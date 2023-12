Une journée dans la vie : Jessie Cannizzaro

Jessie Cannizzaro, 42 ans, est un maître plombier propriétaire de Milestone Plumbing, Inc., une entreprise de plomberie résidentielle et petite entreprise à Wauwatosa, Wisconsin. Elle travaille dans l’industrie depuis 19 ans. En tant que propriétaire d’une petite entreprise, Cannizzaro remplit de nombreux rôles et, dit-elle, « porte(nt) beaucoup de chapeaux ».

Cannizzaro n’avait pas initialement prévu de devenir maître plombier, comme son père. Quand elle était plus jeune, elle voulait devenir vétérinaire ou chirurgienne. « J’ai toujours juré de ne jamais suivre les traces de mon père », dit-elle. « Mais nous y sommes, toutes ces années plus tard, et je suis si heureux de l’avoir fait. »

Comment es-tu arrivé là?

Avec un père maître plombier et une mère qui travaillait à ses côtés et s’occupait des livres, Cannizzaro connaissait très bien le secteur dès son plus jeune âge. Elle a même travaillé pendant les week-ends et les étés.

Première de sa famille à aller à l’université, elle envisageait de travailler dans un bureau une fois diplômée. Mais elle a découvert que travailler de ses mains et trouver des solutions lui manquait, alors elle s’est penchée sur certaines des choses qu’elle aimait quand elle était enfant.

« Dès son plus jeune âge, ma mère a démontré que le secteur de la construction était quelque chose que les femmes pouvaient faire », dit-elle. «(Elle) n’a jamais été plombière agréée, mais elle connaît incroyablement bien ce qu’elle a fait pour mon père pendant toutes ces années.«

Cannizzaro a commencé son parcours dans la plomberie en travaillant pour l’entreprise de ses parents tout en terminant son diplôme en administration des affaires à l’Université du Wisconsin-Milwaukee. Lorsque son père a eu un accident vasculaire cérébral et que sa mère est retournée à l’école d’infirmières, elle est intervenue pour l’aider. Elle a aidé sa mère avec les formalités administratives et a travaillé avec son père.

Elle a travaillé avec son père pendant quelques années avant qu’il ne se retire de la plomberie à temps plein, même s’il continue à effectuer des travaux occasionnels pour ses clients de longue date. Il a eu 80 ans cette année et continue de téléphoner quelques fois par semaine.

Cannizzaro a complété son apprentissage dans une autre entreprise tout en poursuivant une maîtrise en commerce, également à l’UW-Milwaukee, du soir.

Finalement, Cannizzaro a décidé de combiner son expérience en plomberie et son expérience en affaires en lançant sa propre entreprise. Lorsqu’elle a rédigé le plan d’affaires, elle s’est fixé comme objectif de se lancer avant son 30e anniversaire. Le 1er juin 2011, deux semaines avant d’avoir 30 ans, elle a lancé Milestone.

Des hauts et des bas

Le parcours de Cannizzaro a été semé de hauts et de bas. Elle dit qu’elle ne changerait rien même si c’était parfois stressant, ce qui l’a vraiment aidée à grandir.

Succès

Cannizarro est particulièrement fier d’offrir des opportunités de carrière et d’ajuster la perception du public sur l’industrie en général. Cannizzaro s’est opposé à l’idée selon laquelle la construction et la plomberie sont réservées « aux enfants qui n’y arrivent pas ». Il s’agit plutôt d’industries vitales qui nécessitent beaucoup de dévouement et de travail acharné pour réussir.

« Beaucoup de gens ne réalisent pas que la responsabilité première d’un plombier est de protéger la santé publique », dit-elle. « Sans respecter les codes mis en place, le public tomberait très malade. »

Pour devenir compagnon plombier agréé, Cannizzaro avait besoin de cinq années d’études et de formation en cours d’emploi. Il a fallu trois années supplémentaires pour devenir maître plombier.

