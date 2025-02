Stanley Quencher TUGLER CVIEM: Pourquoi les coupes Stanley sont-elles si populaires?

À moins que vous ne soyez complètement retiré de toutes les plateformes de médias sociaux, vous avez probablement remarqué que les gobelets Stanley continuent d’être une énorme tendance dans la boisson. Si vous avez eu du mal à mettre la main sur un, soyez assuré que vous n’êtes pas le seul. Les gobelets de Stanley – à savoir le gobelet exhabitant H2.0 H2.0 – sont si populaires qu’ils sont difficiles à garder en stock. Leur design élégant et leur capacité à garder des boissons glacées pendant des heures font des clients à peu près à la bouche.

Si vous suivez les tendances de la bouteille d’eau et du gobelet, vous vous souvenez probablement du moment où le Stanley 40 oz. Le gobelet Flowstate H.2.0 est d’abord devenu viral sur les réseaux sociaux. Cependant, ce n’est certainement pas la seule option haut de gamme sur le marché. De Nalgene à Yeti à Hydro Flask, les meilleures bouteilles d’eau sont durables et valent l’argent. Mais qu’en est-il du célèbre Stanley? Est-ce vraiment Vaut le prix de 45 $?

Nous étions intéressés à savoir comment les gobelets Stanley tiennent, d’autant plus que la marque se spécialise dans les équipements de camping et les accessoires en plein air depuis plus d’un siècle (beaucoup plus longtemps que de nombreuses marques concurrentes). Par exemple, leur presse française adaptée aux voyages est largement considérée comme l’un des meilleurs équipements de camping de café. Compte tenu de sa réputation, nos experts du shopping avaient des attentes assez élevées. Nous l’avons donc mis à l’épreuve – voici ce que nous avons trouvé.

Qu’est-ce que le gobelet extincteur de Stanley?

Le gobelet Flowstate Stanley Quencher est disponible dans une gamme de tailles, d’une taille de 14 onces itty-bitty à une taille de géant de 64 onces. La taille la plus populaire de Stanley est une humble (mais toujours importante) 40 onces. Le gobelet a une poignée confortable pour le transport facile, vous n’avez donc pas à vous soucier de renverser votre eau ou de café glacé sur vous-même lorsque vous vous déplacez. Même lorsqu’il est plein, le Stanley n’est pas trop lourd. De plus, la base du gobelet sous la poignée est plus étroite que le reste du corps, il s’adapte donc facilement à la plupart des porte-gobelets de taille standard.



Stanley Quencher H2.0 Tobe Ce gobelet adapté aux voyages est exactement ce dont vous avez besoin pour l'hydratation d'une journée. Le couvercle dispose d'un couvercle rotatif avec trois positions. Profitez des heures de boissons glaciaires!

Avantages: Garde les boissons froides pendant des jours, vraiment! – Utiliser l’isolation de vide à double paroi

Garde également les boissons chaudes

Différentes tailles jusqu’à 64 onces

Couvercle à trois positions à vis et poignée confortable

Énorme gamme de couleurs

Compatible avec de nombreux porte-gobelets

Lave-vaisselle

Fabriqué avec de l’acier inoxydable recyclé à 90% et du bisphénol A (BPA) sans

Inconvénients: Cher

Peinture peut puce après une utilisation approximative

Stanley Quencher Tobuslers Caractéristiques

Famille à brise

Entre un design élégant et moderne et des caractéristiques robustes et durables, ces tasses sont assises aux côtés de millions d’acheteurs. Ces «bouteilles d’eau de soutien émotionnel» sont disponibles dans plus de 20 nuances et motifs solides, y compris des versions en acier inoxydable et en rose pétale.

La tasse est en acier inoxydable recyclé à 90%. Le stanley extincteur classique présente un couvercle fluide intelligent qui tourne pour couvrir complètement le haut et révéler deux ouvertures: une pour siroter et une ouverture supplémentaire à l’ajustement serré pour la paille réutilisable et dure-plastique. Mais la vraie partie brillante de cette tasse (et la raison pour laquelle les coupes Stanley sont si populaires) est due à son isolation sous vide à double paroi. Cela permet à la tasse de garder votre boisson froide (ou chaude) pendant des heures (et même des jours).

