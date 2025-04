De combien vous avez besoin pour un acompte sur une maison du Texas 500 000 $

Parlons des types de prêts les plus courants offerts au Texas et de ce que chacun d’eux a besoin comme acompte. Le premier est un prêt conventionnel. Bien que la règle non écrite pour un prêt conventionnel soit un acompte de 20% du prix des maisons, vous pouvez choisir de réduire aussi 3%, bien que vous deviez acheter une assurance hypothécaire privée si elle est inférieure à 20%. Pour vous qualifier, vous avez généralement besoin d’une cote de crédit minimale de 620.

Il y a également des prêts soutenus par la FHA destinés à aider les acheteurs potentiels qui n’en ont pas assez pour effectuer un acompte considérable, ou qui ont une cote de crédit moins qu’identique. La cote de crédit minimum est de 580, ce qui vous qualifie pour un acompte de 3,5%. L’inconvénient d’un prêt FHA est que les frais initiaux et mensuels sont assez élevés, en partie en raison d’une prime d’assurance hypothécaire requise. Les prêts des anciens combattants et les prêts du ministère de l’Agriculture américain ont des exigences très spécifiques, mais si vous êtes admissible, vous pouvez mettre 0% et aucune option ne nécessite une prime d’assurance hypothécaire. Cependant, les prêts VA sont uniquement destinés aux militaires en service actif, aux anciens combattants et à leurs conjoints et aux prêts de l’USDA pour ceux qui répondent aux exigences spécifiques des revenus et de l’emplacement.