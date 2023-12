Nous y avons tous été. Vous entrez dans une pièce avec les meilleures intentions, pour ensuite être complètement submergé par l’énormité de la tâche. Buanderie à l’étage. Jouets sous le lit (défait). Tapis qui n’a pas vu de vide depuis des semaines. Comment gérer le désastre d’une chambre ?

La sagesse conventionnelle dit de commencer par une tâche et de s’y tenir jusqu’au bout, mais certaines personnes ont du mal à rester concentrées. D’autres abandonnent lorsqu’ils ne parviennent pas à rester concentrés sur leur tâche.

Mais avez-vous entendu parler du « Junebugging » ? Il s’agit d’une méthode de nettoyage virale qui recadre votre point de vue sur la « bonne » façon de nettoyer.

Prêt à en savoir plus ? Nous avons discuté avec Marla Mock, présidente de Molly Maid, et Brenda Scott, organisatrice professionnelle et propriétaire de Tidy My Space, pour en savoir plus sur le junebugging afin que vous puissiez décider si cela vous convient.

Qu’est-ce que le nettoyage Junebugging ?

Junebugging est une technique de nettoyage qui consiste à choisir une tâche spécifique et à y revenir jusqu’à ce qu’elle soit terminée, peu importe le nombre de fois où vous êtes distrait.

On l’appelle ainsi parce que les insectes de juin (alias les coléoptères de juin) « reviennent systématiquement au même endroit ou au même endroit au fil du temps, même lorsqu’ils sont confrontés à des distractions », explique Mock. Vous vous concentrez donc toujours sur une tâche, mais vous vous donnez la liberté de flotter vers les autres selon vos besoins.

Le terme semble provenir d’un article Tumblr datant de quelques années sur les frustrations liées au nettoyage en cas de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH).

L’utilisateur a noté que les bugs de juin sont « remarquablement persistants, mais pas très ciblés » et a décidé de mettre cette idée en pratique en ayant une chose spécifique sur laquelle revenir. Ainsi, le junebugging « sert de métaphore pour se concentrer sur une tâche à la fois », explique Mock.

Cette technique de Junebugging fonctionne-t-elle ?

Oui, mais ce n’est pas pour tout le monde.

Parce que vous vous autorisez à passer d’une tâche à l’autre, ce n’est pas le moyen le plus efficace de nettoyer. Mais Mock dit que le junebugging fonctionne pour certaines personnes car il les aide à reconnaître « que le nettoyage est un processus graduel ».

Tant que vous faites le ménage, vous progressez. Lorsque vous réalisez cela, dit Mock, « ​​chaque tâche accomplie devient remarquable, réduisant ainsi le sentiment d’être dépassé ».

D’un autre côté, Scott dit que le bugging de juin est susceptible de conduire à de nombreuses tâches inachevées. Cela pourrait être frustrant. Mais cela pourrait fonctionner pour les personnes qui ont tendance à se distraire et qui travaillent mieux avec de courtes poussées d’énergie, ainsi que pour les soignants occupés et qui ne disposent pas de beaucoup de temps.

Comment démarrer le bugging dans votre maison

Êtes-vous prêt à essayer Junebugging ? Ce n’est pas difficile, mais il faut se recentrer et se laisser aller. Voici ce qu’il faut faire :

Sélectionnez une tâche

Décidez où vous souhaitez commencer le nettoyage. Ne choisissez pas une pièce entière ! Préparez-vous au succès en choisissant quelque chose de gérable, comme votre lit ou votre meuble TV, explique Mock.

Une fois que vous avez désigné votre point de départ, imaginez que vous êtes attaché à cet endroit.

Commence a nettoyer

Lorsque vous ramassez des objets et les rangez, rappelez-vous de revenir au point de départ (disons, le meuble TV). Si vous apportez un verre à l’évier, posez-le et revenez. Si vous finissez par faire la vaisselle pendant que vous y êtes, ce n’est pas grave. Mais une fois que vous avez terminé, retournez au meuble TV.

Si vous craignez d’oublier de revenir à la tâche initiale, réglez une minuterie sur 10 minutes. « Lorsque le chronomètre sonne, vous devez revenir à la tâche de départ », explique Scott.

Revenir à la tâche

Lorsque le minuteur sonne, revenez au plan initial. La bonne nouvelle : vous avez partiellement débarrassé le meuble TV et peut-être aussi pris soin de la vaisselle !

Continuez avec le meuble TV. Dégagez le dessus, essuyez le verre et le bois. Si vous vous éloignez à nouveau, revenez à cette tâche singulière. Réglez une minuterie si nécessaire. Organisez les télécommandes et les sous-verres, et le tour est joué.

Passer à la zone suivante

Si vous êtes toujours dans la chambre, cela pourrait être votre lit ou un coin de la pièce avec le panier débordant, mais pas les deux. « Junebug », c’est trouver un centre, un lieu où retourner. Choisissez une petite section et concentrez-vous là-dessus.

Si vous décidez de faire le lit, mais que vous finissez par organiser les jouets de vos enfants parce qu’ils étaient sur le lit, revenez au lit défait avant de trouver un nouveau centre.

Répétez le processus

Lorsque votre « centre » actuel est propre, passez à une nouvelle zone uniquement si vous vous sentez prêt à vous attaquer à la prochaine étape. Vous pouvez décider quand vous êtes prêt à arrêter.

Évitez de considérer la maison entière comme votre objectif final. Lorsque vous faites cela, vous vous sentirez vaincu si vous n’arrivez pas à tout faire. Le Junebugging est plus un processus.

Comment Junebugging peut-il rendre votre maison plus propre ?

Polina Lebed/Getty Images

Junebugging brise l’ennui du ménage en morceaux gérables, et cela rendra forcément votre maison plus propre que de ne rien faire.

Ce n’est peut-être pas aussi efficace que, par exemple, un nettoyeur professionnel qui nettoie plusieurs maisons par jour. Mais bon, vous n’êtes pas un pro et vous voulez juste faire quelque chose ! Junebugging s’adresse à tous ceux qui souhaitent nettoyer leur maison sans se soucier du timing du résultat.

La meilleure partie du Junebugging ? Vous pouvez commencer avec n’importe quoi : l’évier de la cuisine, un tiroir, un plan de travail. Au fil du temps, le fait de s’attaquer aux petites choses les unes après les autres vous laisse moins de stress, dit Mock.

Une fois que vous avez terminé votre zone cible, Mock déclare : « Vous ressentez un sentiment d’accomplissement et une productivité accrue, ce qui vous motive à passer à la zone suivante. » C’est bon pour votre maison et votre santé mentale.

À propos des experts

Marla Mock est président de Molly Maid, une société Neighbourly qui fournit des services complets de nettoyage commercial et résidentiel via 450 franchises à travers les États-Unis.

Brenda Scott est un organisateur professionnel et propriétaire de Tidy My Space. Scott se spécialise dans la modification adaptative de la maison (c'est-à-dire le vieillissement sur place), ainsi que dans l'organisation de toute la maison et du bureau. Elle est membre des organisateurs professionnels au Canada.