Les tendances les plus chaudes en matière de plantes d’intérieur à surveiller en 2024

En tant que pays, nous avons cultivé une passion collective pour les plantes d’intérieur, et 2024 ne montre aucun signe de ralentissement.

«Il s’agit d’avoir plus de plantes», explique Lisa Eldred Steinkopf, alias The Houseplant Guru. « Les gens sont particulièrement attirés par les plantes suspendues comme moyen d’ajouter de l’intérêt à une pièce et de faire place à davantage de plantes en dessous. »

La nouvelle année apporte également un mélange de nouveau et d’ancien. Du côté nouveau, « les passionnés de plantes repoussent les limites de la créativité avec un style végétal artistique », déclare Puneet Sabharwal, PDG et co-fondateur du service d’abonnement aux plantes Horti. « Des jardins verticaux aux terrariums méticuleusement conçus, la fusion de l’horticulture et du design n’a jamais été aussi excitante. »

Du côté des anciens, dit Steinkopf, « les tendances en matière de plantes d’intérieur que nous avons vues dans les années 70 sont de retour. Des plantes éprouvées, comme les pothos, sont transformées en nouveaux hybrides, comme Lemon Meringue et Harlequin. Et la tendance des porte-plantes en macramé ne semble pas faiblir.

Les conteneurs deviennent également plus terreux. «Nous constatons un déclin du chic industriel au profit de matériaux plus naturels», déclare Justin Hancock, horticulteur chez Costa Farms. « Donc moins d’influence de la brique et du métal, et plus de bois, de pierre et de terre cuite avec un aspect plus organique et fait main plutôt que produit en série et hautement manufacturé. »

Voici d’autres tendances en matière de plantes d’intérieur à surveiller en 2024, de Hancock, Steinkopf et Sabharwal.

Colorie-moi Cyber ​​Lime

Garden Media Group a nommé le feuillage de Cyber ​​Lime la couleur végétale de l’année 2024, car des plantes aux feuilles panachées vert fluo apparaissent partout.

«Les nouvelles plantes présentent des feuilles jaune doré plus brillantes et constituent le moyen idéal pour égayer votre maison ou votre bureau», explique Hancock. « Mais notez que même si la couleur est amusante dans les coins sombres, la plupart des variétés présentent la couleur la plus vibrante lorsqu’elles sont placées dans une lumière vive. »

Pour les variétés éprouvées, Hancock recommande Neon Pothos et Limelight Dracaena. Pour une plante à l’autre extrémité du spectre de couleurs, essayez Golden Crocodile Philodendron ou Chameleon ZZ.

Faites un voyage varié

Dans l’ensemble, toutes les plantes panachées sont chics en 2024. « La faute au philodendron Pink Princess », explique Hancock. « Des feuilles panachées aux teintes roses, les gens adorent la couleur intérieure. »

Steinkopf est d’accord. «Je ne vois pas la tendance des plantes panachées aller quelque part», dit-elle. « Plus la panachure est brillante, mieux c’est. Et bien sûr, s’il présente des panachures roses, le prix augmente.

Pour un favori éternel, essayez une plante de couleur foncée comme Raven ZZ.

Créer un rideau de plantes d’intérieur

Les rideaux de plantes vivantes en cascade fabriqués à partir de variétés rampantes et grimpantes sont vraiment en vogue, explique Hancock.

«Ils sont beaux, mais il y a aussi un sentiment d’utilité dans cette tendance», dit-il. « Suspendre vos plantes permet d’économiser de l’espace au sol ou vous donne de la place pour plus de plantes dans votre jungle personnelle. Cela les maintient également hors de portée des enfants et des animaux domestiques, ce qui réduit la crainte de dégâts ou d’accidents.

Pour réaliser un rideau végétal, Hancock recommande d’essayer les variétés de pothos, de philodendron et de monstera. Ceux-ci développent souvent des feuilles plus grandes et plus accrocheuses lorsqu’ils poussent sur un poteau, un totem, un treillis ou un mur.

Penser petit

Des minuscules fougères aux frondes complexes aux bonsaïs avec des siècles d’histoire dans leurs branches, recherchez des plantes miniatures qui ont un grand impact dans les maisons et les bureaux, explique Sabharwal.

« Ces charmants petits légumes verts offrent un sentiment d’émerveillement et de délicatesse auquel il est difficile de résister », dit-il. «Ils sont une invitation à créer des écosystèmes miniatures, à expérimenter des arrangements uniques et à s’engager dans l’art du jardinage en pot.»

