Comment mettre du ruban sur un arbre de Noël

Vous cherchez des façons d’améliorer vos décorations de vacances ? Ajoutez du ruban à votre sapin de Noël pour créer un look magnifique et classique.

Que vous la redoutiez ou que vous l’appréciiez, la période des fêtes implique de nombreux projets, petits et grands.

Les grands projets, comme escalader votre toit pour accrocher des lumières de Noël, peuvent sembler intimidants, et même les petits prennent plus de temps que nous l’imaginions. La façon dont vous préparez et abordez toutes ces tâches de vacances peut vous donner envie de chanter ces chants de Noël ou simplement de crier : « Bah, connerie ! »

Décorer un sapin de Noël peut figurer en bonne place sur la liste des tâches ardues et pleines de pression. Nous avons tous de grandes visions de mètres et de mètres de rubans dansant gracieusement autour de notre arbre bien aménagé.

Malheureusement, la réalité est que ces mètres et mètres de beau ruban peuvent facilement s’emmêler, et l’échelle semble devenir de plus en plus lourde à mesure que vous la déplacez. Il n’est pas étonnant que l’ensemble du processus de ruban devienne un gâchis et certainement pas amusant.

Lorsqu’on accroche de jolis rubans gonflés sur un sapin de Noël, le secret réside dans le fait de les diviser en morceaux plus petits. Couper cette bobine de ruban de 100 pieds dans des proportions gérables peut sembler inutile ou contre-intuitif. Cependant, l’objectif est de créer l’effet de chaque vague s’enroulant autour de l’arbre à une longueur de bras sans repositionner constamment votre échelle.

Avec quelques suggestions et astuces, vous pouvez accrocher des rubans sur un sapin de Noël sans tout emballer.