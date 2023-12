3 façons d’apprendre de vos erreurs et de grandir en tant que leader

Que vous débutiez dans l’immobilier ou que vous exerciez votre profession depuis des décennies, la réalité est que des erreurs peuvent se produire. Une partie de la croissance personnelle et professionnelle implique de commettre des erreurs. C’est souvent ce qui se passe après un faux pas qui est le plus important. Si vous pouvez réfléchir à l’événement et en tirer des leçons, vous obtiendrez des informations précieuses qui vous aideront à avancer.

Utilisez ces directives pour apprendre de vos erreurs et revenir dans le jeu en tant que meilleur joueur.

1. Reconnaître quelle était l’erreur

Quelques années après le début de ma carrière dans le courtage, j’ai découvert ce que je pensais être une opportunité incroyable. Un de mes clients existants était prêt à ériger le joyau familial. Il s’agissait d’une propriété plus grande, et si je pouvais les aider à la vendre, la transaction deviendrait de loin la plus importante à ce jour.

J’ai été invité à rencontrer le client et à lui parler de l’opportunité. J’avais déjà réalisé des travaux pour eux – en fait, je venais de vendre une de leurs propriétés plus modeste et je savais que j’avais fait un travail exceptionnel. J’étais sûr que j’obtiendrais cette prochaine transaction, alors je suis arrivé à la réunion avec trop de confiance et en supposant qu’ils allaient me prendre en tant que courtier dans la vente.

Plus tard, j’ai appris que je n’étais qu’un des nombreux professionnels rencontrés par le client pour discuter de la vente du bijou familial. De plus, j’ai réalisé que je n’avais pas fait autant de recherches que les autres qui avaient interviewé pour cela. J’étais moins préparé et je n’ai donc pas eu le marché. Il est allé à quelqu’un d’autre qui était venu avec des informations et des arguments de vente plus solides.

2. Trouvez la leçon du faux pas

Ce fut une immense déception d’être ignoré et de perdre la plus grosse vente de ma carrière jusque-là. Cependant, cela m’a appris une leçon incroyablement précieuse qui m’est restée depuis. J’ai appris l’importance de toujours apporter son jeu à chaque situation. Vous ne savez pas quand cela comptera, il est donc préférable de toujours être préparé.

J’ai également appris à ne pas présumer que les expériences passées suffiront. Ce n’est pas parce que vous avez fait un travail exceptionnel dans le passé que vous pouvez profiter de cette vague pour vous lancer dans la prochaine opportunité ou le prochain projet. Cela peut vous aider à éviter d’être trop confiant et de manquer des détails qui pourraient être essentiels pour remporter l’affaire ou obtenir le prochain contrat.

3. Cherchez à progresser

Même s’il est naturel de vouloir éviter les erreurs, elles font souvent partie du processus visant à atteindre le niveau supérieur ou à s’ouvrir à de nouveaux territoires. Pour évoluer dans votre carrière, il est bon de vous pousser vers des postes qui ne vous conviennent pas. Vous pouvez appliquer les leçons que vous avez apprises en cours de route pour éviter deux fois la même erreur.

Au fur et à mesure que vous progressez et assumez davantage de responsabilités, vous pourriez vous retrouver dans le rôle d’un manager qui supervise plusieurs autres personnes ou une équipe. Lorsque cela se produit, vous souhaiterez aider les juniors à apprendre de leurs erreurs. Il peut être facile pour ceux que vous supervisez de compter sur vous pour avoir le dernier mot sur tout. Si vous leur donnez une certaine autonomie, vous leur donnerez la possibilité de prendre leurs propres décisions. Cela leur donnera également une chance de grandir.

Les faux pas sont une partie inévitable de tout cheminement de carrière, et ils ont tendance à apparaître à mesure que nous nous lançons dans de nouveaux projets. Plutôt que les erreurs commises, ce sont les leçons apprises qui vous propulseront vers le succès. Avoir une attitude qui cherche à s’améliorer continuellement peut vous aider à avancer dans votre parcours et encourager les autres à bâtir également leur propre carrière.