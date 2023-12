Comment donner au bois extérieur un aspect patiné en quelques heures seulement

Introduction

Lorsque j’ai décidé de construire une cabane dans les bois à l’âge de 18 ans, presque toutes les personnes à qui j’ai parlé du projet m’ont posé la même question : « Allez-vous construire en rondins ?

Même si j’aime le look des cabanes en rondins classiques, ma réponse a toujours été un « non » décisif. La principale raison se résumait à la difficulté de maintenance.

Comme tout bois extérieur, les bâtiments en rondins peuvent être laissés bruts afin qu’ils grisonnent naturellement sous l’effet des éléments, ou avoir une finition appliquée qui doit être refaite toutes les quelques années. L’altération naturelle était exclue, car elle semble toujours tachetée de manière peu attrayante, avec certaines zones sombres tachées par les intempéries et des endroits plus abrités, brillants et nouveaux. De plus, remettre à neuf un bâtiment en rondins tous les trois ou quatre ans n’est pas mon idée du plaisir.

J’ai donc choisi d’encadrer ma cabane avec des colombages plutôt que des rondins pour éviter les problèmes d’entretien du bois extérieur. Ensuite, je suis tombé amoureux du revêtement en bardeaux de cèdre et j’en ai recouvert ma cabane, me mettant dans la même énigme que si j’avais construit avec des rondins. Je me suis creusé la tête en essayant de trouver une approche finale qui n’impliquerait pas des années de frustration.

C’est à ce moment-là que j’ai découvert Eco Wood Treatment. Le produit canadien promettait une approche non toxique à base d’eau pour donner au bois extérieur un aspect vieilli d’antan. Mais contrairement à Mère Nature, elle prétendait y parvenir de manière uniforme et en quelques heures plutôt qu’en quelques années.

J’en ai acheté, je l’ai essayé et j’ai été ravi. Cela a donné à mes bardeaux de cèdre un aspect magnifiquement antique en un seul après-midi, n’a nécessité qu’une seule couche et n’a jamais eu besoin d’une finition. Plus d’une décennie et demie plus tard, je considère toujours qu’il s’agit de la meilleure approche de finition du bois en extérieur.

Continuez à lire pour apprendre comment donner à votre bois extérieur un bel aspect patiné en quelques heures seulement.