Voici comment repérer les dommages matériels vs usure normale dans les locations

Il est important de considérer l’état de la maison avant d’emménager. Si vous investissez dans une propriété locative plus âgée et que vous ne la rénovez pas, vous pourriez vous attendre à voir des dommages supplémentaires après que le locataire y ait habité, même s’ils utilisent la propriété normalement. Une vieille baignoire usée peut ne pas bien résister, même sous une utilisation normale, et pourrait être plus sensible aux fissures ou aux copeaux. Les trous ou les larmes sont plus probables dans le tapis qui a plusieurs années et déjà usés. Même si ces types de problèmes seraient considérés comme des dommages dans un espace plus récent, ils pourraient tomber sous une usure normale dans une maison plus ancienne.

Combien de temps le résident vit dans la location a également un impact sur le type d’usure normal ou anormal. Vous ne devriez pas voir beaucoup de changement dans l’état de la propriété si le locataire ne y vit que quelques mois. Ce n’est pas assez de temps pour que des vêtements de routine montrent beaucoup. Cependant, après plusieurs années de locataire vivant dans votre maison, vous pouvez vous attendre à voir plus de détérioration en raison de la durée des différents articles. Vous devez généralement repeindre tous les trois à cinq ans, vous pouvez donc vous attendre à ce que la peinture murale soit rude si vous avez un locataire à la maison pendant huit ans. Le tapis de basse qualité dure généralement cinq à huit ans, vous pourriez donc voir des taches usées, un rembourrage mince ou des taches si votre locataire était là pendant 10 ans. Considérez la durée de vie moyenne des différents matériaux et appareils et combien de temps le locataire y vivait lors de la décision entre les dommages et l’usure.