Les onze pour cent: Rencontrez Gretchen Aviles Piñeiro, ingénieur de la circulation

Cette série FH présente aux lecteurs quelques-unes des femmes qui représentent 11% des effectifs de la construction aux États-Unis, mettant en lumière des histoires de leur carrière dans le domaine. Connaître quelqu’un que nous devrions comporter? Envoyez-nous un e-mail ici.

Peu de temps après avoir obtenu son diplôme de l’Université de Porto Rico, Gretchen Aviles Piñeiro a décroché son emploi d’ingénieur de la circulation pour la ville de Madison, Wisconsin.

«Je voulais travailler avec des feux de circulation, et tout, du déplacement des gens du point A au point B en toute sécurité et efficacement», dit-elle. «J’ai trouvé ce travail et j’ai adoré la description du poste.»

Au cours de son interview sur place en octobre 2015, Aviles Piñeiro est tombée amoureuse des feuilles changeantes, ce que Porto Rico n’a pas avec son climat chaud et humide toute l’année. Mais au moment où elle a déménagé à Madison un mois plus tard, les feuilles avaient disparu et le froid avait emménagé.

«J’étais comme, attendez, où sont mes arbres dont je suis tombé amoureux?» dit-elle. «Mais je m’habitue à l’hiver, et ce fut une expérience formidable depuis huit ans maintenant.»

Nous avons demandé à Avilés Piñeiro pour ses réflexions sur l’état du monde de l’ingénierie de la circulation.

Q: Qu’est-ce qui vous a intéressé à la circulation?

UN: Quand j’étais jeune, j’étais toujours intéressé par la construction, qu’il s’agisse d’un bâtiment ou des personnes qui fixaient la rue. Puis, quand est venu le temps pour moi de postuler pour l’université, ma mère m’a donné un livre avec tout ce qui est offert à l’Université de Porto Rico. Elle m’a dit de le lire et de faire mon choix.

J’ai regardé toutes les descriptions et je savais juste que le génie civil était pour moi. En ce qui concerne le trafic, je peux voir comment cela fonctionne et savoir que je peux améliorer la façon dont les gens se déplacent et voyagent.

Q: Que fait un ingénieur de la circulation?

UN: Je travaille principalement avec les lampadaires et les feux de circulation, je fais tout, de la planification de la façon dont ils sont connectés sous terre au choix des luminaires et à la détermination de leur éclat. Nous programmons également le calendrier des signaux, déterminant combien de temps ils restent verts, jaunes et rouges.

Nous intégrons également les commentaires du public. Surtout en été, beaucoup de gens sont sortis, donc ils remarquent des choses, ce qui est génial parce que c’est souvent ainsi que nous savons si quelque chose ne fonctionne pas.

J’ai l’impression que mon travail est important pour la culture de la ville. Nous voulons nous assurer que les gens se sentent à l’aise chaque fois qu’ils sont à l’extérieur et que leurs déplacements sont lisses. L’éclairage est très important pour faire en sorte que les gens se sentent en sécurité et comme s’ils étaient dans un environnement amusant, qu’ils marchent, le vélo, la conduite ou même la prise du bus.

Q: Quels sont certains de vos projets les plus mémorables?

UN: Nous faisons surtout des signaux et de l’éclairage standard, mais je me promène toujours et que je vois les lumières et réfléchissons à la façon dont nous avons déterminé la couleur et la puissance. Quand je conduis sur la route, je me dis: «Ce sont mes bébés, toutes mes lumières.»

De temps en temps, un projet apparaît qui implique un artiste, et j’aime vraiment ceux-ci. Le dernier était une peinture murale en mosaïque sur la rue Monroe, avec un éclairage à l’intérieur qui crée un effet de verre taché. C’était un défi de mettre les panneaux LED à l’intérieur et de comprendre comment leur fournir du pouvoir, mais c’était gratifiant d’apprendre ce que l’artiste voulait et de le faire fonctionner.

Q: Quelles sont les plus grandes plaintes de trafic des gens?

