Nous avons testé la cheminée électrique Duraflame, et elle offre de la chaleur et de l’ambiance

Vivre dans Nouvelle-Angleterreavoir une cheminée est pratiquement un incontournable – pas juste pour la chaleur qu’il apporte pendant les hivers amers, mais aussi pour leur confortable. Cependant, nous sommes l’un des malchanceux. Vivant dans un appartement, nous n’avons pas le privilège d’avoir une jolie cheminée Pour se confronter à. D’une part, il est pratique de ne pas avoir à acheter ou à couper du bois pour l’hiver, mais de l’autre, j’ai l’impression de manquer l’esthétique par excellence de la vie dans le nord-est. C’est pourquoi j’étais tellement excité de tester et de revoir la cheminée électrique Duraflame.



Qu’est-ce que la cheminée électrique Duraflame?

La cheminée électrique Duraflame est censée fournir de la chaleur et de l’ambiance à tout espace de votre maison. Bien que ce ne soit pas une énorme cheminée rugissante qui réchauffera tout notre appartement, cette unité est un poêle de cheminée adorablement compact. Il mesure environ 2 pieds de haut, ce qui le rend idéal pour les petits espaces. Les flammes 3D à l’intérieur créent une atmosphère réconfortante, apparaissant exactement comme un vrai feu sans la fumée ou le travail pour construire votre propre feu pendant Se préparer pour l’hiver.

Caractéristiques de cheminée électrique Duraflame

Le Foyer électrique Duraflame Comprend une unité thermique britannique de 5 200 – BTU (BTU) – chauffage pour fournir un chauffage de zone supplémentaire jusqu’à 1 000 pieds carrés pour vous aider à économiser de l’argent sur vos factures de chauffage. Puisque nous avons un chaudière Cela chauffe avec de l’huile dans notre maison, cela nous aide à utiliser trop d’huile les plus froids. La chaleur de quartz infrarouge aide à maintenir une humidité plus naturelle dans l’air, pour une chaleur confortable sans sécher l’air de la pièce. De plus, cette cheminée est disponible en huit couleurs pour correspondre à la décoration de votre pièce.

L’effet de flamme fonctionne avec ou sans chaleur, pour l’ambiance d’un doux feu roulant toute l’année. Cependant, si vous voulez de la chaleur, la cheminée électrique Duraflame a un thermostat numérique réglable Cela vous permet de décider de la température de votre pièce en cliquant sur un bouton sur la télécommande incluse. La télécommande a également une fonction de minuterie électronique pour arrêter automatiquement la cheminée de 30 minutes à neuf heures.

Comment nous avons testé la cheminée électrique Duraflame

Le Meilleures cheminées électriques sont des produits assez simples avec des fonctions minimales. Le but est de faire deux choses: créer un environnement confortable et / ou chauffer un espace dans votre maison. Dans cet esprit, j’ai concentré mes mesures de test sur quelques facteurs clés.

Assemblée

Idéalement, l’assemblage de la cheminée électrique Duraflame était incroyablement simple. Le seul outil requis était un tournevis à tête Philips pour visser les jambes sur le poêle. Tout le reste est devenu pré-asséché, donc tout le processus a pris environ cinq minutes ou moins. La télécommande est venue avec les batteries AAA nécessaires, ce qui nous a empêchés de devoir en acheter ou d’en prendre un autre morceau électronique à la maison.

Taille

La cheminée électrique Duraflame se tient légèrement moins de 2 pieds. Cela signifie que c’est assez petit et compact. C’est super si vous avez un petit espace, mais que vous aurez l’air un peu à sa place si votre chambre est assez grande. Je souhaite qu’il soit légèrement plus grand ou même plus grand avec l’option d’utiliser le haut comme surface, comme une table de bout ou pour les décorations.

Esthétique

Notre maison est au milieu de certaines rénovations domestiques, ce qui a affecté ma capacité à me sentir confortable dans mon propre espace. Lorsque nous avons obtenu la cheminée, cela a immédiatement transformé notre salon en un endroit confortable et accueillant pour me détendre, lire un livre ou regarder la télévision. Bien qu’il soit certainement assez petit et n’a pas le même impact qu’une grande cheminée le ferait, elle offre toujours une esthétique réconfortante qui est très appréciée en hiver.

Le visuel de la cheminée en mouvement ajoute un élément réaliste et même le son du radiateur entraîne un bruit blanc à un espace autrement calme. La seule chose que j’aurais aimé, c’est le son du feu crépitant pour une sensation plus réaliste.

Chauffage

L’une des fonctionnalités que je pensais être la plus importante à tester et à revoir est les capacités de chauffage de la cheminée électrique. Avec un impressionnant 5 200 BTU, j’étais curieux de savoir à quel point il chaufferait le niveau principal de l’appartement. Activer la fonction de chaleur est incroyablement facile. Il y a un bouton spécifique sur la télécommande qui allume la chaleur, cependant, il y a aussi un panneau de commande disponible dans le coin inférieur droit de la cheminée qui affiche également la température de la chaleur.

Le poêle contient un chauffe-élément infrarouge forcé d’éventail. Le réglage du thermostat varie de 62 à 82 degrés Fahrenheit. Le bouton de la télécommande ne fera que le chauffage sur ou désactiver sur n’importe quel ensemble de température du thermostat. Si vous voulez le réchauffer, vous devez le changer manuellement sur le panneau de commande.

