L’endroit le plus abordable pour vivre en Californie en 2025

L’emplacement est l’un des facteurs les plus importants à considérer lors de l’achat d’une maison, et vivre à Bakersfield vous met près de quelques équipements naturels et urbains impressionnants. La ville est à deux heures de route des plages de l’océan Pacifique, et à seulement une heure du lac Isabella et des possibilités de loisirs de plein air dans la forêt nationale de Sequoia. Bakersfield est entouré de champs agricoles et de vignobles qui nourrissent ses marchés de producteurs populaires et ses salles de dégustation de vin. En tant que 9e plus grande ville de l’État, Bakersfield se sent toujours comme une ville beaucoup plus petite avec de nombreuses activités familiales, dont plusieurs musées et un parc et un sentier pittoresques de Riverwalk. La ville a une scène artistique florissante, avec un quartier artistique du centre-ville, des théâtres historiques et des lieux locaux célébrant son patrimoine musical country unique connu sous le nom de « Bakersfield Sound ».

Avec toutes ces commodités, il n’est pas surprenant que les coûts de logement à Bakersfield aient tourné vers le haut, suite aux récentes tendances immobilières nationales. Grâce à une stratégie de logement abordable et à des programmes d’incitation, la ville travaille dur pour maintenir son abordabilité même si ce joyau de Californie gagne inévitablement en popularité.