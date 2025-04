Blundouts planifiés: pourquoi les services publics coupent à des fins de puissance

Le vent offre un soulagement bienvenu de la chaleur estivale, mais en Californie et dans d’autres États, les vents d’été élevés peuvent être mortels. Ils peuvent éviter des étincelles errantes en flammes, puis répandre les incendies qui en résultent sur de grandes surfaces, entraînant une destruction forestière généralisée, des dommages matériels, des blessures et des décès. Des sociétés d’électricité comme Pacific Gas & Electric (PG&E) ont élaboré une stratégie de panne de courant prévue, également connue sous le nom de fermetures de puissance de service public (PSP), principalement pour la sécurité publique, mais également pour limiter leur propre responsabilité pour les incendies causés par des lignes électriques abattues ou défectueuses.

Selon Katherine Blunt, auteur de «California Burning», San Diego Gas & Electric (SDGE) a institué la stratégie après que l’incendie de Witch Creek 2007 a causé 1,142 milliard de dollars de dommages et intérêts et a nécessité l’évacuation d’un million de personnes dans le sud de la Californie. Elle dit que la stratégie «a été rarement utilisée après cela» jusqu’à ce que PG&E l’ait adopté après une série de feux de viticole a décimé en 2017. « En 2019, la société avait ses plus grands PSP, avec des millions de personnes sans pouvoir pendant des jours. » Je me souviens bien de cela: la panne a duré assez longtemps pour que nous manquons de l’eau chez moi dans les montagnes de Santa Cruz parce que la pompe de puits ne fonctionnait pas. C’était une situation inconfortable et même effrayante dans la chaleur oppressive et la forêt sèche à Tinder.

Les pannes prévues sont là pour rester, mais quelles sont les chances que les chances de futurs soient aussi graves, et comment les propriétaires devraient-ils se préparer? Nous avons vérifié avec Blunt, Jessica Nelson de la Golden State Power Cooperative et Nick Barber de l’électricité prépayée pour plus de clarté.

Qu’est-ce qu’une panne prévue?

Les compagnies d’électricité surveillent les rapports météorologiques et l’institut prévu des pannes lorsque des vents dangereusement élevés et des conditions sèches sont prévues. Au cours d’un PSPS, ils ont réduit le service électrique aux maisons et aux entreprises de la zone touchée après les premiers résidents d’avertissement de l’arrêt imminent. La puissance reste en éteinte jusqu’à ce que les conditions s’améliorent et que les lignes électriques aient été soigneusement inspectées.

Où se produisent les pannes prévues?

Plusieurs services publics de Californie mènent des pannes prévues, mais ce ne sont pas seulement une chose californienne. «À travers l’Ouest», dit Blunt, «il y a un effort assez concerté de la plupart des services publics pour mettre en place des plans pour ce faire», bien que, comme le note Nelson, chaque État a des réglementations différentes concernant les opérations des services publics.

Après l’incendie de Lahaina de 2023, Hawaiian Electric a mis en place un plan PSPS. «Il y avait une quantité intéressante de critiques publiques de Hawaiian Electric pour ne pas avoir réduit le pouvoir à l’avance», explique Blunt. Elle note que les services publics de l’Oregon ont également emboîté le pas, Portland General Electric ayant fait des pannes prévues dans le passé.

Combien de temps sont prévus des pannes?

La sortie de plusieurs jours de 2019 n’est pas courante, mais elle pourrait théoriquement encore se produire. «Un PSPS peut être d’une durée variable», explique Barber, «mais la plupart ont tendance à aller de quelques heures à plusieurs jours, en fonction de l’intensité de l’événement météorologique et du temps qu’il faut pour inspecter visuellement et en toute sécurité la réaction des lignes électriques par la suite. La puissance n’est pas remontée dès que le ciel est clair – les utilisations des utilités prolongs prolongs sur les prolongs de la journée.

Les efforts d’atténuation des sociétés de services publics qui comprennent le remplacement de l’équipement obsolète et l’installation de commutateurs pour réduire la zone qu’une panne doit couvrir la réduction du temps nécessaire à l’inspection et, par conséquent, la longueur globale de la panne. Blunt dit que ces efforts rendent de plus en plus probable qu’une panne durera des heures plutôt que des jours.

Quel est le coût des pannes prévues?

Ali Majdfar / Getty Images

Quels que soient les coûts pour la société de services publics, Blunt déclare qu’ils ne sont pas transmis aux consommateurs. Les sociétés d’électricité «ne facturent pas les consommateurs pour les pannes de courant», dit-elle, mais ils «ne vous doivent pas si vous perdez un réfrigérateur plein d’épicerie».

La perte de denrées périssables et autres coûts accessoires d’un PSP de plusieurs jours pourrait avoir un impact sur les ménages individuels à hauteur de 100 $ à 150 $ – ou plus – par événement. À l’échelle macro, BloomEnergy rapporte que le ministère de l’Énergie estime que le coût annuel pour les entreprises américaines en raison des pannes prévues était d’environ 150 milliards de dollars en 2019.

Le gouvernement coordonne-t-il des pannes prévues?

Alors que les fournisseurs de services publics mènent des pannes prévues, il y a une surveillance du gouvernement. Selon Blunt, les PSPS de Californie sont supervisés par la California Public Utilities Commission (CPUC). Après chaque événement, «les services publics doivent soumettre un rapport disant comment il s’est passé». Nelson le dit ainsi: «Chaque État a des réglementations différentes concernant les opérations des services publics.

En Californie, le CPUC exige que les services publics aient un réseau de communication en place qui leur permet d’avertir les consommateurs de 48 à 72 heures avant un PSP. Les services publics utilisent généralement les médias et les notifications sur leurs sites Web, et ils peuvent également faire un ping à chaque client sur leurs téléphones portables.

Comment se préparer à une panne prévue

«Les propriétaires devraient se préparer à un PSPS en s’inscrivant à des alertes de panne si leur service public les fournit», conseille Nelson. « Assurez-vous que votre trousse d’urgence est stockée et que les téléphones, les appareils et les véhicules électriques sont facturés. Ayez un plan si vous avez des besoins médicaux ou de mobilité ou si vous prévoyez de vous déménager dans un centre de refroidissement. Contactez votre compagnie électrique immédiatement si vous observez la végétation en contact avec des lignes électriques ou des équipements cassés. »

Barber ajoute: «Pour l’équipement médicalement dépendant de l’électricité, appelez votre entreprise de services publics – ils ont généralement des programmes spéciaux pour les clients vulnérables pour recevoir une notification ou une assistance prioritaire. Si vous avez un système de surveillance de l’énergie ou un thermostat intelligent, éteindre les appareils à haute énergie avant le point de retrait de l’alimentation peut être compensé dans une piste d’énergie. pratique. «

Sur les experts

Nick Barber est le co-fondateur de Prepaid Electricity, une entreprise qui aide les consommateurs au Texas à gérer leurs factures d’électricité.

Katherine Blunt est un journaliste qui couvre les énergies renouvelables et les services publics du Wall Street Journal. Elle est l'auteur de «California Burning: The Fall of Pacific Gas and Electric – et ce que cela signifie pour le réseau électrique américain».

Jessica Nelson est le directeur général de la Golden State Power Cooperative.

est un journaliste qui couvre les énergies renouvelables et les services publics du Wall Street Journal. Elle est l’auteur de «California Burning: The Fall of Pacific Gas and Electric – et ce que cela signifie pour le réseau électrique américain». Jessica Nelson est le directeur général de la Golden State Power Cooperative.