Comment nous avons testé Le gobelet extincteur Stanley

Famille à brise

Nous avons testé le gobelet de Stanley en l’utilisant comme tout consommateur le ferait – en le prenant avec nous partout pendant une semaine, bien sûr. Il est venu avec nous au gymnase, où nous avons rencontré quelques compatriotes Stanley Stans. La poignée facilite le déplacement d’une machine en machine, et nous avons été heureusement surpris lorsqu’il s’installe dans un porte-gobelet d’escalier. Gagner!

Le Stanley est rapidement devenu notre meilleure meilleure amie. Nous l’avons même laissé dans la voiture lors d’un voyage de shopping un jour où les températures ont grimpé à 90 degrés Fahrenheit. Après quelques heures, la glace était toujours intacte et l’eau était aussi froide que lorsque nous l’avons quitté. Vous pouvez nous appeler de vrais croyants!

Comment la Coupe Stanley tient-elle après deux ans d’utilisation?

Famille à brise

On m’a donné mon et seulement Stanley Topbler comme cadeau d’anniversaire il y a environ deux ans, et je l’utilise toujours régulièrement à ce jour. Cependant, j’ai tendance à le laver plus fréquemment maintenant (quand vous savez mieux, vous faites mieux) et à échanger entre elle et mon fidèle Brumate Resa, que je trouve un peu plus sportif.

Mon Stanley a résisté à de nombreuses courses cibles, rendez-vous et lavages. J’essaie de le réserver pour l’utilisation de l’eau uniquement. À l’occasion, un mélange de boissons en poudre se retrouvera, mais je n’ai jamais eu de problèmes avec la formation de moisissures ou de moisissure. Mon gobelet a vu sa juste part de béton, de planchers de carreaux et de comptoirs durs, et il va toujours fort. Quelques coups et rayures n’ont pas modifié sa fonctionnalité. De plus, l’intérieur de la tasse a toujours l’air aussi bien que le jour où je l’ai.

Une fois que votre paille de gobelet montre des signes d’usure, je vous recommande de le remplacer. Vous ne devriez pas avoir à remplacer trop souvent les pailles, mais vous pouvez acheter un pack de quatre pailles de remplacement sur le site de Stanley.

FAQ

Pourquoi les coupes Stanley sont-elles si populaires?

Les coupes Stanley sont super populaires pour quelques raisons principales. Premièrement, ils gardent des boissons froides pendant 11 heures et chauds pendant sept heures. Encore plus impressionnant, les gobelets gardent de la glace solide pendant deux jours. Les gobelets Stanley livrent vraiment en ce qui concerne les besoins de boissons toute la journée – et maintenant, ils sont même personnalisables.

Outre les performances, les gobelets Stanley sont également super populaires en raison de leur conception. La finition en poudre est disponible dans une gamme de couleurs tendance, de la crème à l’eucalyptus. Le gobelet géré de 40 onces est disponible dans plus de 30 teintes et Stanley lance fréquemment des couleurs en édition limitée.

Pourquoi est-il si difficile d’obtenir un gobelet Stanley?

Contrairement aux gobelets hors marque, les gobelets Stanley ne sont pas toujours faciles à trouver. Non seulement ils sont incroyablement populaires, mais il y a aussi quelques conceptions rares que les clients saisissent à vue. Le partenariat de marque Stanleys – comme l’élégant coloris de la pastèque de pastèque de la pastèque de la pastèque de Lainey Wilson – est beaucoup plus difficile à trouver dans la nature.

Quel est le gobelet Stanley le plus recherché?

Il y a des tonnes de couleurs et de motifs Stanley sur le marché. Des designers comme Johanna Gaines ont même publié leurs propres collections de couleurs Stanley. Cependant, la nuance de coupe Stanley la plus populaire est probablement la couleur verte robuste et classique de la marque. Ensuite, il y a des motifs populaires, comme la couleur festive crème de la crème, qui est indéniablement l’une des teintes les plus recherchées.