UN: Chaque fois qu’ils sont coincés sur une lumière pendant plus d’un cycle, nous avons tendance à entendre des gens. Lorsque cela se produit, nous déterminons ce qui le cause. Parfois, il se peut que la construction de routes dans une autre partie de la ville détourne plus de personnes sur l’itinéraire que typique. D’autres fois, cela pourrait signifier que nous devons ajouter une flèche verte à un virage à gauche.

Pour les piétons, une plainte commune est que s’ils sentent qu’ils n’ont pas assez de temps pour traverser, et lorsque cela se produit, nous apportons des modifications afin qu’ils puissent traverser en toute sécurité. Nous essayons également d’être préventifs pour les événements qui perturbent le trafic, comme un match de football, le marché fermier ou la compétition annuelle d’Iron Man.

Q: Quels sont les défis d’être une femme dans votre domaine?

UN: Quand j’ai commencé, j’étais la seule femme ingénieur dans mon bureau. Cela le rendait un peu mal à l’aise, surtout parce que je venais de déménager ici et que je ne connaissais personne. Mais une fois que j’ai commencé à travailler et que j’ai prouvé ce que je pouvais faire, cela est devenu beaucoup plus facile. Mes collègues sont super gentils et très respectueux, donc mon expérience a été positive.

Et maintenant, je ne suis plus la seule femme ingénieur. Nous en avons un autre. Nous faisons donc de grands pas vers l’avenir, et je suis ravi de voir à quoi ressemblera l’avenir en ces termes.

Q: Quels changements avez-vous vu depuis que vous êtes entré sur le terrain?

UN: Après la pandémie, une grande différence a été la façon dont nous nous connectons avec le public.

Nous faisons beaucoup de communication avec eux avant, pendant et après les projets. C’était principalement avec des réunions en personne, mais une fois que nous avons commencé à faire des zooms et Skype, nous avons trouvé beaucoup plus de gens. C’est formidable que la technologie leur ait donné plus de flexibilité pour pouvoir se connecter et fournir des commentaires.

Ensuite, en termes de technologies vertes, nous avons un programme de conversion LED à l’échelle de la ville pour tous les lampadaires. (Aussi, découvrir 15 minutes.) Dans l’ensemble, les LED utilisent la moitié de la puissance tout en émettant la même quantité de lumens. De sorte que non seulement économise de l’énergie, mais que souvent aussi souvent un éclairage et une visibilité encore meilleurs.

Q: Des conseils pour les femmes qui souhaitent se lancer dans l’ingénierie du trafic?

UN: J’aimerais voir que les gens qui travaillent dans notre bureau ressemblent mieux à la diversité de notre communauté. Une partie de la réalisation de cela consiste à obtenir une diversité plus large de jeunes intéressés par ces emplois. Donc, si le génie civil, le transport ou l’ingénierie de la circulation vous intéressent, n’ayez pas peur d’y aller.

De plus, il est si important de profiter de ce que vous faites, car c’est quelque chose que vous allez faire tous les jours, et vos performances vont montrer si vous l’appréciez ou non. Plus vous l’appréciez, mieux vous allez faire et plus les gens vous remarqueront et vous respecteront.

Q: Quels sont vos outils professionnels?

UN: Mes principaux outils sont mon ordinateur et un tas de logiciels.

Je dois avoir un puissant ordinateur portable. Pour les logiciels, nous utilisons AutoCAD Civil 3D pour la conception et Centracs pour les feux de circulation. Ensuite, quand je sors sur le terrain, je dois porter mon gilet, évidemment. J’en ai un pour le temps chaud et un gilet par temps froid qui s’adapte à mon manteau.

Gretchen Aviles Piñeiro Bio

Gretchen Aviles Piñeiro a obtenu un diplôme en génie civil de l’Université de Porto Rico à Mayagüez. En 2015, elle a commencé à travailler comme ingénieur de la circulation pour la ville de Madison, Wisconsin.

En septembre 2020, elle a reçu un prix #TeamCity de Choix du maire pour son travail dans les programmes d’équité raciale et économique et améliorant la connectivité et la sécurité de ceux qui marchent, courent, vélo, roulent ou conduisent à Madison.

