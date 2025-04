Votre style de maison pourrait littéralement effrayer les acheteurs

Les maisons du Second Empire sont indéniablement dramatiques. Avec les toits de Mansard et les façades imposantes, ces maisons attirent l’attention. Vous appréciez probablement leurs détails architecturaux historiques si vous êtes un propriétaire chanceux. Le fait est que ce même flair gothique et sa présence couvante que vous aimez pourrait effrayer les acheteurs. Qu’il s’agisse des détails ornés ou des mystérieuses fenêtres de dortoirs, les maisons Second Empire sont des structures superbes qui ont été giflées avec le stéréotype de la maison hantée. Mais vous pouvez transformer l’extérieur en la maison la plus chaleureuse et la plus accueillante dans le bloc avec quelques changements qui n’éloigneront rien de son histoire.

Les deuxièmes maisons d’empire étaient au sommet de la popularité du milieu à la fin des années 1800. Les bâtiments publics ont été stylisés dans l’esthétique, y compris le majestueux bâtiment de Mitchell de cinq étages et Woodburn Hall de l’Université de Virginie-Occidentale. Les façades ont été inspirées par l’architecture française et définies par leurs toits et fenêtres de dortoirs escarpés qui ont créé un plancher supplémentaire d’espace utilisable. Mais comme le tapis Shag et les plafonds de pop-corn, la deuxième époque de l’empire avait une date d’expiration, et dans les années 1880, le style a été échangé contre une architecture plus saine. Entrez Hollywood. Films et émissions de télévision typascast la deuxième esthétique de l’empire dans la maison classique hantée, qui est restée depuis.

Avec des choix de peinture modernes, un aménagement paysager luxuriant et un excellent éclairage, vous pouvez déplacer l’ambiance de votre deuxième empire de la maison gothique au grand. Parce que si le vôtre n’a pas certaines de ces petites touches, votre maison n’est pas hantée – elle ressemble à ce point.