Les terrariums font définitivement partie de cette petite tendance, selon Steinkopf. «C’est un moyen simple de faire pousser des plantes qui ont besoin d’un peu plus d’humidité», dit-elle. « Et une fois que le terrarium est autosuffisant, il constitue un monde végétal clos et facile d’entretien. »

Apprenez en ligne, achetez hors ligne

Se connecter avec d’autres passionnés de plantes via les forums et les applications des réseaux sociaux devient une partie importante de l’expérience des plantes d’intérieur, explique Sabharwal.

« Les communautés virtuelles de protection des plantes offrent un espace aux amoureux des plantes pour partager leurs voyages, demander conseil et profiter de la joie de voir grandir leurs bébés verts », dit-il. « Dans un monde où nous sommes de plus en plus connectés via les écrans, nos amis feuillus nous aident à rester ancrés et interconnectés. »

Cependant, Sabharwal affirme qu’il y a également une résurgence notable de l’achat de plantes en magasin, des ateliers et des rassemblements communautaires.

« Après une période où nous avons largement recours aux achats de plantes en ligne », dit-il, « les gens ont soif de l’expérience tactile et sensorielle de la sélection en personne de leurs compagnons feuillus ; sentir la texture des feuilles, respirer le parfum terreux de la terre fraîche et discuter des conseils d’entretien des plantes avec le personnel.

Essayez les tendances technologiques

Les nouvelles technologies facilitent l’entretien des plantes, comme les systèmes d’arrosage automatique de Wick & Grow. L’éclairage artificiel révolutionne également le jeu, explique Sabharwal. Avec les lumières LED à spectre complet, n’importe qui peut créer un environnement de croissance convivial, adapté aux besoins d’une plante.

« Ceux qui vivent dans des appartements aux fenêtres limitées ou dans des régions aux hivers longs et sombres peuvent désormais cultiver des jardins intérieurs luxuriants en toute confiance », dit-il. « C’est une manière accessible et inclusive d’apporter la joie de la parentalité végétale à un public plus large. »

Nourrir la nature de manière responsable

Le jardinage durable prend également racine dans le monde des plantes d’intérieur, explique Sabharwal. Les gens ont tendance à adopter des pratiques et des matériaux respectueux de l’environnement, comme des pots biodégradables et de la terre biologique et d’origine locale, ainsi que le compostage des restes de cuisine pour fabriquer de la nourriture végétale maison.

« Ce mouvement reflète une prise de conscience croissante de notre impact environnemental et une volonté de faire des choix plus écologiques dans notre vie quotidienne », dit-il. De nombreux cultivateurs et vendeurs de plantes, dont Horti, prennent également de plus en plus de mesures pour être plus respectueux de l’environnement.

Que se passe-t-il avec les plantes d’intérieur en 2024 ?

«Il est interdit de payer des prix astronomiques pour des plantes rares qui seront bientôt abordables», déclare Steinkopf.

Les plantes artificielles aussi. « Étaient-ils vraiment là ? elle dit. « Elles ont gagné en popularité à mesure qu’elles devenaient plus réalistes, donc pendant un certain temps, les gens ont pensé qu’elles offraient les mêmes avantages que les vraies plantes. Ce n’est pas le cas. Ils l’ont compris.

Hancock est d’accord. « En ce qui concerne l’artificielle », dit-il, « nous encourageons les gens à essayer une seule vraie plante et à voir ce qu’ils en pensent. »

À propos des experts

Justin Hancock est horticulteur chez Costa Farms. Amoureux des plantes d’intérieur, des plantes tropicales, des annuelles et des vivaces, il possède des décennies d’expérience dans le jardinage du nord du Minnesota à Miami.

Lisa Eldred Steinkopf a fondé The Houseplant Guru, un site Web consacré à enseigner aux gens comment prendre soin de leurs plantes. Elle est également écrivain, conférencière et auteur de Plantes d’intérieur : le guide complet, Grandir dans le noir, Projets créatifs de plantes d’intérieur et Floraison.

Puneet Sabhawal est le PDG et co-fondateur de Horti, une société d’abonnement aux plantes d’intérieur basée à New York et une vitrine qui renforce la confiance dans le soin des plantes. Il entretient plus de 70 plantes dans son appartement, qu’il utilise pour créer des textures esthétiques. Sabhawal croit fermement à l’énergie positive que ces plantes apportent à sa vie.