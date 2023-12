Le travail à distance suscite une augmentation de la vie « bi-résidentielle »

Vous souvenez-vous de l’époque où une résidence secondaire évoquait un logement utilisé occasionnellement par les propriétaires, aux périodes limitées de l’année où la famille voyageait depuis sa résidence principale pour des vacances ? Ce paradigme est supplanté par le concept de vie « bi-résidentielle », dans lequel la résidence secondaire moderne s’élève au rang d’équivalent ou presque de la maison principale. Les progrès technologiques qui rendent possible le travail à distance ont permis aux propriétaires de partager leur temps entre deux résidences relativement proches, profitant par exemple du meilleur d’un style de vie urbain dans l’une et d’une vie détendue et campagnarde dans l’autre.

«La vie bi-résidentielle a donné à beaucoup la possibilité d’avoir des retraites régulières à proximité», déclare Greg Fischer, propriétaire et courtier principal directeur de West + Main Homes de l’Oregon. « Sans les tracas des longues vacances, de courtes escapades sont possibles presque tous les week-ends, renforçant ainsi les liens. L’essence de la vie bi-résidentielle n’est pas seulement de posséder deux maisons mais d’appartenir à deux communautés distinctes.

« Cette dualité présente aux propriétaires un plus large éventail d’interactions, ajoutant de la profondeur à leurs engagements quotidiens. »

Avec l’arrivée de la vie bi-résidentielle, les propriétaires n’ont plus besoin d’attendre la retraite pour vivre un mode de vie que beaucoup considèrent comme idéal. C’est ce que déclare Jeff Hull, directeur des ventes chez Martis Camp Realty.

Situé à Truckee, en Californie, Martis Camp est une communauté privée de luxe qui s’étend sur près de 2 200 acres dans la région de Lake Tahoe. Il offre un style de vie quatre saisons, y compris un accès privé au ski au Northstar California Resort.

D’autres activités incluent le golf sur un parcours Tom Fazio, le vélo ou l’équitation sur des dizaines de kilomètres de sentiers, la navigation de plaisance et le paddleboard sur le lac Tahoe et la série de concerts d’été du Martis Camp Club mettant en vedette des artistes de renom.

« Vivre à San Francisco et Truckee permet aux propriétaires de Martis Camp d’avoir le meilleur de tous les mondes, avec une vie urbaine complétée par la sérénité et l’aventure du style de vie emblématique de Martis Camps en montagne », a rapporté Hull.

« Il est vraiment unique dans la région de la Baie et à Tahoe que quelqu’un puisse découvrir à la fois la grande énergie des offres artistiques, culinaires, sportives et communautaires de la ville, ainsi que l’une des plus belles destinations de montagne au monde, le tout à moins de trois heures de route. »

Forêt de genévriers

En plus de Martis Camp, d’autres communautés de la côte ouest attirent ceux qui recherchent une vie bi-résidentielle. L’une de ces enclaves est Suncadia, à Cle Elum, Wash.

Située à 80 miles à l’est de Seattle, Suncadia est une communauté de villégiature résidentielle toutes saisons de 6 400 acres située sur le côté est, ou ensoleillé, de la chaîne de montagnes Cascade. Véritable oasis pour les amateurs de sports de plein air, la communauté propose des activités allant du golf à la randonnée, en passant par le vélo, la pêche, la flottaison en rivière, le lancer de hache et l’équitation par temps chaud. Lorsque les températures baissent, les résidents pratiquent le ski de fond, le patinage sur glace, la luge, les glissades sur tube et la raquette.

« Ce qui attire les acheteurs fortunés qui souhaitent partager leur temps entre une résidence en ville et une maison à Suncadia, c’est qu’en un peu plus d’une heure de route, ils peuvent profiter d’un climat et d’un mode de vie complètement différents », explique Corey Atherton, courtier en chef de Société immobilière Suncadia. « Les propriétaires peuvent compléter l’agitation d’une semaine de travail à Seattle avec un style de vie beaucoup plus décontracté et axé sur les loisirs ici à Cle Elum, en suivant la météo à mesure qu’elle leur profite. »

À trente minutes du centre-ville de Bend, dans l’Oregon, et à 150 miles de Portland, Juniper Bend est une enclave de 640 acres répartie au milieu d’une forêt de genévriers vieille de 1 000 ans. Reconnue comme la principale destination de bien-être de la région, Juniper Bend offre quatre quartiers distincts, ainsi que des perspectives panoramiques sur les montagnes Cascade.

Les parcours de golf Jack Nicklaus et Tom Fazio, un spa à service complet, plusieurs restaurants et une abondance de loisirs de plein air en font un endroit populaire auprès des personnes à la recherche d’un style de vie bi-résidentiel.