Ce que les autres critiques avaient à dire

Des milliers de critiques cinq étoiles indiquent que le gobelet de stanley exhabite étant une tasse A +. Voici ce que disent les girouts réels sur Amazon:

«J’adore ma Coupe Stanley!» dit l’acheteur vérifié Lillian Rowe. «Cela garde mes boissons froides pendant des heures, parfois même le lendemain! Cela en dit long, car je vis en Caroline du Sud et l’été est très chaud! »

Kayla, une critique cinq étoiles, écrit: «Après avoir obtenu cette bouteille, je vois tout le battage médiatique que Stanley obtient! J’adore les grosses bouteilles d’eau (j’ai obtenu la 64 once), car j’essaie de boire un gallon d’eau chaque jour. Cependant, transporter ces bouteilles d’eau peut devenir ennuyeux après un certain temps. Donc, quand je peux obtenir une grosse bouteille d’eau qui a une poignée, je suis vendu! »

«Garde mes boissons froides aussi longues ou plus longues que n’importe quelle (tasse) que j’ai jamais utilisée, et la durabilité la distingue vraiment. Tous les autres gobelets et tasses comme celui-ci ont toujours été super faciles à bosser – annuellement. J’ai laissé tomber celui-ci sur des marches en brique l’autre jour et pas une seule bosse et ma boisson était encore bonne à partir », partage Jessamy Hutchins, un acheteur vérifié.

Comparaison des produits

Les gobelets de Stanley sont populaires, mais en aucun cas uniques. En fait, nous avons testé une variété de concurrents qui offrent des fonctionnalités similaires à celles du Stanley Tumbler convoité. Bien qu’aucune des marques n’offre près du même nombre de nuances que Stanley, comparativement, elles offrent des fonctionnalités similaires.

Lorsque vous les regardez côte à côte, l’hydroflasque tout autour de TRAVELT TOBLING EST LE plus proche de Stanley Tumbler Dupe que nous avons trouvé. Tout comme la version Stanley, le gobelet hydroflask offre des heures d’isolation, un couvercle de paille et plusieurs couleurs et finitions élégantes. Cependant, il manque le couvercle à trois positions bien-aimé que notre bien-aimée Stanley se vante.

Bien qu’ils soient résistants aux fuites lorsqu’ils sont complètement scellés, les gobelets Stanley classiques ne sont nullement à l’épreuve. Lorsqu’il est bousculé – comme dans un sac à dos ou sur un vélo – un peu d’eau passe par le couvercle, en particulier lors de l’utilisation du couvercle de paille. Pour un gobelet complètement à l’épreuve, nous recommandons l’ère Brumate Rotera.

Le nouveau Protor Stanley Quencher résout le problème du déversement avec son couvercle de décolleté à l’épreuve des fuites. Cependant, vous devrez sacrifier le design de paille classique pour un couvercle qui ressemble à un haut de tasse à gâteau.

Verdict final

Tout bien considéré, le gobelet extincteur de Stanley en vaut la peine pour les gens qui aiment rester hydratés en déplacement. Comme les autres équipements extérieurs robustes et durables de Stanley, le Stanley Tumblers vaut incontestablement l’argent – du moins à notre avis d’expert. Étant donné la durabilité, le look élégant et l’isolation imbattable, il est difficile de trouver quoi que ce soit à détester.

Le couvercle à trois positions facilite l’utilisation dans diverses situations, de la sirotage dans la voiture à la chugation après un entraînement. Chaque gobelet Stanley possède un maximum de 64 onces, la taille la plus populaire étant de 40 onces, qui contient environ un tiers de l’eau dont vous avez besoin chaque jour. Nous avons constaté que le fait d’avoir un Stanley à portée de main nous a encouragés à atteindre cet objectif d’eau presque tous les jours.

Si vous avez réussi à accrocher un gobelet Stanley pour vous-même, nous sommes à peu près certains que cela deviendra l’une de vos tasses préférées.

Où acheter le gobelet extincteur de Stanley

Les gobelets Stanley peuvent être difficiles à trouver en stock, mais le moyen le plus fiable de mettre la main sur un est d’aller directement à la source: Stanley. Mais vous pouvez également les trouver sur Amazon, Walmart et Backcountry. La version de 40 onces se vend 45 $, mais ne vous inquiétez pas, vous en tirerez beaucoup.