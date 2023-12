Peut-on peindre sur du métal avec de l’acrylique ?

Si vous envisagez de peindre sur du métal dans le cadre de votre prochain projet de rénovation domiciliaire, la peinture acrylique est une excellente option. Adaptée à tous les types de métaux, y compris l’acier, le fer, l’aluminium et le galvanisé, la peinture acrylique nécessite généralement un apprêt et une préparation minutieuse.

J’ai utilisé de la peinture acrylique sur des clôtures à mailles losangées, des meubles de patio et des balustrades avec d’excellents résultats. Rachel Otto, spécialiste de la peinture Benjamin Moore chez Fleury Lumber à Easthampton, Massachusetts, le recommande également. « La peinture acrylique est très polyvalente, adhère bien au métal et tout le monde peut la faire », dit-elle.

Ici, nous détaillerons les avantages de l’utilisation de peinture acrylique sur métal, obtiendrons des conseils d’experts sur les méthodes de préparation et d’application et formulerons des recommandations pour différents types de projets.

Avantages de la peinture acrylique sur métal

La peinture acrylique offre beaucoup de choses : des temps de séchage et de recouvrement rapides, une excellente rétention de la couleur et une application facile. Les acryliques produisent également moins d’odeurs lors de l’application que les peintures à l’huile.

Il durcit également jusqu’à atteindre une dureté similaire à celle de la peinture à l’huile. Bien que l’acrylique prenne plus de temps à durcir, sa finition reste flexible et solide au fil du temps.

«Les peintures acryliques permettent généralement plus d’expansion et de contraction car elles restent toujours quelque peu caoutchouteuses ou flexibles», explique Doug Curving, représentant des ventes et du service chez Valspar pour Sherwin-Williams.

De nombreux fabricants fabriquent de la peinture acrylique. Il existe de nombreuses options de brillance, de couleur et de types d’application, qui peuvent être brossées, roulées ou pulvérisées. La peinture acrylique offre également un nettoyage facile sans utiliser de solvants.

La peinture acrylique lave-t-elle le métal ?

Non, s’il est correctement préparé et appliqué.

« Comme toute peinture, elle commencera à couler ou à s’effacer à mesure qu’elle s’use et l’émail protecteur qui se forme en séchant commence à se décomposer, mais il ne se contentera pas de s’effacer de la surface », explique Otto. « Ça colle plutôt bien. » Il ne se lavera pas non plus avec de l’eau et du savon une fois durci.

Comment préparer le métal pour la peinture acrylique ?

La clé pour réussir à peindre du métal avec de la peinture acrylique commence par un travail de préparation minutieux. «Vous voulez qu’il soit propre, sec et terne pour une meilleure adhérence», explique Curving.

Le nettoyage peut être effectué avec de l’eau et du savon pour éliminer la saleté et la poussière, ou avec un nettoyant à usage général, comme Simple Green. Otto recommande le phosphate trisodique (TSP) pour nettoyer le métal neuf et nu susceptible de contenir du vitrage d’usine ou de l’huile provenant du processus de fabrication.

Si votre métal est rouillé ou déjà peint, utilisez une brosse métallique, du papier de verre ou une perceuse à brosse métallique pour enlever autant de rouille et de peinture écaillée que possible. Que vous ayez l’intention d’utiliser ou non un apprêt dépend de la quantité de rouille à éliminer.

« Si vous ne l’apprêtez pas, vous devrez éliminer toute la rouille et nettoyer le métal, sinon la rouille continuera à se décomposer et votre peinture s’écaillera », explique Otto. Si vous envisagez d’appliquer un apprêt, l’élimination de la rouille fournit une surface solide pour la peinture.

Les métaux galvanisés doivent être nettoyés avec du vinaigre pour décomposer le revêtement de zinc, puis apprêtés et peints. L’apprêt acrylique pour métaux Ultra Spec HP de Benjamin Moore peut être utilisé sur l’aluminium, l’acier et le fer galvanisés et antirouille.

Si vous peignez sur du métal rouillé, dit Otto, « utilisez un apprêt pour métal rouillé ». Rust-Oleum’s Stops Rust est un excellent produit. Utilisez Rusty Metal Primer sur les surfaces fortement rouillées et Clean Metal Primer pour le métal nu ou les surfaces légèrement rouillées. Ces apprêts ne peuvent pas être utilisés sur du métal galvanisé.

Meilleur type de peinture acrylique pour le métal

La plupart des peintures acryliques destinées à un usage domestique peuvent être appliquées sur des surfaces métalliques avec une préparation et un apprêt appropriés.

Les gammes de peintures acryliques intérieures et extérieures Ben, Aura et Regal de Benjamin Moore fonctionnent toutes sur des surfaces métalliques apprêtées et sont disponibles en différentes couleurs et lustres. SuperPaint de Sherwin-Williams, un acrylique pour usages intérieurs et extérieurs, peut également être appliqué sur du métal correctement apprêté.

Les produits auto-amorçants directement sur métal (DTM) peuvent également être appliqués directement sur des surfaces métalliques antirouille. L’UltraSpec de Benjamin Moore est offert en finis peu lustrés, brillants et semi-brillants. «Il adhère magnifiquement et présente une excellente brillance», explique Otto.

Selon la fiche technique du produit, ces peintures peuvent être utilisées sur la plupart des surfaces métalliques intérieures ou extérieures, notamment l’acier, le fer et l’aluminium.

Le revêtement de façade et la finition de toit en métal de Valspar sont un autre excellent produit DTM pour les applications extérieures.

Conseils d’application

Assurez-vous de prendre en compte les conditions météorologiques et de température recommandées par le fabricant. « Vous ne voulez pas que le métal soit trop chaud ou trop froid », explique Curving. « S’il fait trop chaud, il sèche trop vite et s’il fait trop froid, il n’adhère pas bien. Surveillez non seulement la température ambiante de l’air, mais aussi la température de la surface. Les niveaux d’humidité affecteront également les temps de séchage, ce qui peut avoir un impact sur les performances. Il peut donc pleuvoir peu de temps après l’application.

La peinture acrylique peut être appliquée au pinceau, au rouleau ou au pulvérisateur. Choisissez une brosse à poils en nylon/polyester de haute qualité. Si vous roulez, utilisez une housse synthétique tissée dans l’épaisseur de poils appropriée à votre projet. Suivez les instructions de dilution du fabricant de peinture pour les pulvérisateurs.

Otto rappelle aux peintres de travailler dans un espace bien ventilé ou à l’extérieur, si possible.

La peinture acrylique sur métal doit-elle être scellée ?

Non. « Utilisez simplement une bonne peinture acrylique et une fois qu’elle est complètement durcie et sèche, vous êtes prêt à partir », explique Curving.