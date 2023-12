Blue Flag Capital sur la conception de l’avenir de l’hospitalité pleine d’âme

Comment classer une entreprise qui ne se contente pas de jouer dans l’hôtellerie de luxe, mais qui souhaite changer ses règles ? En tant que leader du secteur ? Un éclaireur ? En mettant de côté les étiquettes, la Blue Flag Capital de Boston fait vraiment ses preuves. En moins d’une décennie, la société a rapidement gravi les échelons dans les domaines du capital-investissement et du développement immobilier. Il s’est taillé une place en tant que créateur d’expériences d’hôtels-boutiques inégalées dans certains des lieux de vacances urbains les plus recherchés aux États-Unis. Au premier rang de leur portefeuille se trouvent les célèbres Faraway Hotels, dotés de deux emplacements fantaisistes et d’autres en préparation. , ainsi qu’une sélection de restaurants. Ces établissements témoignent de la capacité de Blue Flag à créer des havres de luxe, d’individualité et de liens communautaires forts. Pour vraiment apprécier l’expertise de Blue Flag, on peut visiter les hôtels Faraway à Nantucket et Martha’s Vineyard – et bientôt aussi. pourrez voir Blue Flag prendre l’allure sauvage de Jackson Hole avec un projet de grande envergure destiné à illustrer davantage son impact innovant sur le paysage de l’hôtellerie haut de gamme.

Passant à un passé pas si lointain, Blue Flag commençait tout juste à avoir une influence sur des secteurs de marché de niche. Avance rapide jusqu’à aujourd’hui, et il se positionne comme un pionnier de l’hospitalité moderne. Au volant de cette évolution se trouve le PDG Jason Brown, qui a parcouru Blue Flag sur la route moins battu, insufflant à chaque entreprise des histoires qui font écho à l’essence locale. Brown explique : « En fin de compte, cet équilibre est quelque chose auquel nous avons donné la priorité dans le passé et nous continuerons de le faire à mesure que nous nous développons sur de nouveaux marchés. Il s’agit d’un équilibre centré sur la gestion, avec une vision à long terme dans laquelle nous nous concentrons sur les deux. l’actif lui-même ainsi que le marché dans lequel nous nous trouvons. Cet état d’esprit souligne l’engagement de Blue Flag à créer des propriétés qui ne sont pas seulement des espaces, mais des expériences en harmonie avec leur environnement.

La prochaine refonte du Snake River Lodge à Jackson Hole, Wyoming, par Blue Flag, témoigne de ses principes fondamentaux. « Jackson Hole était une évidence pour nous », souligne Brown. « C’est exactement notre point idéal : des complexes hôteliers isolés et haut de gamme qui sont déjà les favoris des locaux et des touristes. » Au cours des prochains mois, Brown et son équipe prévoient d’approfondir leur collaboration avec des experts locaux et la communauté de Teton Village. Cette décision marque une rupture avec les rénovations rapides typiques. Leur but? Injecter de nouvelles idées dans l’hospitalité haut de gamme, en s’alignant sur les perspectives avant-gardistes de Jackson Hole et de Teton Village. Blue Flag vise à créer des expériences à la fois révolutionnaires et en parfaite synchronisation avec leurs paramètres.

Le succès de Blue Flag Capital dans la redéfinition de l’expérience hôtelière est en grande partie dû aux prouesses en matière de conception du directeur du design, Brad Guidi, dont l’approche est profondément liée à l’essence narrative et émotionnelle unique de chaque lieu. Guidi remarque : « L’inspiration au premier regard est cruciale pour toute propriété que nous envisageons. Nous recherchons une certaine étincelle indescriptible dans chaque emplacement. »

Cette approche honore l’essence historique des propriétés tout en les orientant vers une nouvelle trajectoire. Prenez, par exemple, les débuts de Blue Flag avec la propriété Faraway à Nantucket. Ici, ils ont insufflé une nouvelle vie non pas à un, mais à quatre bâtiments historiques du centre-ville en 2021. Ce succès a été suivi par leur lancement en 2023 à Martha’s Vineyard, réorganisant The Kelley House, une taverne légendaire datant de 1742. Guidi ajoute : « La plupart des les propriétés que nous achetons appartiennent à la même famille depuis des générations et, au fil des années, des rénovations incohérentes ont été effectuées pour entretenir les propriétés. Notre processus consiste à revenir à l’essentiel et à laisser le véritable caractère de la propriété ouvrir la voie. J’aime penser que nous sommes des créateurs » d’expériences. Longtemps après avoir quitté nos hôtels, vous devriez vous en souvenir pour ce que vous avez ressenti. Si c’est le cas, nous avons fait notre travail. «

L’idéal est devenu plus courant. Les vétérans du secteur ont repéré un changement majeur dans le secteur des hôtels-boutiques dans les décennies qui ont suivi les années 1990, avec davantage d’acteurs importants et de nouvelles visions bancaires marquées par des périodes d’investissement plus courtes. Ce qui a encouragé Blue Flag à approfondir ses recherches sur les propriétés individuelles de caractère et leurs caractéristiques. liens avec le territoire. Pour les connaisseurs, ces principes sont similaires à ceux consacrés par Soho House, célèbre pour son savant mélange de propriétés au cœur des communautés et des cultures. Guidi précise : « Par exemple, Soho House s’intéresse profondément au bâtiment et à la communauté environnante lorsqu’elle réfléchit au design, aux expériences et à la meilleure combinaison entre sa marque globale et les touches locales. Tout comme nous. » Cette profonde attention aux détails et ce dévouement à l’authenticité locale distinguent Blue Flag sur le marché extrêmement compétitif des vacances urbaines. La philosophie transcende la simple création d’espace ; il s’agit de tisser une expérience intrinsèquement liée à l’environnement local, en garantissant que chaque propriété n’est pas seulement un lieu de séjour mais une destination qui résonne avec son environnement. « Nous disons souvent que ‘l’expérience est le souvenir’, et nous le pensons vraiment. »

Intensifiant son jeu, Blue Flag Capital est sur le point d’étendre sa portée sur le marché avec une coentreprise de 450 millions de dollars avec Bain Capital Real Estate, annoncée en novembre 2023. Ils ciblent des marchés de villégiature de premier ordre avec une forte croissance et une forte demande de réduction- marques de boutiques de luxe de pointe. Jared Melnik, directeur général de Bain Capital Real Estate, souligne la synergie de ce partenariat : « Il s’agit d’une opportunité intéressante d’investir et de développer des propriétés hôtelières de haute qualité dans certaines des destinations les plus demandées à travers le pays. » Cette alliance est ancrée dans une compréhension approfondie de l’hôtellerie et de l’immobilier grand public, en se concentrant sur des marchés dotés de bases solides et de barrières à l’entrée élevées. Cette décision marque un saut stratégique pour Blue Flag, mêlant sa vision créative à l’expertise financière de Bain Capital pour redéfinir l’hôtellerie de luxe, établir de nouvelles normes en matière d’expérience client.

Pour l’avenir, Brown considère Blue Flag comme un acteur clé dans le rajeunissement de propriétés complexes sur des marchés remarquables, en apportant de nouvelles innovations. « Nous repoussons les limites, en cherchant toujours à offrir quelque chose de nouveau à nos clients », déclare-t-il. « Nous voulons être reconnus comme des partenaires fiables, des personnes exceptionnelles et des investisseurs responsables dans nos communautés et nos propriétés. » Pour Brown, c’est l’essence même d’une hospitalité sincère.