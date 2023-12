L’artiste Elizabeth Sutton ouvre une galerie et une expérience de vente au détail

L’artiste Elizabeth Sutton est une véritable pionnière. Alors que de nombreux nouveaux artistes ont du mal à subvenir entièrement à leurs besoins grâce à l’art, l’approche et l’esthétique unique de Sutton l’ont vraiment fait briller. Bien que son cœur ait toujours été dans la peinture, elle s’est également fait un nom grâce à des licences pour tout, depuis les carreaux de cuisine et de salle de bain en collaboration avec TileBar, les tapis avec Rugs America, jusqu’aux chaises de bureau avec The Raynor Group. Ce n’est donc pas une surprise qu’elle ait récemment ouvert une galerie éphémère, un studio et une expérience de vente au détail pour artistes solos à West Chelsea. Sutton pense qu’elle est la première artiste féminine à faire cela.

Situé au 550 West 29th Street, entre la dixième et la onzième avenue, il se trouve à quelques pâtés de maisons au sud de Hudson Yards et juste au nord de la célèbre galerie Gagosian. Mesurant environ 5 200 pieds carrés, il est tout aussi vaste que chic.

Un espace de travail hybride

Même si entrer dans une galerie d’art peut sembler très intimidant, l’espace de Sutton a été créé pour ressentir exactement le contraire de cela. « Mon objectif est de me démarquer des autres galeries ennuyeuses et traditionnelles du quartier de Chelsea, car je suis l’artiste et pas seulement un galeriste », explique l’artiste.

Même si elle a conçu l’espace brut pour qu’il soit heureux et joyeux, il est également intentionnellement accessible. « Vous pouvez toucher, sentir et acheter mes différentes collections, notamment des accessoires de mode, des dessus de table, des carreaux, des tapis, des imprimés, du papier peint et des œuvres d’art, entre autres, tout en me regardant en action. Vous avez un aperçu des coulisses des éléments créatifs et commerciaux de mon travail.

Bien que les œuvres originales de Sutton ne soient pas bon marché (ses peintures originales commencent à environ 5 000 $), ses autres offres sont à des prix plus accessibles. L’espace lui permet également d’exposer des œuvres uniques en leur genre comme une table de billard Blatt, la première fois que l’artiste présente cette œuvre au public.

Artiste en résidence

Sutton est incroyablement enthousiaste non seulement à l’idée d’utiliser cet espace pour travailler, mais également à se connecter avec sa communauté. « Vous pouvez vous attendre à ce que je sois en studio presque tous les lundis au vendredi, peignant en direct tout en travaillant en temps réel avec mon équipe, qu’il s’agisse de séances photo, d’art ou même simplement d’aspects administratifs généraux de l’entreprise. J’organise également de nombreux événements et collectes de fonds », dit-elle.

La grande superficie (en particulier pour la ville de New York) lui donne la flexibilité de faire ce qu’elle veut, l’espace intégrant pleinement tous les aspects de son entreprise. « Il s’agit d’un studio d’art pleinement opérationnel qui doit fonctionner et fonctionner en adéquation avec mes besoins de création. C’est une priorité, mais c’est aussi ce qui rend l’espace dynamique et intéressant, au-delà de l’expérience moyenne d’un magasin de détail ou d’une galerie », explique Sutton. « Imaginez que vous ayez vu Coco Chanel coudre une robe en entrant dans une boutique Chanel ?

C’est aussi un moment de bouclage de la boucle pour l’entrepreneur. En 2020, Sutton a réalisé les quatre penthouses de luxe pour l’espace résidentiel situé au-dessus de la galerie. « L’espace de vente au détail est la dernière superficie encore disponible à l’achat. Cependant, cela dépasse malheureusement mon budget. Mais c’est vraiment mon endroit heureux et je suis profondément reconnaissant de l’opportunité d’être ici pour le moment. Cela marque un sentiment d’accomplissement et de réussite qui dépasse mon imagination la plus folle, venant d’où j’étais il y a à peine huit ans lorsque j’ai commencé.

Et après

Sutton a récemment lancé sa première collection de table, qui comprend de la vaisselle en mélamine, des serviettes en faux lin et des sets de table en vinyle. Même si ce n’est pas une mauvaise chose, l’article s’est vendu plus rapidement que prévu. Cependant, elle essaie de rendre ces produits à nouveau disponibles prochainement.

L’artiste a également récemment lancé une autre collection de carreaux avec TileBar appelée Meta Collection, qui est actuellement exposée à la galerie, et dont une nouvelle collection sera lancée en 2024, ainsi que sa première collection de vanités.

2024 sera sûrement une année majeure pour Sutton. Ses collections de carreaux devraient être installées dans de grands projets hôteliers, notamment le nouvel hôtel Fairmont à Long Beach, Essex House New York, CapitalOne Cafe, El Conquistador à Porto Rico et Kissaki Miami.

En plus de tout cela, l’emblématique Malliouhana Resort à Anguilla, dont la gestion a récemment été transférée au Storey Hotel Group, collaborera avec Sutton pour créer des œuvres d’art, des produits et une programmation artistique uniques pour les clients de l’hôtel ce printemps prochain en l’honneur de leur 40e anniversaire. anniversaire.