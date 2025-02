Votre ventilateur de salle de bain peut être plus sale que vous ne le pensez – voici un piratage à dire

Lors du nettoyage de votre salle de bain, un aspect du travail qui est souvent négligé est le ventilateur de plafond. Garder ces ventilateurs discrets est en fait beaucoup plus important que l’on ne le pense – ne pas les nettoyer peut se transformer rapidement en risque d’incendie. L’accumulation de poussière et de saleté dans le ventilateur peut faire fonctionner le moteur du ventilateur, ce qui entraîne une surchauffe et, dans certains cas dangereuses, un incendie.

La clé de cette possibilité de cauchemar à l’intérieur du ventilateur. Cela nous amène au point de ce post: en ce qui concerne les fans de salle de bain, les looks peuvent être trompés. Même si l’on fait passer un plumeau sur l’extérieur du ventilateur pour le rendre propre, beaucoup ne réfléchissent pas à ce qui se passe à l’intérieur Le ventilateur, qui est tout aussi important pour rester propre que l’extérieur. C’est pourquoi le nettoyage de l’influenceur Azure MacCannell (@LiveComposé) a proposé un excellent hack pour évaluer si votre ventilateur de salle de bain a besoin ou non d’un nettoyage en profondeur.

Pirater pour voir si votre ventilateur de salle de bain a besoin de nettoyage

Dans la vidéo de MacCannell, elle affiche l’un de ses fans de salle de bain, qui est couvert de poussière. Pour vérifier le flux d’air, elle place une serviette en papier sur un coussin de vadrouille plate et utilise la vadrouille plate pour appuyer sur la serviette en papier dans le ventilateur de plafond. Après un moment, elle retire la vadrouille plate, mais la serviette en papier colle au ventilateur de la salle de bain, indiquant un flux d’air bon et dégagé.

Elle essaie à nouveau cette méthode sur un autre fan de salle de bain dans sa maison qui a l’air plus propre que la précédente. Malgré l’apparence plus propre, le papier ne s’en tient pas au ventilateur, indiquant que quelque chose peut entraver le flux d’air dans le ventilateur.

Voir ce post sur Instagram Un message partagé par Azure MacCannell 👋 Cleaning & Organizing (@LiveComposé)

Il est important de se rappeler que cette méthode n’est pas une indication définitive de savoir si un ventilateur doit être nettoyé ou non (il pourrait y avoir d’autres raisons pour lesquelles le flux d’air dans un ventilateur donné n’est pas bon). C’est plutôt un rappel que les looks peuvent être trompés en ce qui concerne les ventilateurs de plafond. Bien que l’extérieur puisse être propre comme un sifflet, l’intérieur peut toujours être poussiéreux et sale.

Plutôt que de le laisser au hasard et un test d’aspiration de serviette en papier non scientifique, vous devriez plutôt travailler à nettoyer votre ventilateur de salle de bain dans votre routine de nettoyage sur une base mensuelle.