La peinture colore Mike Holmes de HGTV recommande si vous prévoyez de vendre

Il y a beaucoup de conseils de peinture que Mike Holmes de HGTV jure, mais opter pour des couleurs neutres peut être l’une des plus cruciales pour les futurs vendeurs. Un neutre est défini comme toute teinte sourde qui est faible en saturation, couvrant une plage de bruns profonds aux blancs croquants et aux légumes verts mous. Bien que certaines teintes plus sombres puissent techniquement tomber dans la catégorie neutre, elles sont mieux évitées si vous visez à augmenter la valeur de revente de votre maison. Une bonne règle de base consiste à s’en tenir à des neutres plus légers comme le blanc, le gris, le beige et le taupe. Comme Mike Holmes l’a noté, ces couleurs plus claires élargissent visuellement votre espace et la rendent plus grande et plus brillante.

Bien que les tendances récentes montrent un intérêt croissant de l’acheteur pour les neutres sombres comme le charbon de bois profond et le gris, ces nuances peuvent submerger le look en ardoise vierge souhaité qui rend les autres neutres si attrayants. De nombreux experts croient que les couleurs sombres ont tendance à bien fonctionner dans de grands espaces, donc à moins que vous n’ayez un excès de superficie en pieds carrés, il est plus sage d’opter pour les neutres légers. Lors du choix de la peinture, sélectionnez des tons neutres qui complètent le décor existant de votre maison. Testez différentes échantillons dans votre espace pour voir comment ils interagissent avec la lumière et le mobilier, visant un ton qui atteint une sensation équilibrée et accueillante. Lorsque vous vous préparez à vendre votre maison, une couleur de peinture neutre légère et équilibrée peut aider les acheteurs potentiels à voir et à apprécier la valeur de votre maison autant que vous.