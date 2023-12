Comment mettre un tapis sous le lit ?

Mettre un tapis sous votre lit peut transformer l’ambiance d’une chambre en ajoutant une touche de confort et de style. Même si le résultat final est séduisant, il peut être difficile de positionner le tapis sans l’endommager.

Nous avons discuté avec les professionnels du tapis Chris Fennell et Gary Remillard pour obtenir quelques conseils sur l’industrie. Vous apprendrez à préparer votre espace, à poser le tapis correctement et à l’entretenir pour qu’il reste beau pendant des années.

Avant de mettre un tapis sous votre lit

Commencez par nettoyer. Retirez tous les objets stockés sous votre lit, puis passez l’aspirateur ou balayez soigneusement. Passez la vadrouille ou essuyez les planchers de bois franc pour éliminer la poussière résiduelle.

« S’il y a un tapis en place qu’un client remplace, nous retirerons l’ancien et il pourra passer l’aspirateur en dessous avant de poser le nouveau », explique Fennell.

Libérez également l’espace au sol autour du lit pour laisser suffisamment d’espace de manœuvre. Éloignez les tables de nuit ou les meubles. «Nous disons aux propriétaires de retirer tous les objets cassables de la pièce, et nous retirons ou déplaçons tous les meubles», explique Fennell.

Si possible, faites appel à un assistant pour rendre cette tâche plus gérable. Les lits sont lourds et difficiles à soulever pour dérouler ou déplacer un tapis.

Comment mettre un tapis sous votre lit

Des équipes professionnelles de livraison de tapis travaillent ensemble pour positionner le tapis sous un lit. La technique varie en fonction de la quantité de tapis placée sous le lit.

« Si le tapis ne passe que sous une partie du lit, nos déménageurs soulèveront la moitié du lit et l’un d’entre eux déroulera le tapis, puis ils soulèveront l’autre moitié du lit », explique Fennell. « Si le tapis passe complètement sous le lit, nous démonterons le lit ou retirerons d’autres meubles pour écarter le lit.

Remillard recommande de déterminer d’abord la quantité de tapis qui passe sous le lit. Positionnez ensuite votre tapis de manière appropriée, afin qu’il soit presque en place avant de vous occuper du lit.

Voici comment les déménageurs professionnels abordent ce problème :

Mettez un tapis complètement sous le lit

Retirez toute la literie.

Retirez le matelas et le sommier. Placez-les solidement contre un mur à proximité ou dans une pièce adjacente.

Démontez le cadre de lit à l’aide des outils appropriés. Chaque lit est différent, mais se compose généralement de quatre pièces.

Disposez soigneusement les pièces dans une pièce voisine.

Déroulez votre tapis et posez-le.

Ajustez et déplacez le tapis jusqu’à ce qu’il soit là où vous le souhaitez.

Remontez le lit au centre du tapis.

Mettez un tapis partiellement sous le lit

Mesurez la longueur du tapis.

Déterminez à quelle distance sous le lit vous voulez le tapis. Utilisez du ruban adhésif pour peintre ou un objet pour marquer l’endroit où vous souhaitez que le tapis se termine.

Utilisez cette marque d’extrémité et les dimensions de votre tapis pour positionner le tapis au bout du lit. Si votre tapis mesure 10 pieds de long et que vous souhaitez que la moitié se trouve sous le lit, placez le tapis à cinq pieds du bout du lit et déroulez-le à partir de là. Cela devrait laisser votre tapis déroulé au point final souhaité.

Centrez le tapis avec le lit. Cela empêche les ajustements latéraux ultérieurs.

Pendant qu’un assistant soulève un pied du lit, déroulez une partie du tapis et placez-le sous le lit.

Répétez cette étape de l’autre côté du lit. Il faudra peut-être lever les deux côtés plusieurs fois.

Posez le lit et effectuez les ajustements nécessaires.

Conseil de pro : Rémillard recommande à votre assistant de soulever le lit tout en effectuant les ajustements pour éviter d’endommager le tapis.

Que faire une fois que votre tapis est sous votre lit

Ouf! Tu l’as fait. Votre tapis est sous le lit et est superbe. Maintenant quoi?

Pour bien entretenir le tapis et le sol, voici quelques gestes que vous pouvez faire :

Passez régulièrement l’aspirateur : Cela élimine la poussière et la saleté.

Cela élimine la poussière et la saleté. Gardez le tapis propre : Nettoyez les taches ou shampouinez votre tapis si nécessaire. Vous pouvez louer un nettoyeur de tapis dans la plupart des magasins de rénovation domiciliaire. Ou faites appel à un professionnel. « Si le tapis se trouve dans une chambre, celle-ci a tendance à être très peu fréquentée, donc un tapis peut rester là pendant de nombreuses années avant qu'un nettoyage ne soit nécessaire », explique Fennell.

Effectuez une rotation régulière : « S'il y a beaucoup de lumière dans la pièce avec beaucoup de fenêtres, vous voudrez peut-être envisager de faire pivoter le tapis de temps en temps », explique Fennell. « Cependant, vous devrez démonter ou soulever le lit pour ce faire. » Un quart de tour par an devrait suffire.

Ajouter des patins de meubles : Des coussinets en plastique ou en feutre placés sous les montants du lit (c'est-à-dire les pieds) protègent le tapis des dommages.

À propos des experts

Gary Rémillard possède Oriental Rug Restoration par Gary Remillard à Wilbraham, Massachusetts. Maître tisserand, il travaille dans l’industrie du tapis depuis 35 ans.

Chris Fennel est le directeur de la salle d’exposition de Landry and Arcari Rugs and Carpeting, une société réputée de vente et de services de tapis orientaux située à Salem, dans le Massachusetts.