Comment installer un luminaire de porche

Améliorez votre entrée avec ce projet sur l’installation d’un luminaire de porche. Illuminez votre espace extérieur et améliorez l’attrait du trottoir en un rien de temps.

L’un de mes moments de bricolage les plus fiers a été lorsque j’ai remplacé un luminaire pour la première fois. Faire face à l’électricité est livré avec une intimidation et une peur des parties égales. L’idée de traiter les connexions des fils électriques était insurmontable et difficile.

Garçon, étais-je mal! Bien que l’installation ou la modification d’un luminaire de base nécessite une haute estime pour la sécurité et une certaine attention aux détails, elle n’est pas compliquée. Il ne nécessite pas non plus d’outils coûteux. En ce qui concerne l’électricité, il y a une règle dont vous ne pouvez pas briser ou s’écarter: coupez l’alimentation à la source et la tester avant de la toucher.

Bien que j’aie acquis de l’expérience avec le travail électrique, je ne me considérerais pas rapidement ou extrêmement qualifiée. Parce que nous voulions installer notre luminaire extérieur dans un endroit sans boîte de jonction ni câblage et destiné à être connecté à son propre interrupteur à l’intérieur de l’entrée, j’ai appelé un électricien. Burkhardt a envoyé un électricien agréé pour installer la boîte, exécuter le câblage de l’extérieur à travers les murs de notre bureau et à l’entrée, et élargir la boîte dans l’entrée pour accueillir un commutateur supplémentaire, le tout en quelques heures. Il m’aurait fallu beaucoup plus de temps pour le faire et inclus probablement plus de trous dans ma cloison sèche. En appelant, j’ai transformé cela en projet de quelques heures plutôt que dans un projet de week-end complet.

Famille à brise

Choisir un luminaire de porche

Lorsque vous choisissez un luminaire pour votre porche, considérez combien il sera exposé à l’humidité des éléments. Lors de l’achat d’un luminaire de porche, vous trouvez des luminaires «de qualité extérieure» et des luminaires «clairs». Choisissez en conséquence si votre luminaire sera exposé à tous les éléments météorologiques, l’utilisation et la «note extérieure». Si votre luminaire vivra sous un porche couvert qui ne reçoit pas de feuilles de pluie, vous pouvez opter pour un luminaire claim. C’est un jugement, en ce qui concerne l’électricité à l’extérieur, optez pour la meilleure protection que vous pouvez trouver. Recherchez un luminaire avec une barre de montage universelle ou une plaque de montage pour vous assurer qu’elle est compatible avec la boîte de jonction installée.

Considérations de sécurité

Comme pour tous les projets électriques, assurez-vous que la puissance de la zone dans laquelle vous travaillez est désactivée au disjoncteur avant de commencer les travaux. Utilisez un connecteur de tension sans contact, des outils isolés et une échelle non métallique pendant l’installation. Et, si possible, choisissez de faire votre installation par une journée sèche. La dernière chose que vous voulez faire est d’installer un luminaire quand il pleut.