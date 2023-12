Buanderie et salles de boue respectueuses du bien-être : prévision des tendances pour la maison en 2024

La maison des années 1930 dans laquelle j’ai grandi avait ses machines à laver dans un sous-sol sombre et peu accueillant, à deux étages des placards de notre chambre. Les buanderies d’aujourd’hui ont tendance à être plus lumineuses, plus accueillantes, plus fonctionnelles et généralement mieux situées ! C’est un énorme avantage pour les jeunes familles et les propriétaires plus âgés qui peuvent avoir du mal à transporter des paniers à linge chargés dans les escaliers. C’est également un énorme atout pour la fonctionnalité d’une maison, l’une des cinq facettes de la conception du bien-être.

La plateforme de rénovation domiciliaire Houzz prédit que les espaces de buanderie améliorés avec des fonctionnalités de vestiaire seront une tendance forte pour 2024. Je suis d’accord. Il en va de même pour les nombreux professionnels de la rénovation domiciliaire que j’ai interrogés par courrier électronique et via les groupes de réseaux sociaux.

Emplacement intelligent

« Combiner une buanderie avec un vestiaire est une étape naturelle pour les maisons qui voient beaucoup de désordre à l’entrée », a observé Mitchell Parker, rédacteur en chef de Houzz. « Cette configuration de plus en plus populaire permet aux propriétaires de placer leurs uniformes de sport crasseux, leurs vestes d’hiver boueuses et leurs serviettes de plage sablonneuses directement dans le lavage avant que la saleté ne pénètre plus loin dans la maison », ajoute-t-il.

« La popularité de la tendance combinée buanderie-vestiaire n’est pas une coïncidence », commente Tommy Lipe, constructeur de maisons sur mesure dans la région de San Antonio. « En fusionnant harmonieusement deux pièces ayant des besoins en matériaux similaires, nous rationalisons non seulement la construction, mais réduisons également la superficie en pieds carrés, simplifiant ainsi la nature souvent trépidante de nos vies. »

Impératif de résilience

La résilience est la clé des projets de buanderie et de vestiaire de Scott Tjaden dans la région de Saint-Louis, explique le designer. « Vous l’utilisez fréquemment et c’est là que votre argent devrait être dépensé en termes de machines de qualité, de revêtements de sol pour l’espace de travail et de toute sorte de peinture ou de revêtement mural. La peinture doit être essuyable et de haute qualité, tout comme le revêtement mural.

La résilience est également un critère pour l’architecte new-yorkais Havard Cooper. « J’utilise de l’acier inoxydable, du carrelage ou du béton pour les éviers et les comptoirs en raison de leur durabilité et de leur facilité de nettoyage. Les appareils sélectionnés sont esthétiques mais également robustes, économes en énergie et capables de gérer des tâches de lessive volumineuses. Pour lutter contre l’humidité, des matériaux comme des peintures imperméables et des dosserets sont utilisés pour protéger les murs des dégâts d’eau », ajoute-t-il.

Tjaden suggère également un grand robinet incurvé pour l’eau. « Certaines personnes préfèrent un tuyau d’arrosage », note-t-il, « si le linge se trouve près d’une porte arrière, les gens l’utilisent parfois pour le nettoyage et le rempotage. »

La résilience est obligatoire pour la clientèle agricole de la décoratrice d’intérieur Wendy Glaister, basée en Californie centrale. Leurs maisons sont « entourées de vergers, de fermes et de beaucoup de terre », songe-t-elle. Elle privilégie également les matériaux durables comme l’acier inoxydable antimicrobien pour les éviers, en particulier lorsque vous devez utiliser des détachants plus puissants qui pourraient endommager d’autres matériaux. Glaister spécifie les planches de vinyle et les revêtements de sol en porcelaine pour leur résilience et leur nettoyabilité, dit-elle.

Multitâche adapté aux animaux de compagnie

Les espaces flexibles tels que les espaces combinés buanderie et vestiaire sont idéaux pour les ménages occupés. « Avoir tout au même endroit facilite le multitâche », commente Parker, qui peut inclure les tâches ménagères, les passe-temps et les animaux de compagnie. « Les vestiaires peuvent être un endroit pratique pour une halte pour votre chien, qu’ils comprennent un espace pour que votre animal puisse dîner ou une zone de stockage pour les objets liés à la promenade à saisir en sortant ; De nombreux propriétaires sur Houzz intègrent également une douche pour animaux de compagnie dans leur buanderie boueuse pour garantir que les empreintes de pattes boueuses ne pénètrent pas dans la maison principale.

