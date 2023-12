Combien coûte une inspection de maison ?

L’achat d’une maison peut être une expérience stressante et pleine d’incertitude. Les inspecteurs en bâtiment peuvent vous assurer que vous avez pris une bonne décision.

En tant qu’investisseur immobilier, je comprends et apprécie la valeur d’un bon inspecteur en bâtiment. J’ai également parlé avec Chris Meis, un inspecteur en bâtiment agréé, et Paul Tourville, diplômé du Realtor Institute (GRI) et courtier immobilier pour obtenir des informations supplémentaires. Vous obtiendrez des conseils sur la façon de trouver un bon inspecteur, si vous devez en embaucher un et ce que vous pouvez vous attendre à payer.

Qui a besoin d’une inspection de maison ?

La réalité est que la plupart des acheteurs de maison ont besoin d’une inspection.

Les investisseurs expérimentés disposant d’importantes réserves de liquidités, les entrepreneurs agréés ou les acheteurs de maisons nouvellement construites encore sous garantie souhaiteront peut-être renoncer à une inspection. Si vous ne faites pas partie de ces acheteurs, vous devriez vraiment passer une inspection. Mais sur le marché immobilier actuel, cela n’est plus aussi simple qu’avant.

Aujourd’hui, de plus en plus d’acheteurs évitent les inspections pour que leur offre soit acceptée sur un marché concurrentiel. Cela comporte un risque énorme. «Je pense que c’est toujours une bonne idée de faire inspecter», dit Tourville. « Mais pendant un moment, personne ne les recevait. »

Cela peut être problématique pour les acheteurs qui épuisent tout leur budget pour l’achat. « Si vous achetez au sommet de votre forme et qu’il ne vous reste plus d’argent pour les réparations, vous vous retrouvez dans une situation vraiment malheureuse », explique Meis. Les acheteurs d’une première maison qui ne savent pas quels signes avant-coureurs rechercher peuvent par inadvertance payer trop cher pour une maison présentant des problèmes majeurs.

Quelle est la meilleure façon de trouver un inspecteur en bâtiment ?

Demandez des recommandations à votre famille et à vos amis, à vos voisins et à vos collègues. Votre agent immobilier, avocat ou courtier hypothécaire peut également être de bonnes sources de référence. «Nous aurons une liste de suggestions, peut-être trois», dit Tourville. « Des personnes avec lesquelles nous avons eu de bonnes expériences et que les acheteurs peuvent rechercher et effectuer des recherches. »

Meis suggère d’aller en ligne. « Google Maps est un excellent outil pour trouver des inspecteurs locaux dans votre région », dit-il. « Vous pouvez consulter leur site Web, lire des critiques et consulter certains de leurs exemples de rapports pour voir s’ils sont complets. »

C’est simple : saisissez les mots-clés « inspection de la maison » et le code postal où vous achetez votre maison. Cela générera une liste des inspecteurs locaux. Recherchez-en un avec plus d’une poignée d’avis pour garantir son exactitude et sa légitimité. « Les bons inspecteurs devraient avoir beaucoup de bonnes critiques », explique Meis.

Combien coûte une inspection de maison ?

La moyenne nationale pour une maison unifamiliale est d’environ 400 $, avec une fourchette comprise entre 300 $ et 500 $. Cela varie en fonction de plusieurs facteurs, comme la taille de la maison.

« De nombreux inspecteurs facturent en fonction de la superficie en pieds carrés », explique Meis. Plus la maison est grande, plus les inspections coûtent cher. Son entreprise facture 450 $ pour une inspection standard pour un terrain de 1 500 pieds carrés. propriété, avec une augmentation de 50 $ pour chaque 500 pieds carrés supplémentaires.

La complexité d’une maison est également un facteur. Les maisons de luxe peuvent avoir plusieurs systèmes CVC et panneaux électriques, des appareils haut de gamme et des équipements haut de gamme comme des piscines et des saunas qui nécessitent plus d’expertise et de temps pour être inspectés. Ces inspections peuvent coûter 1 500 $ ou plus.

Les coûts varient également en fonction de la région du pays. Vous paierez peut-être un peu moins dans le sud et le centre des États-Unis que sur les côtes est et ouest. Les prix du Mississippi varient de 250 $ à 600 $, tandis que ceux de la Californie varient de 500 $ à 700 $. Des villes comme New York, Chicago et Los Angeles coûtent également plus cher, entre 600 et 800 dollars pour un terrain de 1 500 pieds carrés. maison.

Le niveau d’expérience de votre inspecteur peut également influencer le prix, selon Meis.

« Je trouve que les inspecteurs et les chaînes de magasins les plus expérimentés ont tendance à facturer un peu plus cher », dit-il. « Les nouveaux inspecteurs ont tendance à sous-facturer. »

Existe-t-il plus d’un type d’inspection résidentielle ?

Oui. Les voici:

Contrôle standard

Une inspection standard est généralement effectuée après qu’un vendeur a accepté l’offre d’un acheteur et avant que les deux parties ne signent le contrat formel d’achat et de vente. Il s’agit d’une inspection visuelle des principaux éléments et systèmes structurels de la maison, à l’intérieur comme à l’extérieur. Il vise à informer l’acheteur de la maison sur les réparations majeures ou mineures nécessaires.

Inspection préalable à l’offre

Les acheteurs peuvent embaucher des inspecteurs pour évaluer les principaux systèmes et éléments structurels de la maison lors d’une journée portes ouvertes. Le rapport est moins détaillé, mais peut coûter 20 à 25 % de moins qu’une inspection standard.

Inspection après-vente

Les acheteurs embauchent un inspecteur après la clôture pour se renseigner sur tout problème potentiel. « Tout ce qui est trouvé vous appartient, mais au moins vous pouvez élaborer un plan et vous n’en serez pas surpris plus tard », explique Meis. Ce serait le même coût qu’une inspection complète.

Modules complémentaires d’inspection standard

Ces inspections supplémentaires peuvent coûter entre 100 $ et 300 $ supplémentaires chacune.

Insectes xylophages : Détermine la présence de termites, de fourmis charpentières et d’autres insectes pouvant endommager les habitations.

Détermine la présence de termites, de fourmis charpentières et d’autres insectes pouvant endommager les habitations. Radon: Détermine la présence de radon et évalue la qualité de l’air.

Détermine la présence de radon et évalue la qualité de l’air. Imagerie thermique : Utilise une technologie avancée pour vérifier les fuites d’air.

Utilise une technologie avancée pour vérifier les fuites d’air. Moule: Détermine la présence de moisissures invisibles derrière les murs ou les revêtements de sol.

Détermine la présence de moisissures invisibles derrière les murs ou les revêtements de sol. La qualité d’eau: Souvent utilisée dans les maisons dotées d’un puits, cette inspection vérifie la présence de plomb, de bactéries et d’autres contaminants dans l’eau.

Souvent utilisée dans les maisons dotées d’un puits, cette inspection vérifie la présence de plomb, de bactéries et d’autres contaminants dans l’eau. La peinture au plomb: Tests de peinture au plomb sur les surfaces peintes intérieures et extérieures.

Tests de peinture au plomb sur les surfaces peintes intérieures et extérieures. Conduite d’égout: Inspecté avec une caméra pour évaluer son état.

À propos des experts

Chris Meis est un inspecteur en bâtiment agréé récemment retraité et ancien propriétaire de Honest Home Inspection au Minnesota. Il a été lauréat du bronze 2021 du Minnesota’s Best: Home Inspector.

Paul Tourville est un courtier agréé auprès de Canon Real Estate dans le Massachusetts. Il travaille dans le secteur immobilier depuis 1977.