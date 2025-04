À quoi sert ce petit miroir sur votre vue sur le côté?

Avec près de 60 ans dans le secteur automobile en tant que maître ASE, éducateur professionnel et propriétaire de véhicule, je me souviens quand les rétroviseurs de la vue de passager ne sont pas venus en tant qu’équipement standard. À mesure que les réglementations fédérales sur la sécurité des véhicules évoluaient, des normes ont été promulguées pour aider à améliorer la visibilité globale du conducteur. Dans les années 1970, de plus grands miroirs convexes ont été introduits. Alors que les miroirs convexes offrent un champ de vision plus large, ils déforment quelque peu la perception de la distance. C’est pourquoi l’avertissement, «les objets dans Mirror sont plus proches qu’ils n’apparaissent», a été ajouté aux miroirs.

Désormais, pour une sécurité encore plus élevée de conducteur, de passagers et de piétons, vous pouvez ajouter des miroirs d’angle mort à vos miroirs de vue latérale. À l’avance, un instructeur d’éducation conducteur certifié aidera à expliquer l’importance des rétroviseurs à mort lorsque vous conduisez dans la circulation ou le stationnement de votre véhicule.

Que sont les miroirs d’âge mort?

Un miroir d’angle mort est généralement un petit miroir convexe qui est soit un composant du miroir de vue latérale, soit très probablement, attaché par adhésif au miroir de vue latérale extérieure. Les rétroviseurs aveugles augmentent considérablement le champ de vision d’un conducteur et aident les conducteurs à voir les zones autour de leurs voitures qui ne sont normalement pas visibles dans leurs rétroviseurs de recul et / ou de vue latérale. L’amélioration de la visibilité en couvrant les zones que les miroirs standard ne peuvent pas montrer grandement augmente la sécurité de la conduite.

Comment les miroirs d’angle mort améliorent la sécurité de la conduite

« En réduisant les angles morts, les miroirs d’angle mort aident à prévenir les accidents », a déclaré l’instructeur de conduite certifié Steve Norman. Le miroir convexe d’un miroir aveugle élargit grandement la visibilité en couvrant les zones qui tombent en dehors de la gamme limitée de miroirs plats. Cela offre une vue panoramique beaucoup plus large du véhicule qui donne à un conducteur une vue approfondie des voies adjacentes, des lignes de stationnement ou d’autres obstacles lors de la sauvegarde.

Cette plus grande visibilité permet aux conducteurs de mieux surveiller le trafic qui les entoure et de faire des changements de voie plus sûrs ou de fusionner dans la circulation rapide en voyant des véhicules qui pourraient tomber en dehors de la portée étroite d’un miroir plat. Norman a ajouté: «De nombreux véhicules modernes ajoutent des miroirs d’angle mort pour répondre aux réglementations de sécurité et répondre aux besoins des conducteurs pour une surveillance améliorée du trafic environnant.»

Types de miroirs d’angle mort

Bien que tous les miroirs d’angle mort soient convex dans la conception, chacun a des avantages et des inconvénients en fonction de votre véhicule et des besoins ou des préférences spécifiques.

Miroirs à bâton

Les miroirs à bâton sont les plus courants. Ils sont disponibles dans une myriade de formes et de tailles, sont abordables, largement disponibles et faciles à installer sur vos miroirs de vue latérale existants à l’aide d’un support adhésif.

Miroirs à clip

Les rétroviseurs à clipser se fixent solidement au bord de vos rétroviseurs de vue latérale avec des clips et sont moins susceptibles de tomber par rapport aux miroirs à bâton.

Miroirs d’angle mort de recul

Des rétroviseurs à l’arrière-plan sont installés sur ou sur le pare-brise à l’intérieur du rétroviseur et vous offrent un angle unique de la route. Bien qu’en raison de leur taille, ils peuvent être légèrement distrayants lors de la conduite, la vue grand angle élimine les angles morts et offre une vue claire de votre enfant sur le siège arrière.

Miroirs montés sur fenêtre

Les miroirs montés sur fenêtre sont fixés au verre extérieur, avec des sous-tasses ou du matériel spécialisé. Bien qu’ils ne s’attachent pas aux miroirs de vue latérale, ils offrent une vue beaucoup plus large de la zone entourant votre véhicule, en particulier lorsque vous remorquez de grande ou longue cargaison.

Miroirs d’angle aveugle intégrés

En raison de leur taille, de nombreux VUS et camions plus grands proviennent de l’usine avec des miroirs d’angle mort intégrés intégrés dans les miroirs de vue latérale pour améliorer la sécurité des conducteurs et réduire les angles morts.

Note: « Vérifiez avec votre DMV local avant d’installer des miroirs d’angle aveugle à clip-on ou de fenêtre. C’est contre la loi dans de nombreux États d’avoir un objet ou un matériau suspendu à des miroirs lors de la conduite », a déclaré Norman.

