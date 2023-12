Le chauffage de garage Mr. Heater vous permet d’utiliser votre atelier toute l’année

Si vous avez la chance d’avoir du gaz naturel ou du propane, vous adorerez avoir un chauffage de garage Mr. Heater. Le modèle Big Maxx est une option populaire pour chauffer de grands espaces ouverts en raison de ses performances efficaces, de son fonctionnement silencieux, de sa conception compacte et de son flux d’air puissant et uniforme. Une autre chose à aimer ? Ce meilleur chauffage de garage peut être contrôlé par un thermostat intelligent compatible Wi-Fi. Imaginez réchauffer le garage sur votre appareil sans sortir du lit !

Vous vous demandez si un chauffage au gaz est fait pour vous ? Notre éditeur numérique, Ethan O’Donnell, déclare : «J’ai découvert que les radiateurs à gaz sont plus efficaces pour chauffer un espace froid. moins cher à exploiter et nécessitent moins d’entretien et de réparation que les radiateurs électriques de garage.

Qu’est-ce qu’un chauffage de garage Mr. Heater ?

Le chauffage de garage Mr. Heater est un puissant chauffage au gaz naturel à unité thermique britannique (BTU) de 50 000, qui comprend un kit de conversion au gaz de pétrole liquéfié (LP). Il a un indice d’efficacité thermique impressionnant de 82 % et est conçu pour chauffer un espace de 1 250 à 1 667 pieds carrés. En d’autres termes, le Big Maxx (modèle #MHU50NG) chauffera facilement votre garage pour trois voitures. L’unité mesure 15 pouces de profondeur sur 29 pouces de largeur sur 26 pouces de hauteur, avec une finition noire et trois persiennes d’air réglables.

Si l’unité de 50 000 BTU ne convient pas à votre espace, la série Mr. Heater Big Maxx est également disponible en 80 000 BTU et 125 000 BTU des modèles. Les trois modèles sont équipés de kits de conversion au propane, d’un allumage par étincelle, de ventilateurs à haute vitesse et d’échangeurs de chaleur tubulaires aluminisés.

Avant de décider de la taille dont vous avez besoin, O’Donnell vous propose un conseil. « Vous devriez évaluer le niveau d’isolation de votre garage. Si votre garage perd une quantité importante de chaleur à travers son plafond, ses murs et porte de garagecela va quelque peu à l’encontre de l’objectif du chauffage et nécessite donc un appareil de chauffage beaucoup plus gros », dit-il.

Mr. Heater offre une garantie de trois ans sur les pièces et les brûleurs, et une garantie de 10 ans sur l’échangeur de chaleur.

Avantages

50 000 BTU

Source d’alimentation de 120 volts

Ventilateur à grande vitesse

Abordable

82 % d’efficacité opérationnelle

Ventilation horizontale ou verticale

Comprend un kit de conversion LP

Comprend un support de plafond

Compatible avec les thermostats numériques et intelligents

Garantie de trois ans sur les pièces et le brûleur

Garantie 10 ans sur l’échangeur de chaleur

Les inconvénients

Certains acheteurs ont déclaré avoir reçu des unités bosselées

Comment installer et utiliser un chauffage de garage Mr. Heater

Une fois l’unité installée, le fonctionnement est aussi simple que le réglage du thermostat. Les utilisateurs ont signalé que l’installation est relativement simple car les connecteurs sont situés à l’extérieur de l’appareil.

Si vous aimez l’idée d’un garage chaleureux et prévoyez installer un chauffage de garage, O’Donnell propose quelques conseils. « Bien qu’il soit possible de bricoler, les chauffages de garage au gaz sont difficiles à installer en raison des exigences en matière de ventilation et de plomberie », explique-t-il. « Un professionnel connaîtra tous les codes du bâtiment, permis et réglementations applicables aux différents types de systèmes de chauffage de garage. Les professionnels testeront également la fonctionnalité du radiateur et fourniront des instructions de fonctionnement optimales, garantissant ainsi que le garage est chauffé de manière sûre et efficace lors de l’utilisation du système.

Le Mr. Heater Big Maxx est conçu pour être monté au plafond et comprend deux supports d’angle. Pour ajouter à sa polyvalence, l’échappement peut être ventilé verticalement ou horizontalement. Si vous manquez d’espace, ce radiateur à air pulsé au gaz n’a besoin que de 1 pouce d’espace libre par rapport au plafond et nécessite une prise de courant standard de 120 volts. Cependant, sachez qu’il doit y avoir au moins 8 pieds d’espace libre entre le sol et la base de l’unité. Une autre chose à considérer est que la ventilation n’est pas incluse avec l’unité, car la ventilation devra être personnalisée en fonction de l’espace et des codes du bâtiment. Encore une fois, nous vous recommandons de faire appel à un professionnel pour l’installation.

