Réduire le rêve: pourquoi les milléniaux optent pour des maisons plus petites

Pour de nombreux jeunes, l’accession à la propriété est toujours un aspect essentiel du rêve américain. Alors que la génération Z commence à peine à plonger ses orteils sur le marché du logement, les milléniaux sont maintenant devenus le plus grand groupe d’acheteurs de maisons aux États-Unis. En 2024, 38% des acheteurs de maisons avaient entre 25 et 43 ans.

Alors que cette nouvelle génération de propriétaires continue d’acheter sur le marché, l’industrie du logement peut devoir déplacer certaines pratiques de longue date pour accueillir ces jeunes acheteurs. Voici un aperçu de ce que les milléniaux se soucient le plus lors de l’achat d’une maison et de ce que l’industrie du logement peut faire pour répondre à ses attentes.

La pieds carrés compte-t-il toujours?

Avoir la plus grande maison du bloc a été un symbole de statut depuis, eh bien, l’invention des maisons et des quartiers. Mais alors que les milléniaux veulent toujours de grandes maisons, la taille n’est pas la fin et la fin qu’elle était autrefois.

Selon les données récentes de la National Association of Home Builders, plus de cinquante pour cent des acheteurs de maisons du millénaire ont déclaré qu’ils préféreraient une maison plus petite avec des équipements haut de gamme sur une maison plus grande avec moins d’équipements. Les milléniaux ont également tendance à hiérarchiser la commodité et l’emplacement sur la taille de la maison, favorisant les déplacements plus courts par rapport aux plus grandes maisons.

Mais cela ne veut pas dire que la taille n’a pas du tout d’importance aux milléniaux lorsqu’ils cherchent à acheter une maison. En fait, le NAHB note que les milléniaux recherchent une médiane de 2 408 pieds carrés, ce qui est l’espace le plus intérieur demandé par toute génération. De toute évidence, la superficie en pieds carrés est importante – ce n’est tout simplement pas la priorité numéro un de la génération.

Les maisons deviennent-elles plus grandes ou plus petites?

Ainsi, les milléniaux priorisent les équipements de haute qualité sur une superficie carrée dans une maison, mais les constructeurs de maisons répondent-ils à ces tendances? Selon les données du US Census Bureau, les constructeurs commencent à construire en moyenne des maisons plus petites. De 2019 à 2022, la taille médiane de la maison était cohérente à 2 300 pieds carrés. De 2023 à 2024, la taille médiane de la maison a chuté à 2 150 pieds carrés – le plus bas en quinze ans.

«Les acheteurs sont prêts à faire des compromis pour trouver la meilleure maison possible pour leur famille», a déclaré le président de la NAHB, Buddy Hughes. «Les constructeurs de notre nation sont prêts à rencontrer des acheteurs où ils se trouvent et à construire une maison de haute qualité pour répondre aux besoins de leur famille.»

