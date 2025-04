Les problèmes communs ou une surabondance de voitures garées dans votre rue sont des problèmes courants qui endommagent l’attrait du trottoir de votre maison. Des problèmes quotidiens peuvent également survenir si vous avez du mal à entrer et à sortir de votre propriété. Ne laissez plus cela vous déranger! Communiquer avec le propriétaire du véhicule, en utilisant aucun panneau de stationnement, en appelant la police et en remorquant légalement ce que vous pouvez faire si une voiture est garée devant votre maison ou votre allée illégalement.

Avant de commencer le voyage fastidieux pour retirer une voiture garée ou loin de votre propriété privée, il y a des choses de base que vous devez savoir. Tout d’abord, vous devez déterminer si votre maison se trouve dans une rue publique ou privée. En règle générale, la plupart des maisons résidentielles se trouvent dans les rues publiques, qui sont ouvertes à tous parce qu’elles appartiennent à la ville. Les rues privées sont maintenues et détenues par un propriétaire ou un quartier privé. Toutes les villes ou États n’auront pas les mêmes lois et réglementations. Par exemple, Berwyn Heights, dans le Maryland, a une règle de 72 heures où les membres du non-voisinage peuvent rester garés avant d’être émis par un ticket, tandis qu’à Houston, au Texas, un véhicule ne peut pas rester au même endroit dans une rue publique pendant plus de 24 heures. Dans la plupart des endroits, il est illégal de se garer devant l’allée de quelqu’un ou un endroit qui bloque les véhicules d’urgence, mais vérifiez toujours vos lois locales, car certains États (comme la Géorgie) permettent aux véhicules de bloquer une allée pendant un peu de temps pour déposer quelqu’un.