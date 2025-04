Cette région de Floride est la prochaine Palm Beach pour des maisons de luxe chères

Non seulement Manalapan acquiert l’intérêt des acheteurs sérieusement de haut niveau, mais il abrite également la liste la plus chère de toute l’Amérique. Au début de 2025, une inscription de 50 000 pieds carrés sur le manoir en bord de mer a frappé le marché avec un prix élevé de 285 millions de dollars. L’architecte Paul Fischman de Chooff Levy Fischman a déclaré à Vero News: « Il s’agit de la résidence la plus importante et la plus chère que nous ayons conçue » et, malgré son prix, la liste a déjà suscité un certain intérêt.

Le fait qu’il y ait des parties intéressées par une propriété de 285 millions de dollars est notable si l’on considère que les ventes de biens de luxe ont connu une forte baisse post-pandémique en 2022. Depuis lors, le marché des propriétés ultra-luxueuses a fait un retour fort. En fait, il a été signalé que les ventes de propriétés au prix de 10 millions de dollars ou plus ont bondi de 350% en 2024 par rapport à l’année précédente.

Bien que la propriété n’ait pas encore été construite et que seul un rendu de conception existe actuellement, la vision est magnifique. Les rendus sont suffisamment détaillés pour montrer à quel point la propriété sera extravagante. Cela semble être une de ces demeures incroyables que vous devez voir à croire. S’étendant sur quatre acres et se vante des fonctionnalités comme un musée de voiture, un hangar à bateaux, une somptueuse maison d’hôtes et même une piste de bowling, il est évident que la propriété a été conçue avec un client cherchant une intimité et une grandeur inégalées.