, chaleureux ou invitant.

Si vous aimez le vert, optez pour des teintes plus riches et plus foncées, notamment des tons plus foncés et olive, en particulier pour les armoires de cuisine.

Canapés courbés

Palmer me dit également que les canapés incurvés seront beaucoup moins omniprésents en 2024. « Assez déjà ! Autrefois évocateurs du design du milieu du siècle, ils sont apparus partout, à l’exclusion de tout le reste.

Alors que les canapés incurvés ont une esthétique magnifique, les gens commencent enfin à réaliser qu’il s’agit de meubles peu pratiques sur lesquels il peut être inconfortable de s’asseoir.