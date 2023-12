Comment construire un bac à compost avec des palettes

Introduction

Adopter un mode de vie sans déchets n’est pas facile et ne se fait pas du jour au lendemain. Cependant, de petits changements peuvent s’additionner et vous aider, vous et votre famille, à produire moins de déchets qui finissent dans une décharge. En parlant de décharges, c’est là que finissent la plupart des palettes d’expédition. Alors faites de la Terre Mère un solide et doublez la mise en compostant vos restes de nourriture et vos déchets de jardin dans cette poubelle fabriquée à partir de bois de palette recyclé.

Tout d’abord, une remarque concernant le bois de palette : les palettes peuvent être contaminées par ce qui y a été stocké, l’endroit où elles ont été utilisées ou la façon dont elles ont été traitées. Évitez les palettes présentant des taches suspectes ou des signes d’infestation de parasites, surtout si des personnes ou des animaux domestiques toucheront le bois ou s’il entrera en contact avec une source de nourriture.

Une fois que vous avez le bois dont vous avez besoin, vous n’aurez pas besoin de beaucoup d’outils et cela peut être construit en un après-midi. Et même si un bac à compost constitue un bon début, voici 10 autres façons de réduire la quantité de déchets que vous générez.

J’ai conçu ce bac à compost pour convenir à un foyer d’une ou deux personnes. Mesurant 42 pouces carrés, il offre suffisamment d’espace pour tourner et produira suffisamment d’or noir pour un petit lit de jardin surélevé. Si vous produisez plus de déchets compostables que cela, augmentez simplement la taille du bac.

N’oubliez pas de toujours porter l’équipement de sécurité approprié lorsque vous réalisez des projets !