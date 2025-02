Votre tondeuse Ryobi est-elle un risque d’incendie? 200 000 tondeuses rappelées

Ryobi Lawnmower propriétaires, écoutez. Un nouveau rappel a été émis pour certains modèles de tondeuse en raison d’un défaut grave qui pourrait présenter un risque d’incendie. Des rapports d’incidents, y compris des brûlures mineurs, ont déjà été déposés.

Ne prenez aucun risque – prévoyez si votre tondeuse fait partie de ce rappel et quelles mesures vous devez prendre pour rester en sécurité. Continuez à lire pour en savoir plus et assurez-vous que votre équipement n’est pas à risque.

Quels pelouses Ryobi sont rappelées?

Ce rappel est destiné à TTI Outdoor Power Equipment Inc. (TTI) Ryobi Brushless sans pinceau 21 ″ Walk-Behind Festion de tasses multiples. Le rappel affecte 217 500 tondeuses avec les numéros de modèle suivants:

RY401014BTLUS

RY401014US

RY401140US

RY401015BTLUS

RY401015US

RY401150US

RY401140US-Y

RY401150US-Y

RY401020

RY401200

Ces modèles ont des numéros de série KC21032D010001 – KC21327N999999. (Les informations d’identification peuvent être trouvées sur les tondeuses à l’intérieur du boîtier des tondeuses vertes.)

Pourquoi ces tondeuses à gazon Ryobi sont-elles rappelées?

Les tondeuses sont rappelées en raison d’un connecteur push-on défectueux à l’intérieur de la tête de puissance qui peut surchauffer, posant un risque d’incendie. Selon le rapport de la Consumer Product Safety Commission sur le rappel, il y a eu 97 rapports sur la surchauffe des tondeuses lors de leur utilisation, cinq rapports d’incendie et de deux blessures à brûlures mineures.

Que faire si ma tondeuse Ryobi est rappelée

Si vous avez l’une des tondeuses rappelées, vous devez cesser de l’utiliser immédiatement. TTI fournira une tondeuse de remplacement gratuite à celles touchées par le rappel, alors contactez la société dès que possible pour savoir comment désactiver la tondeuse et recevoir votre remplacement gratuit.

Vous pouvez atteindre le service client TTI sans frais au 800-597-9624 ou en ligne sur le site Web des outils Ryobi (cliquez sur «Informations de rappel importantes» pour plus d’informations).

Source

CPSC.GOV: «L’équipement électrique extérieur TTI rappelle les tondeuses à batterie Ryobi en raison du risque d’incendie»