Comment ajuster correctement votre miroir d’angle mort

Selon Norman, «tous les miroirs, pas seulement les miroirs d’angle mort, doivent être correctement positionnés et devront être ajustés différemment pour chaque conducteur.» Pour aider à éliminer les angles morts, Norman vous suggère de régler les miroirs après avoir réglé votre siège. La fixation de miroirs d’angle mort sur le bord extérieur de votre vue latérale Miroirs offre la meilleure couverture angulaire. Alors:

Ajustez les rétroviseurs latéraux pour maintenir une vue claire de la route derrière et sur les côtés de votre véhicule pour minimiser les angles morts.

Ajustez les miroirs d’angle mort afin qu’ils montrent des zones qui ne sont pas visibles dans le champ de vision de votre miroir de vue latérale ordinaire.

Pour assurer un champ de vision complet, «demandez à quelqu’un de vous promener dans votre véhicule pour vous assurer que vous pouvez les voir dans les miroirs», a déclaré Norman. Ajustez les miroirs pour maintenir une visibilité transparente tout autour de votre véhicule.

Les miroirs d’angle aveugle offrent une excellente visibilité dans les zones que les miroirs de vue latérale régulières ne peuvent pas, mais à un coût. Parce qu’ils sont de forme convexe, les images dans les miroirs d’angle mort sont déformées. Bien que délibéré, Norman suggère que «(en particulier les nouveaux) conducteurs devraient pratiquer la façon dont les miroirs sur les angles morts améliorent, mais ne remplacent pas (leur vue latérale régulière) les miroirs

Devriez-vous ajouter un miroir d’angle mort à votre voiture?

Oui, l’ajout de miroirs d’angle mort est généralement une bonne idée pour plusieurs raisons.

Ils sont utiles lors du remorquage d’objets ou du transport d’articles qui obstruent votre champ de vision normal.

En raison de leur taille physiquement plus grande, les VUS, les camions et les camionnettes (en particulier les camionnettes de fret sans fenêtres) ont des angles morts plus importants inhérents, ce qui rend les miroirs d’angle mort particulièrement utiles pour ces types de véhicules.

Les miroirs d’angle aveugle sont très utiles pour naviguer dans le trafic routier chargé, effectuer des changements de voie à grande vitesse ou utiliser des rampes activées / hors tension.

Les voitures et camions plus anciens dépourvus de systèmes de surveillance des angles morts modernes peuvent grandement bénéficier en ajoutant des miroirs ponctuels à faible coût pour augmenter le champ de vision d’un conducteur.

FAQ

Les miroirs d’angle aveugle éliminent-ils le besoin de chèques d’épaule?

Non. Bien que les miroirs d’angle mort augmentent considérablement la visibilité, ils ne peuvent pas totalement remplacer physiquement en regardant par-dessus votre épaule. Bien que les miroirs d’angle aveugle améliorent la visibilité, il peut y avoir des zones qui ne sont pas entièrement visibles pour le conducteur en raison de la position du miroir ou du véhicule, de l’éclairage, de la météo et d’autres conditions.

Les miroirs d’âge mort sont-ils requis par la loi?

Non. Cependant, la norme fédérale sur la sécurité des véhicules à moteur (FMVSS) n ° 111 oblige que «Actuellement… les véhicules sont équipés de rétroviseurs pour offrir aux conducteurs une vue des objets qui sont à leur côté ou à leur côté et à l’arrière.» Ceci est en réponse à la pétition des fabricants pour installer des «systèmes de moniteur de caméra» pour remplacer les miroirs à l’intérieur et à l’extérieur. Par conséquent, l’Union européenne (UE) a mis en œuvre une directive exigeant que «certains véhicules soient équipés de miroirs pour couvrir l’angle mort à l’avant du véhicule et du côté passager du véhicule.»

Les miroirs d’âge mort sont-ils réellement efficaces?

Oui. Les données d’une étude 2020 publiée par le Journal of the Society of Automotive Engineers (SAE) ont montré que «l’utilisation d’un miroir convexe circulaire augmente le champ de vision du conducteur». Une étude plus ancienne de l’Union européenne a montré que les miroirs d’angle mort réduisent efficacement les accidents, mais uniquement dans les cas de véhicules à gauche ou des cas impliquant des cyclistes.

Sur les experts

Steve NormanM.Ed., a enseigné l’éducation des conducteurs dans les secteurs public et privé depuis plus de 15 ans. Il est un département de l’Éducation de Pennsylvanie (PDE) et une salle de classe certifiée du département des transports (Penn Dot), et derrière l’instructeur de conduite du volant. Ainsi qu’un examinateur de permis de conduire PA. Steve enseigne actuellement l’éducation physique à l’école primaire de Manavon, district scolaire de la région de Phoenixville.

Ressources