Récemment, nous avons manqué d’huile dans le réservoir qui chauffe la maison et la compagnie pétrolière n’allait pas arriver avant le lendemain. C’était l’occasion idéale de tester les capacités de chauffage de la cheminée électrique Duraflame – et elle n’a pas déçu. Après avoir mis le thermostat à 70 degrés Fahrenheit, nous avons commencé à ressentir l’effet dans les 30 minutes. Le salon et la salle à manger sont devenus beaucoup plus chauds. En fait, à un moment donné, j’ai dû commencer à éliminer certaines des couvertures de jet que je me suis couverte car elle est devenue trop chaude dans notre espace. Heureusement, la minuterie a des options pour le régler pendant 30 minutes jusqu’à neuf heures.

Pros

Chauffe jusqu’à 1 000 pieds carrés d’espace

Offre un impressionnant 5 200 BTU

Remote pratique incluse

Les flammes 3D ajoutent de l’ambiance

Taille compacte et facile à déplacer

Facile à assembler

Ne pèse que 28,6 livres

Inconvénients

Un peu court, debout à 2 pieds de haut

Remote ne peut pas modifier la température

FAQ

Les cheminées électriques prennent-elles beaucoup d’électricité?

La plupart des cheminées électriques utilisent 1 000 à 2 000 watts de puissance. Le taux d’électricité moyen aux États-Unis est de 16,21 cents par kilowattheure (kWh), selon Energybot. La cheminée électrique Duraflame est de 1 500 watts, égale à 1,5 kilowatts. Un appareil de 1 500 watts qui est allumé pendant une heure utilise 1,5 kWh, donc cela coûterait environ 0,24 $ l’heure pour utiliser cette cheminée électrique.

Les foyers électriques sont-ils sûrs à fonctionner toute la nuit?

En raison du risque d’incendie, de choc électrique et de blessures, il est important de ne pas quitter la cheminée électrique en marche toute la nuit. Idéalement, la cheminée Duraflame a un paramètre de minuterie, vous pouvez donc le régler sur Auto Shutoff après quelques heures. Cela vous aidera à vous endormir dans une pièce chaude, mais ne le maintiendra pas sans surveillance.

La cheminée électrique peut-elle s’asseoir sur le tapis?

Étant donné que la structure de la cheminée se trouve du sol, il est sûr d’utiliser sur les zones moquettes. Cependant, il est important de noter que la cheminée électrique ne doit pas être laissée sur des matériaux sans surveillance et combustibles, tels que les meubles, les oreillers, la literie, les rideaux, le papier et les vêtements, doivent être à au moins 3 pieds de l’avant de l’appareil.

Ce que les autres critiques avaient à dire

De plus de 13 000 notes sur Amazon seulement, la cheminée électrique Duraflame a en moyenne 4,4 sur cinq étoiles. Voici ce que les gens disent dans leurs critiques:

Réviseur cinq étoiles, Arianna, Aime la façon dont il s’intègre dans son petit espace. «J’ai sauvé et fait des recherches et m’inquiétées de l’acheter», commence-t-elle. «Je suis tellement content d’avoir choisi celui-ci. Je l’aime. C’est beau, facile à utiliser et les flammes sont si réalistes. J’aime vraiment avoir le contrôleur pour l’allumer. C’est le petit point focal de mon petit salon d’appartement. L’ambiance est grande.

«Tout ce que j’avais à faire était de visser les pieds à la base de la cheminée et de le brancher», explique un autre réviseur cinq étoiles, Robgbh. «Il éteint beaucoup de chaleur, donc si vous avez besoin d’un radiateur qui peut chauffer une pièce de bonne taille, cela le fera. La fonctionnalité que j’aime le plus est l’ambiance du faux feu. Vous n’avez pas besoin que la partie chauffante de la cheminée électrique profite du faux feu. C’est le faux feu le plus réaliste et j’adore ça. Le verre biseauté est aussi joli. Dans l’ensemble, j’adore cette cheminée. C’est facile et charmant.

Acheteur vérifié, Cindy Peter, dit: « J’aime vraiment ce radiateur. Il chauffe mon salon, ma cuisine et mon couloirs. J’ai le radiateur depuis environ un mois. Notre thermostat est sur 68 (degrés Fahrenheit) mais je me sens parfois froid la nuit, donc je l’allume pendant quelques heures le soir. Il réchauffe la pièce à environ 70 en environ 45 minutes. Notre salon est de 20 sur 16 pieds et s’ouvre sur notre cuisine et nos couloirs. Ce n’est pas trop fort non plus. Je n’ai eu aucun problème avec quoi que ce soit jusqu’à présent – tout fonctionne comme c’est censé le faire. »

Verdict final

Si vous cherchez un moyen peu coûteux d’ajouter de la chaleur à votre espace avec le bonus supplémentaire d’une cheminée atmosphérique, la cheminée électrique Duraflame est un excellent choix. Ses capacités de chauffage fortes fonctionnent pour des pièces plus grandes, et sa taille compacte le rend pratique même pour les plus petites maisons.

Où acheter la cheminée électrique Duraflame



Vous pouvez acheter la cheminée électrique Duraflame sur Amazone, Les cheminées Wayfair, Walmart et Electric Direct pour environ 230 $. Confortant avec un bon livre et profitez de l’ambiance (et de la chaleur) cet hiver.