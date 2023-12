Si votre maison est équipée d’un système CVC à air pulsé, il est important que vos bouches d’aération soient toujours libres, dégagées et ouvertes.

Avec l’aide de deux experts de l’industrie — Jason Ryan de Boulanger’s Plumbing and Heating et Joshua Smith de Berkshire Heating and Air Conditioning — découvrez ce que font vos bouches d’aération, ce qui se passe si elles sont bloquées et quel genre de problèmes cela peut causer.

Qu’est-ce qu’une bouche d’aération de retour ?

Les bouches d’aération de retour, stratégiquement placées dans votre plafond, sol ou mur, se connectent aux conduits de votre système CVC à air pulsé. Ils aspirent l’air d’une pièce vers la fournaise ou le climatiseur. où il est chauffé ou refroidi. Cet air conditionné est renvoyé dans la pièce par des bouches d’approvisionnement séparées.

«C’est un grand cycle», dit Smith. « Le côté alimentation fournit l’air chauffé ou refroidi, et le côté retour extrait l’air existant de l’espace de vie. » Ce processus est répété jusqu’à ce que le thermostat atteigne une température définie et que le système s’arrête.

Les systèmes à air pulsé peuvent avoir un évent de retour central ou un évent dans chaque pièce. Ces bouches d’aération comportent généralement un couvercle ou une grille à lattes. Contrairement à un évent d’alimentation, les évents de retour ne soufflent pas d’air, mais l’aspirent seulement.

Est-il mauvais de bloquer une bouche d’aération de retour ?

Oui. Le système à air pulsé ne fonctionne alors pas correctement.

L’évent de retour transporte une certaine quantité d’air vers la fournaise ou le climatiseur. Cette quantité est égale à la quantité d’air évacuée de la fournaise ou du climatiseur et renvoyée dans la pièce.

Si ce cycle est perturbé, dit Ryan, « le système manque d’air. Vous n’avez plus de transfert de chaleur depuis l’échangeur thermique ni de refroidissement depuis le serpentin de refroidissement car il n’y a pas d’air neuf à conditionner. Le système travaille plus dur avec moins de rendement, ce qui peut entraîner une multitude de problèmes détaillés ci-dessous.

Vous ne devez jamais fermer volontairement vos bouches d’aération, mais cela peut arriver accidentellement. « Cela peut arriver lorsque des gens n’y prêtent pas attention et jettent un tapis dessus ou un canapé sans pieds, et ils couvrent le retour », explique Smith. Gardez les meubles à au moins 10 pouces des bouches d’aération pour permettre une bonne circulation de l’air.

Que se passe-t-il si une bouche d’aération de retour est bloquée ?

Rien de bon. Voici quelques conséquences du blocage d’une bouche d’aération :

Efficacité du système inférieure

Les systèmes à air pulsé avec même un seul évent de retour bloqué sont moins efficaces en raison d’un débit d’air limité. « Le système ne fournit pas l’air dont il a besoin, il fonctionne donc plus longtemps pour essayer d’atteindre une certaine température », explique Smith.

Il y a également une production d’air conditionné plus faible. « Si vous couvrez le retour, vous n’aspirez pas autant d’air, ce qui signifie que vous n’en rejetez pas autant », explique Ryan. Cela oblige le système à travailler plus dur et plus longtemps avec des résultats diminués.

« Au fil du temps, cela peut réduire la durée de vie de votre équipement », explique Ryan.

Températures ambiantes inexactes

L’air de la pièce n’arrive jamais à la chaudière ou au climatiseur pour être chauffé ou refroidi, il a donc du mal à changer de température.

« Si vous bloquez le retour, tout ce que vous faites est de pomper de l’air dans la pièce », explique Smith. « Si votre thermostat est réglé à 70 (degrés) et que vous n’avez aucun retour, vous n’arriverez peut-être jamais à 70 parce que vous ne faites pas circuler cet air. »

Éléments chauffants ou refroidissants cassés

L’échangeur de chaleur de la fournaise et les serpentins de refroidissement du climatiseur dépendent également de l’air provenant des bouches de retour pour réguler leurs températures. Si un évent de retour fermé réduit leur air, les éléments chauffants peuvent surchauffer et les éléments de refroidissement peuvent geler en un bloc de glace et cesser de fonctionner.

« Lorsque ce bloc de glace fond, il peut couler dans votre système et court-circuiter les moteurs de soufflante et les ports de commande », explique Smith.

Côté chauffage, si vous bloquez le retour, l’échangeur peut surchauffer. « Dans des cas extrêmes, il peut se fissurer et échouer », explique Smith. « Ils sont tous conçus pour avoir une circulation d’air appropriée et de mauvaises choses peuvent se produire lorsque cela est déséquilibré. »

Baisse de la qualité de l’air domestique

«Si la bouche d’aération de retour est bloquée, la fournaise va essayer d’aspirer de l’air partout où elle le peut», explique Ryan. Si vous avez une sorte d’espace dans vos conduits, le système tirera plutôt de ces endroits, transportant des contaminants dans votre maison et réduisant la qualité de l’air.

« S’il y a des trous dans les conduits de la cave et que votre sous-sol est moisi et humide, vous allez plutôt aspirer l’air du sous-sol », explique Smith. « L’air est paresseux, il emprunte le chemin de la moindre résistance. »

À propos des experts

Josué Smith est directeur des opérations chez Berkshire Heating and Air Conditioning à West Springfield, Massachusetts. Il possède plus de 20 ans d’expérience en CVC et est actuellement titulaire d’une licence de brûleur à mazout et de réfrigération du Massachusetts.

est directeur des opérations chez Berkshire Heating and Air Conditioning à West Springfield, Massachusetts. Il possède plus de 20 ans d’expérience en CVC et est actuellement titulaire d’une licence de brûleur à mazout et de réfrigération du Massachusetts. Jason Ryan est chef de projet CVC pour la plomberie et le chauffage de Boulanger à Easthampton, Massachusetts. Il travaille chez Boulanger depuis 2001 et détient une licence de maître plombier de l’État du Massachusetts.