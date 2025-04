Le dernier rappel de Ford affecte les véhicules de 105k – voir si votre voiture est sur la liste

Il y a encore un autre rappel Ford faisant la une des journaux cette semaine; Cette fois, un impact sur plus de 100 000 véhicules. La National Traffic Safety Administration (NHTSA) a publié un mémoire expliquant que Ford se souvient de ces véhicules en raison d’un problème de ceinture de sécurité dangereux. Les ceintures de sécurité ne sont pas seulement des équipements de sécurité pratiques. Ils sont requis par la loi dans presque tous les États du pays. Ainsi, les ceintures défectueuses sont à la fois un problème de sécurité et légal. Nous avons décomposé le mémoire de la NHTSA pour expliquer quels véhicules Ford sont rappelés et comment remédier à la situation.

Quelles voitures Ford sont rappelées?

Plus de 105 000 véhicules Ford ont ce problème de ceinture de sécurité, notamment:

Expédition Ford 2018

Expédition Ford 2019

Expédition Ford 2020

Navigateur Lincoln 2018

Navigateur Lincoln 2019

2020 Lincoln Navigator

Les lettres de notification du propriétaire seront envoyées à la mi-avril 2025, alors gardez un œil sur votre boîte aux lettres pour vérifier si votre véhicule est ou non sur la liste des rappels.

Pourquoi Ford se souvient-il de ces voitures?

Selon le mémoire de la NHTSA, des centaines de milliers de véhicules Ford ont des ceintures de sécurité défectueuses. Ils ne peuvent pas se rétracter ou s’étendre correctement car «le prétendant de la ceinture de sécurité du conducteur et / ou du siège passager avant peut verrouiller par inadvertance la ceinture de sécurité».

Les ceintures de sécurité sont une caractéristique de sécurité cruciale des véhicules. Ils sauvent des vies et réduisent considérablement les risques de blessures en cas d’accident de voiture. La NHTSA dit que «les ceintures de sécurité qui ne se rétractent pas ou ne peuvent pas ne pas retenir un occupant comme prévu, augmentant le risque de blessure dans un accident.»

Si ce problème semble familier, c’est parce que c’est le cas. Ford a précédemment rappelé bon nombre de ces mêmes véhicules l’année dernière. Malheureusement, «certains véhicules dans ce rappel qui ont été précédemment inspectés sous le rappel 24V-099… n’ont pas été remplacés par les pièces devront faire terminer ce nouveau rappel.»

Y a-t-il une solution pour ce problème de ceinture de sécurité?

Les concessionnaires Ford «inspecteront les codes de date de rétracteur de ceinture de sécurité et remplaceront les rétracteurs de ceinture de sécurité si nécessaire». Ils feront cette réparation gratuitement, alors n’hésitez pas à prendre rendez-vous pour inspecter votre véhicule. Vous ne voulez pas du tout décourager cette réparation, à la fois pour vous-même et vos passagers.

Si vous avez d’autres questions, vous pouvez appeler le service client FORD au 1-866-436-7332. Le numéro de Ford pour ce rappel est de 25S31. Vous pouvez également atteindre la hotline de sécurité du véhicule NHTSA au 1-888-327-4236; Assurez-vous simplement d’expliquer que vous posez des questions sur le numéro de rappel 25V197000.

Source