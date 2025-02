1 million de refroidisseurs d’igloo rappelés sur le risque de doigt coupé

Avoir une glacière à portée de main rend toutes sortes de sorties beaucoup plus faciles. Qu’il s’agisse d’une date de pique-nique ou d’une fête sur la plage, c’est le moyen le plus efficace de garder votre nourriture et vos boissons à la fois froides et portables. Mais une glacière défectueuse peut causer des blessures et sucer tout le plaisir de votre voyage instantanément. Personne ne veut faire un voyage surprise aux urgences au milieu d’un événement. Malheureusement, près d’un million de refroidisseurs d’igloo sont rappelés parce qu’ils présentent un risque de blessure.

La United Consumer Product Safety Commission (USCPSC) a annoncé le rappel le 13 février 2025. L’agence avertit les consommateurs de faire preuve de prudence et de résoudre le problème dès que possible. Si vous possédez un produit Igloo, portez une attention particulière et vérifiez le numéro de modèle de votre propre refroidisseur par rapport à la liste de rappel pour confirmer si le vôtre est ou non l’un des défectueux.

Pourquoi ces glacières Igloo sont-elles rappelées?

Selon l’USCPSC, les poignées de remorquage sont le problème. Si vous utilisez l’un de ces glacières Igloo, vous pouvez vous faire prendre le bout des doigts entre la poignée et le corps de la glacière. C’est plus qu’un simple pincement inconfortable; Au contraire, la poignée dangereuse pose «l’amputation du bout des doigts et les risques écrasants». Jusqu’à présent, 12 rapports de blessures, qui comprennent «les amputations du bout des doigts, les fractures osseuses et les lacérations».

Quels refroidisseurs Igloo sont rappelés?

Plus d’un million de refroidisseurs d’igloo sont rappelés aux États-Unis. De plus, il y a 70 000 autres au Canada et au Mexique. Plus précisément, Igloo 90 Qt. Modèles de refroidisseurs à rollage Flip & Tow fabriqués avant janvier 2024. Ces refroidisseurs étaient disponibles à la fois dans les magasins et en ligne entre janvier 2019 et janvier 2025. Si vous avez acheté un refroidisseur igloo dans ce laps de temps, le vôtre peut être l’un de ceux de la liste de rappel.

Y a-t-il un remède pour le problème?

Heureusement, il y a un correctif pour ce problème. Vous pouvez remplacer la poignée pour éliminer le risque de blessure. Faites cela dès que vous pouvez; Surtout si vous avez besoin d’utiliser régulièrement la glacière. L’USCPSC exhorte quiconque possède l’un de ces glacières à cesser immédiatement de l’utiliser jusqu’à ce qu’ils soient résolus le problème. Pour obtenir une poignée de remplacement, vous devez contacter directement Igloo. Ils vous en enverront un nouveau sans frais.

Source

Igloo rappelle plus d’un million de refroidisseurs de roulement à 90 litres en raison des risques d’amputation et d’écrasement du bout des doigts, United States Consumer Product Safety Commission, 2025.