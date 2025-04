Combien un acompte pour une maison de Californie vous coûtera vraiment en 2025

Bien que le marché immobilier le plus chaud des États-Unis ne soit plus en Californie, c’est toujours un état très cher avec beaucoup de concurrence. Le fardeau financier important de devenir éventuellement un propriétaire continue de refléter cette réalité. Selon la California Association of Realtors, le prix médian des maisons dans l’État est d’environ 909 400 $ en 2025, ce qui signifie que toute personne souhaitant acheter une maison doit mettre de côté un montant substantiel en acompte.

En règle générale, avoir un acompte d’environ 20% est idéal – tout ce qui est inférieur à ce montant vous obligera très probablement à acheter une assurance hypothécaire, ce qui ajoute au coût déjà cher du processus d’achat d’une maison. Cela signifie que pour une maison à prix médian, l’acompte dépasserait 180 000 $. Ce montant est plus du double du salaire moyen déclaré de l’État de 89 945 $. Pour de nombreux acheteurs de maisons pour la première fois, proposer une somme forfaitaire aussi énorme peut être presque impossible, surtout si vous souhaitez acheter dans les meilleurs quartiers de villes comme Los Angeles et San Francisco. Le prix médian d’une maison dans ces zones dépasse bien la médiane à l’échelle de l’État.

Pour réduire ce fardeau, la Californie propose des programmes d’assistance aux résidents qui répondent à une certaine exigence de revenu, mais ces programmes sont très compétitifs et sont livrés avec des qualifications strictes. Et, alors que la plupart des prêts conventionnels ne nécessitent qu’un acompte minimum de 3%, baisser moins de 20% signifie généralement des taux d’intérêt plus élevés, des frais supplémentaires et un processus de prêt plus rigoureux.