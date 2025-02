Ford rappelle 270 000 voitures sur des batteries défectueuses

Une nouvelle importante pour les propriétaires de Ford: la Ford Motor Company a récemment annoncé un rappel de plus de 270 000 véhicules en raison de problèmes de batterie. La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) explique que certains véhicules Ford ont des batteries défectueuses qui peuvent les rendre incroyablement dangereuses, à la fois pour le conducteur et pour d’autres conducteurs sur la route.

Prenez des mesures pour remédier à ce problème le plus rapidement possible; Les batteries défectueuses sont un énorme problème. Vous savez à quel point il s’agit d’essayer d’allumer votre voiture lorsque la batterie est morte; Ce problème est encore pire car il peut se produire pendant que la voiture est toujours en cours d’exécution.

Quels véhicules Ford sont rappelés

Selon le mémoire de la NHTSA, le problème de la batterie défectueux pourrait affecter plus de 270 000 véhicules Ford, notamment:

2021 Bronco Sport SUV

2022 Bronco Sport SUV

2023 Bronco Sport SUV

2022 Maverick Trucks

2023 camions au maître

Ford a déclaré qu’ils enviendront les lettres du propriétaire au début de février 2025, donc si vous possédez l’un des véhicules de cette liste, gardez un œil sur votre boîte aux lettres. La lettre vous donnera des instructions supplémentaires sur la façon de remédier au problème.

Pourquoi Ford se souvient-il de ces véhicules

Le mémoire de la NHTSA explique que les batteries défectueuses de ces véhicules Ford «peuvent subir une dégradation et échouer soudainement». Si la batterie échoue, elle «peut entraîner une perte d’accessoires électriques, y compris les feux de risque, ou provoquer une perte de puissance de conduite, augmentant le risque d’un accident».

Évitez de conduire votre véhicule autant que possible jusqu’à ce que vous puissiez le réparer. Une batterie soudainement défaillante est incroyablement dangereuse pour vous et les autres conducteurs sur la route.

Comment remédier aux batteries défectueuses

Ford a annoncé que les concessionnaires inspecteront et remplaceront gratuitement les batteries défectueuses de 12 volts. Le mémoire de la NHTSA note également que ces véhicules «ont été précédemment réparés sous 24V-267 et devront faire terminer le nouveau recours». Donc, même si vous avez déjà fait réparer votre véhicule précédemment, confirmez si vous avez eu la réparation la plus récente.

Si vous avez d’autres questions ou si vous ne souhaitez pas attendre votre lettre de propriétaire, vous pouvez contacter le service client Ford au 1-866-436-7332. Lorsque vous appelez, assurez-vous de spécifier que vous posez des questions sur le numéro de rappel 25S02. Vous pouvez également contacter la NHTSA au 1-888-327-4236; Le numéro de rappel est de 25v019000.

Source