L’ébéniste d’Ottawa Deborah Gervais voit certainement plus d’équipements pour animaux de compagnie dans sa région, notamment « des machines à laver dédiées aux couvertures et aux vêtements des animaux (pour les gens qui ont du bétail et/ou des chevaux) afin qu’ils ne se mélangent pas avec tout le reste ».

Un « évier à pente » peut servir également de station de lavage pour animaux de compagnie pour les petits chiens, suggère Jean Brownhill, propriétaire d’une entreprise de rénovation basée à New York. La designer Stephanie Ives, basée à Atlanta, aime voir une chatière, un bac à litière avec ventilateur d’extraction, ainsi que des chenils et des zones d’alimentation intégrés. Elle aime également inclure un espace pour la gestion du recyclage et des stations de chargement de robots aspirateurs.

Les vestiaires peuvent également être l’endroit idéal pour ranger du matériel de sport de plein air, comme des supports à skis muraux, des casiers pour les chapeaux et les casques, et des emplacements sous les bancs pour les bottes et les chaussures, partage Parker.

Incontournables

S’il s’agit d’une tendance que vous envisagez pour votre propre maison, vous voudrez certainement inclure certains éléments. Parker cite un évier utilitaire avec un robinet rétractable pour faciliter le lavage des mains et le rinçage du matériel boueux. Crochets, espace de tri, armoires pour fournitures et rangements sont également une aubaine pour ces espaces utilitaires.

L’architecte d’intérieur Patricia Gaylor, basée à Las Vegas, intègre un banc dans les zones de dépôt situées à proximité de l’entrée familiale d’une maison. « Des sièges bas intégrés avec des casiers ouverts pour enlever les chaussures avant d’entrer dans la partie principale de la maison » aident ces espaces à garder une maison plus propre. Un petit espace douche peut également être utile à cet égard.

Les gentils à avoir

« Le chauffage radiant sous le sol est un avantage, surtout dans les climats plus froids », commente l’éditeur de Houzz, soulignant qu’il garde non seulement les pieds au chaud, mais aide également à sécher les bottes.

Parker suggère également d’incorporer un poste de travail s’il y a de la place. Cela peut être utilisé pour plier le linge, emballer des cadeaux, gérer l’expédition des colis et les loisirs. « Avoir tout au même endroit facilite le multitâche », note Parker. Glaister aime avoir un espace pour suspendre et sécher les produits lavables à la main et Gervais suggère une planche à repasser intégrée et un garde-manger supplémentaire.

Cooper suggère d’intégrer un panneau domotique. « Cette fonctionnalité permet aux propriétaires de contrôler les appareils électroménagers, l’éclairage et les systèmes de sécurité depuis la buanderie. » Les poubelles de tri du linge sont également utiles, note-t-il. « Les passionnés de technologie apprécient les centres de recharge de téléphones intégrés et les bases d’aspirateurs robots », ajoute-t-il. Plusieurs concepteurs incluent des bornes de recharge pour appareils et des calendriers familiaux dans leurs projets.

La designer new-yorkaise Isfira Jensen cite « un bel éclairage multicouche » parmi ses objets sympas. « Cela signifie disposer d’un joli luminaire central pour fournir un éclairage ambiant et le superposer à un éclairage de travail sous la forme d’appliques murales ou de bandes lumineuses LED. » Elle recommande également des tiroirs ventilés pour le rangement des chaussures.

L’architecte d’intérieur Megan B. Daughtry, basée à Boulder, suggère d’avoir « un panier désigné et de grandes armoires pour que chaque membre de la famille puisse ranger son équipement ».

Personnalisation

Une tendance que nous observons depuis un certain temps dans toute la maison est la personnalisation. Le fait qu’il apparaisse dans ces zones utilitaires témoigne de son importance croissante pour les propriétaires et leurs familles. « Les photos de vestiaires populaires sur Houzz présentent des styles invitants, des armoires intégrées intelligentes, des meubles et une décoration attrayants et des couleurs vives », partage Parker.

Brownhill voit des « carreaux amusants et du papier peint imprimé ». Ces zones à fort trafic bénéficient de structures très fréquentées qui cachent les éraflures et l’usure, souligne-t-elle. Daughtry crée un calendrier et des tableaux personnalisés pour suivre les activités familiales et la croissance des enfants. Ives commence à recevoir des demandes de calendriers familiaux numériques, dit-elle.

Les améliorations de style font certainement de la lessive une corvée plus agréable. Je pense que ma défunte mère aurait apprécié bon nombre de ces caractéristiques, mais une lessive de luxe ne lui était pas venue à l’esprit à l’époque. À l’heure actuelle, ma maison de ville dispose d’une buanderie compacte, mais un espace flexible pour la buanderie et la boue figure définitivement sur ma prochaine liste de souhaits pour la maison.