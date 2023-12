Un ajustement personnalisé le long du front de mer à Turks et Caicos

Si vous savez ce que vous voulez, demandez-le. C’est la leçon à tirer de la récente vente d’une maison en préconstruction à Providenciales, une île de l’archipel tropical des îles Turques et Caïques de l’océan Atlantique.

Initialement commercialisée pour 7,75 millions de dollars en tant que villa de cinq chambres et 5,5 salles de bains avec près de 8 000 pieds carrés de surface habitable, elle ne répondait pas exactement à toutes les exigences de ses acheteurs enthousiastes, selon l’agent commercial Latoya Jones de Grace Bay Realty.

Cependant, comme il n’a pas encore été construit, un accord a été conclu pour un plan agrandi afin d’accueillir six chambres et 6,5 salles de bains sur plus de 9 700 pieds carrés. La vente s’est conclue à 8,65 millions de dollars, soit près d’un million de dollars au-dessus du prix demandé.

Une telle personnalisation n’est pas le seul avantage de l’achat avant la construction, du moins aux Îles Turques et Caïques.

« La préconstruction est attrayante car les acheteurs ne paient que les droits de timbre liés à la transaction sur le terrain brut », explique Jones, « par opposition aux droits de timbre correspondant au coût réel de la villa finie ». Ces frais uniques, payés par l’acheteur au gouvernement, s’élèveraient à 10 % pour les transactions Providenciales dans cette gamme de prix.

Ajoutant à l’attrait de la villa en bord de mer en tant qu’opportunité d’investissement, elle sera composée d’une maison principale et d’une maison d’amis, chacune avec une piscine privée pour permettre une plus grande flexibilité en tant que location. « Il peut accueillir deux groupes d’invités différents si nécessaire », explique Jones.

On entre dans la villa par une cour avec une piscine et un salon couvert qui accède à une grande pièce décloisonnée par des portes vitrées du sol au plafond. L’extrémité opposée de la grande salle s’ouvre sur une terrasse face à l’océan avec piscine à débordement et terrasse. De là, des marches mènent à un foyer en contrebas et à une terrasse de baignade avec accès direct à l’eau.

La maison de trois étages, située sur près d’un demi-acre, capture le panorama pittoresque des eaux peu profondes des rives de Caicos. La communauté fermée de Wymara de 15 acres, située au sommet de la côte dans le quartier de Turtle Tail, se trouve à moins d’une demi-heure. en voiture de l’aéroport international de Providenciales.

Les installations du Wymara Villas + Beach Club comprennent un court de tennis, une salle de sport, une salle de jeux, un sauna, un hammam, un bain à remous et un bar. Il existe des piscines d’eau douce et d’eau de mer. Le programme de location de villas du Wymara Resort offre aux propriétaires une gestion professionnelle.