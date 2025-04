Ce que FSBO signifie vraiment (et si vous devez le considérer pour votre maison)

Lorsque vous parcourez des maisons à vendre sur Zillow ou dans d’autres sites d’inscription immobilière, vous pouvez rencontrer des propriétés répertoriées comme « FSBO ». Prononcé Fizz-Bow, cet acronyme signifie «à vendre par le propriétaire». C’est là qu’un propriétaire de propriété vend sa maison sans agent immobilier, gérant chaque tâche qu’un agent le ferait autrement, y compris la photographie, la liste, le marketing et la montre. Certaines personnes peuvent penser que c’est une bonne idée, surtout si elles veulent économiser de l’argent sur la commission de l’agent. Cependant, ce n’est pas idéal pour tout le monde. Ce processus peut prendre beaucoup plus de temps sans la portée et la connaissance d’un courtage ou d’un agent immobilier. Que vous deviez envisager le FSBO pour votre maison dépend de la vitesse à laquelle vous souhaitez vendre. Vous devez également en savoir plus sur les réglementations locales qui peuvent s’appliquer à une vente FSBO.

Dans le volume et le prix de vente, les maisons vendues via FSBO Pale par rapport à celles facilitées par un agent immobilier. Selon la National Association of Realtors, les maisons FSBO ne représentaient que 6% des ventes en 2024. De ce pourcentage, la maison moyenne vendue pour 380 000 $, tandis que les propriétés répertoriées par des agents immobiliers vendus pour une moyenne de 435 000 $, marquant une différence notable dans les méthodes. Dans cet esprit, voici à quoi vous attendre pendant le processus FSBO et quoi considérer si vous voulez vendre votre maison via cette méthode.