Défis

L’un des plus grands défis auxquels Cannizzaro a été confronté a été « d’établir sa crédibilité dans un secteur très dominé par les hommes, surtout au début ». Son conseil à ceux qui sont confrontés à des difficultés similaires ? « Concentrez-vous sur le travail acharné et sur la réalisation de ce que vous dites que vous allez faire », dit-elle.

Cannizzaro avait également besoin de développer ses compétences en gestion du temps. Gérer sa propre entreprise implique de constamment jongler avec les engagements et les responsabilités. Elle a abordé ce problème en prenant quelques minutes chaque matin pour établir le plan de la journée. Cela l’aide à suivre facilement tout ce qui figure sur le dossier.

Cannizzaro a également parlé franchement de l’impact de son désir de « tout avoir » sur sa vie personnelle. Elle a attendu pour fonder une famille. «(Cela) m’a fourni les deux bénédictions les plus étonnantes que j’aurais jamais pu demander», dit-elle, «mais aussi un énorme chagrin car nous avons perdu trois bébés à cause de fausses couches entre mes deux garçons.

«Je me suis plongé dans mon travail pour pouvoir être insensible à ce que je vivais. ce qui n’était pas sain, mais c’était ma façon de faire face au chagrin et au sentiment d’échec que chacune de ces pertes apportait.

Choses favorites

Cannizzaro n’a pas pu choisir une chose qu’elle préfère car son travail comporte plusieurs aspects gratifiants. Elle aime le travail d’équipe et la variété qui accompagnent le travail dans une petite entreprise. « Il n’y a jamais deux jours pareils, ce qui le rend très excitant ! » elle dit.

Elle aime aussi que son travail aide les gens et ait un impact durable. Les avis des clients sont extrêmement importants. « En fait, nous lisons les critiques et les courriels lors de nos réunions d’équipe hebdomadaires pour célébrer nos victoires », dit-elle.

Cannizzaro aime également faire du bénévolat dans sa communauté avec son équipe. Ils visitent les écoles pour sensibiliser les enfants aux opportunités offertes par les métiers. servir du temps dans des rôles de direction pour des organisations à but non lucratif dans leur secteur ; enseigner aux enfants les compétences de base en plomberie ; et défendre les métiers au niveau de l’État.

« J’aime vraiment aider les gens et je crois que la plomberie est une excellente opportunité qui est souvent négligée », dit-elle. «Je peux défendre un métier formidable tout en prenant soin de nos clients et en contribuant à améliorer la vie de notre équipe.»

Une journée dans la vie d’un maître plombier

Parce qu’il y a une telle variété dans les emplois occupés par Cannizzaro, il n’y a pas deux jours qui se ressemblent. Elle adore ça dans l’industrie. Chaque jour est un mélange unique d’emplois et de défis qui rendent les choses intéressantes et engageantes.

Pour ceux qui cherchent à se lancer dans l’industrie, Cannizzaro recommande une expérience pratique et un ensemble de compétences diversifiées. « Chaque métier comporte de nombreux niveaux et opportunités différents », dit-elle. « Vous devez vraiment explorer en profondeur le métier que vous décidez d’exercer pour trouver ce qui vous passionne le plus. »

En utilisant la plomberie comme exemple, elle énumère les principaux niveaux : résidentiel, commercial et industriel. Chacun comporte d’autres niveaux : nouvelle construction, rénovation, entretien et réparation.

Pour acquérir cette expérience, Cannizzaro suggère de rechercher des opportunités d’interviewer des entreprises ou d’observer quelqu’un dans le cadre d’un travail. « Explorer autant de domaines que possible vous aidera à trouver ce que vous apprécierez le plus », dit-elle. « Déployez des efforts supplémentaires dès le début pour vous assurer que vous êtes dans un domaine que vous apprécierez vraiment pour votre carrière. »

Cinq choses qu’elle a apprises

Nous avons demandé à Cannizzaro de nous raconter cinq choses qu’elle a apprises tout au long de sa carrière :