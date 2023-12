Les émissions de véhicules les moins connues que vous devriez connaître

Je suis maître technicien dans l’industrie de la réparation automobile depuis 50 ans. Le premier système de contrôle des émissions que j’ai jamais vu était un tuyau dépassant d’un cache-culbuteurs, rejetant des gaz de carter crasseux directement dans l’atmosphère.

Les polluants nuisent à notre santé et endommagent notre environnement depuis des décennies. Heureusement, les systèmes d’émission d’aujourd’hui ne produisent pratiquement aucune émission mesurable à l’échappement (smog). C’est une excellente nouvelle pour notre santé en général et pour notre environnement.

Deux études récentes, réalisées par la Harvard TH Chan School of Public Health et la Keck School of Medicine de l’Université de Californie du Sud, montrent que la diminution des émissions des véhicules « a réduit de milliers le nombre de décès attribuables à la pollution de l’air ».

Il existe également des preuves « concrètes » selon lesquelles, à mesure que nous passons aux véhicules électriques (VE), l’amélioration de la qualité de l’air a considérablement réduit le nombre de visites aux urgences pour asthme.

Cependant, d’autres polluants automobiles moins connus – appelés émissions hors gaz d’échappement (NEE) – restent un problème. Vous serez peut-être surpris de ce que nous avons découvert et de ce qui est fait pour réduire ces émissions.

Émissions d’échappement (alias Smog)

Le smog est un terme fourre-tout désignant les gaz et autres polluants nocifs qui s’échappent des gaz d’échappement de votre véhicule dans l’atmosphère. Selon l’Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis, le secteur des transports américain représente chaque année plus de 25 % de tous les polluants atmosphériques.

Ce qui est fait : À compter de 2023, l’EPA a établi une norme de consommation moyenne de carburant (CAFE) de 40 miles par gallon pour les voitures et les camions légers, soit une augmentation de 60 % par rapport à la norme précédente. Les buts? Réduire les émissions d’échappement et accélérer l’adoption des véhicules électriques par les consommateurs.

Liquide d’essuie-glace

Bien que le liquide d’essuie-glace soit principalement constitué d’eau, les additifs comme le méthanol, l’éthanol et l’alcool isopropylique qui l’empêchent de geler sont des composés organiques volatils (COV). Des études récentes montrent que le liquide d’essuie-glace pourrait être une plus grande source de COV que les gaz d’échappement des véhicules. Les COV sont un polluant atmosphérique connu et un danger pour la santé.

Ce qui est fait : Certains liquides de lave-glace biodégradables respectueux de l’environnement ne contiennent ni COV, ni ammoniaque, ni solvants, ni autres ingrédients dangereux. Malheureusement, vous devrez ajouter de l’éthanol ou de l’alcool isopropylique pour une utilisation hivernale.

Pneus

Les pneus sont fabriqués à partir de plus de 200 composés naturels et synthétiques. Au cours de leur durée de vie, de la production à la mise au rebut, les pneus libèrent des produits chimiques toxiques, des gaz à effet de serre, des particules (PM), des métaux lourds et des COV.

Une étude de la Yale School of the Environment montre qu’à mesure que les pneus s’usent, ils libèrent plus de polluants environnementaux et sanitaires que le pot d’échappement d’une voiture. L’étude a également révélé que près de 30 % des microplastiques nocifs pour l’environnement présents dans nos cours d’eau proviennent des pneus.

Ce qui est fait : L’association américaine des fabricants de pneus s’efforce d’identifier des matériaux plus durables. Cela modifie également les processus de fabrication, favorise les marchés de pneus usagés respectueux de l’environnement et conçoit des pneus avec moins de résistance au roulement pour améliorer la consommation d’essence.

Poussière de frein

L’abrasion entre les plaquettes de frein à disque et les rotors génère de la poussière de frein. Les plaquettes de frein et la poussière contiennent des métaux lourds, du carbone, du cuivre, du laiton, du graphite, de la fibre de verre et même des fibres de céramique.

Selon une étude de 2020, la poussière de frein « est la particule NEE la plus abondante mesurée » et libère plus de particules fines que le smog d’échappement. La poussière de frein provoque une inflammation des voies respiratoires et affaiblit la capacité du corps à combattre les bactéries.

Ce qui est fait : L’industrie automobile et l’EPA ont convenu de réduire progressivement l’utilisation de cuivre et d’autres matériaux nocifs présents dans les plaquettes de frein.

Et les freins à tambour font leur grand retour ! Des conceptions, matériaux et technologies innovants réduiront la quantité de poussière produite par les freins et amélioreront leur pouvoir de freinage. De plus, les tambours de frein emprisonnent et retiennent la poussière de frein jusqu’à ce qu’ils soient soigneusement nettoyés et jetés.

Les freins à tambour sont parfaits pour les véhicules électriques, qui utilisent le freinage par récupération (le moteur électrique tournant vers l’arrière) pour ralentir un véhicule. Il en résulte une usure minimale des freins et moins de poussière de frein.

Remise en suspension des poussières routières

Rarement discutée, la remise en suspension des poussières routières (RDS) décrit des particules telles que la poussière, les polluants, les contaminants, les sels, les déjections animales et les engrais sur la surface d’une route, en particulier celles non pavées. Ceux-ci sont rejetés par les pneus roulants et suspendus dans les airs.

Parfois appelé « émissions fugitives », le RDS augmente la concentration de particules dans l’air, provoquant une irritation respiratoire ou des problèmes cardiovasculaires.

Un fait que j’ai trouvé étrange : les convertisseurs catalytiques réduisent le smog et les émissions mais contribuent au RDS. À mesure que les pots catalytiques vieillissent, leurs métaux lourds et nobles commencent à se décomposer et finissent sous forme de RDS. L’âge moyen des voitures étant de 12 ans, cela devient un problème permanent.

Ce qui est fait : Malheureusement, pas beaucoup.

L’EPA a mené de nombreuses études mesurant les effets du RDS. Leurs recommandations incluent un lavage et un passage d’aspirateur plus fréquents dans les rues, l’épandage de produits chimiques non toxiques et l’ajout de plantations à proximité des routes pour contrôler la poussière. Des pneus plus durables, ainsi que de nouveaux matériaux de chaussée actuellement utilisés, devraient également réduire la remise en suspension de la poussière routière.

Odeur de voiture neuve

Cette odeur incontestable de voiture neuve est excitante. Mais cela provient de divers matériaux présents dans votre nouveau véhicule qui dégagent des COV dangereux. Le pire? Deux COV toxiques et cancérigènes, le benzène et le formaldéhyde, présents dans les adhésifs, les produits d’étanchéité, les tissus et les plastiques.

Ce qui est fait : L’EPA a mis en œuvre les règles MSAT (Mobile Source Air Toxics) pour réduire ces polluants dangereux. Les constructeurs automobiles utilisent des peintures/revêtements écologiques à base d’eau plutôt que de solvants, ainsi que d’autres matériaux qui libèrent moins de COV. De plus, les systèmes CVC des véhicules de nouvelle conception dispersent les COV plus rapidement.