Une fois l’unité installée, associez-la à un thermostat intelligent ou choisissez simplement l’ensemble avec le thermostat analogique inclus. C’est de la tarte!

Les meilleurs avis d’utilisateurs Amazon

Le chauffage de garage Mr. Heater compte de nombreux utilisateurs heureux et chaleureux. Voici ce qu’ils disent :

« C’était un excellent achat pour l’argent. Fonctionne bien. Fonctionne silencieusement. En tant que technicien de service CVC professionnel, cela est aussi bon que les produits de grandes marques », déclare Derek, un évaluateur cinq étoiles.

L’acheteur vérifié, Joe Peacock, écrit : « Cela vaut bien mon argent. Cet aérotherme répond très bien à mes besoins. Il est bien construit et fonctionne très bien. Il est un peu lourd à installer par une seule personne, mais un dos solide et une planification minutieuse peuvent le faire en toute sécurité. La ventilation et l’alimentation en carburant sont bien placées. Les instructions sont faciles à lire et à suivre. J’ai converti cet appareil au GPL avec le kit inclus et je l’ai fourni avec un réservoir de GPL de 500 gallons à l’extérieur de mon atelier de menuiserie. Le démarrage initial s’est parfaitement déroulé. Cela a fonctionné exactement comme indiqué dans les instructions.

« J’adore avoir un garage chauffé pour trois voitures, et ce radiateur est juste de la bonne taille », écrit G. Preston, un autre acheteur vérifié. « Le thermostat emballé est un plus, même s’il est analogique à l’ancienne plutôt que numérique. Pour quelques dollars de plus, une option numérique aurait été bien. Le chauffage lui-même est raisonnablement silencieux et très efficace. L’installation est standard et nécessite une journée complète ou un installateur professionnel. À ce prix-là, vous ne trouverez pas de meilleur appareil de chauffage.

FAQ

De quelle taille Mr. Heater ai-je besoin pour mon garage ?

Pour vous donner une idée approximative de la meilleure puissance BTU nécessaire pour votre garage, prenez votre bande laser outil de mesure pour calculer les pieds cubes de l’espace.

Tout d’abord, multipliez la longueur et la largeur du garage pour calculer la superficie en pieds carrés. Ensuite, mesurez la hauteur du plafond et multipliez-la par la superficie en pieds carrés pour déterminer le nombre total de pieds cubes.

Ensuite, calculez l’augmentation de la température en soustrayant la température hivernale moyenne la plus froide de votre région de la température que vous souhaitez conserver dans le garage. Par exemple, si vous souhaitez maintenir la température à 70 degrés Fahrenheit et que la température moyenne basse est de 10 degrés Fahrenheit, votre taux d’augmentation de la température est de 60 degrés Fahrenheit.

Enfin, pour calculer les BTU nécessaires pour chauffer un garage, multipliez les pieds cubes par 0,133. Multipliez ce chiffre par l’augmentation de la température.

Cependant, c’est là que vous devez réfléchir à la qualité de l’isolation de votre espace et l’ajuster en conséquence. Un professionnel du CVC peut mieux vous conseiller sur le dimensionnement, les réglementations du code du bâtiment et les exigences en matière de ventilation.

Mr. Heater doit-il être ventilé ?

Oui, puisque le chauffage de garage Mr. Heater est un chauffage au gaz naturel et au GPL, une ventilation est nécessaire pour éviter que des fumées et des gaz mortels, comme le monoxyde de carbone, ne soient libérés dans l’espace. Assurez-vous donc que l’emplacement est pratique par rapport à un mur extérieur (ou un plafond, si le code local le permet) pouvant permettre une ventilation adéquate.

Comparaison de produits

Le radiateur à gaz Big Maxx de 50 000 BTU coûte actuellement environ 430 $, contre le populaire radiateur Hot Dawg de 45 000 BTU de Modine qui coûte environ 1 000 $. Les deux unités sont des unités à profil bas montées au plafond et nécessitent une ventilation extérieure. Le Hot Dawg n’inclut pas de kit de conversion LP, mais on peut en acheter un séparément. Modine offre une garantie fabricant de 10 ans sur le Hot Dawg, similaire à la garantie de 10 ans sur l’échangeur de chaleur et de trois ans sur les pièces et le brûleur comme le Mr. Heater Big Maxx.

Où acheter un chauffage de garage Mr. Heater

Ne laissez pas le froid vous empêcher d’entrer dans votre garage. Une fois que vous aurez pris le chauffage de garage Mr. Heater, vous souhaiterez avoir pris la décision il y a longtemps. Vous pouvez vous procurer cet ajout d’atelier qui change la vie sur Amazon, Walmart, The Home Depot, Tractor Supply Co. et Farm & Fleet.