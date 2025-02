La seule chose que vous devez toujours vérifier lorsque vous tournez une maison

« Les inspecteurs, cependant, ne vérifient pas toutes les caractéristiques d’aucun appareil », a-t-elle averti. Aumann dit qu’ils ne cherchent pas s’ils sont économes en énergie, garantissent la longévité de l’appareil ou vérifient les composants intérieurs. Elle recommande de demander la garantie et les manuels pour vérifier que les appareils sont présentés. « Si vous êtes dans la connectivité et les maisons intelligentes, ce serait également une bonne idée de demander quels appareils peuvent être connectés pour avoir une maison intelligente entièrement opérationnelle », a ajouté Aumann. Selon l’expert immobilier, il y a un autre écueil potentiel pour les acheteurs de maisons devraient soigneusement considérer, en particulier dans une maison plus âgée qui a ajouté des appareils modernes. Cela revient au placement et à l’adaptation. « Ouvrez également les armoires à proximité afin que vous obteniez une bonne notion de ces opérations (et ouvrant) correctement en fonction de votre chemin dans une pièce particulière », a suggéré Aumann. Elle a ajouté que faire des ajustements à la maison pour créer plus d’espace peut ajouter des coûts inattendus à votre achat de maison.