Tailles de placard standard: une ventilation complète

Notre maison a cent ans, ce qui signifie que nos espaces de placard sont assez funky. Donc, la prochaine fois que nous planifierons une construction ou une rénovation, nous allons prendre suffisamment de temps pour concevoir des dimensions de placard. Après tout, cela n’affectera pas seulement notre confort, mais aussi toutes les autres personnes qui utiliseront ces espaces pour le siècle prochain. Cependant, il s’avère que la détermination des tailles de placard idéales n’est pas aussi simple que possible.

«La planification du meilleur placard est une question d’espace bien éclairé utilisable», explique Rachael Fahncke, propriétaire de Dayton Designer Closets. « Alors n’oubliez pas que l’éclairage peut être tout aussi important que la quantité d’espace que vous avez. Lorsque vos placards sont mal allumés, il est encore plus difficile de trouver vos articles. »

Voici quelques tailles de placard standard et plus de conseils sur la meilleure taille de placard pour chaque pièce.

Quelle est la taille du placard standard?

Ça dépend. La taille de la profondeur de placard la plus courante est de 24 pouces, mais au-delà, la taille du placard standard varie considérablement en fonction de l’utilisation prévue et de la superficie et de la disposition de la maison.

«Nos utilisateurs finaux cherchent toujours à optimiser le stockage, et nous gardons cela à l’esprit lors de la conception d’un espace», explique Mike Costello, entrepreneur et expert chez TeachMe.to. « Si nous pouvons ajouter un placard où il y a un espace mort, comme sous un escalier, nous l’ajouterons quelle que soit la taille et la forme. »

Pour maximiser le rangement dans un placard sans rendez-vous dans une chambre, une clé est d’avoir suffisamment de dégagement de passerelle pour utiliser tous les murs, explique Fahncke. «L’hypothèse est que plus gros, c’est mieux, mais en réalité, il s’agit de l’espace mural linéaire et de la dégagement qui détermine la capacité de stockage», dit-elle.

Cela signifie que deux dimensions importantes à garder à l’esprit sont:

Les objets suspendus nécessitent généralement 24 pouces d’espace du mur vers l’extérieur; et

Si vous voulez accrocher des vêtements des deux côtés d’un placard, vous aurez besoin d’au moins 7 pieds de largeur pour permettre une passerelle de 3 pieds entre les objets suspendus, explique Fahncke.

Tailles de placard communs

Taille de placard de la chambre

Costello dit qu’un placard de chambre moderne mesure généralement 3 à 5 pieds de large et 24 à 30 pouces de profondeur. «Si vous avez l’occasion de déterminer votre dimensionnement de placard de chambre à coucher, je dirais jamais moins de 7 pieds sur 7 pieds», dit-il. Si les placards de votre chambre sont des placards à portée de main, je recommande des portes plus grandes pour un accès plus facile aux étagères supérieures. »

Un problème commun que Fahncke rencontre est les placards primaires de la chambre qui sont trop étroits pour s’adapter au stockage des deux côtés. «Un architecte utilise souvent l’espace restant dans un plan et plonge dans un placard, laissant au client un espace grand mais malheureusement pas efficace», dit-elle.

Taille du placard du garde-manger

Les petits placards de garde-manger de cuisine mesurent souvent 24 à 30 pouces de large et 12 à 18 pouces de profondeur. Les garde-manger sont généralement de 5 pieds sur 5 pieds ou plus, explique Costello.

Fahncke recommande que les garde-manger aient au moins 6 pieds de large. «Cela donne à chaque mur la possibilité d’avoir 16 à 18 pouces de stockage tout en maintenant cet espace de marche de 3 pieds, dit-elle.

Taille du placard de la salle de bain

Les placards de salle de bain varient plus largement. Dans les petites pièces, 18 pouces de large par 12 pouces de profondeur est le minimum pour accéder facilement aux petits articles de toilette, explique Costello. Les plus grands placards sont parfaits pour les articles volumineux comme les serviettes de bain et les draps.

Cependant, Fahncke recommande contre les placards en lin de salle de bain qui dépassent les 24 pouces standard en profondeur, ce qui est une tendance qu’elle a vue récemment. «Les clients pensent souvent que cela leur donne plus d’espace de stockage alors que cela fait vraiment un placard plus profond sans opportunité de stockage supplémentaire.»

Taille du placard

Un placard de manteau standard mesure au moins 36 pouces de large et 24 pouces de profondeur, mais souvent plus grand, explique Costello.

De plus, Fahncke a essayé d’encourager les nouveaux clients de la construction à inclure les points de vente dans les placards de manteau et autres placards de portée des services publics. «Cela vous donne une flexibilité dans le stockage de vide rechargeable et de donner vos zones de chargement de charge», dit-elle.

FAQ

Quelle est la taille minimale du placard?

Il n’y a vraiment pas de taille de placard minimum, explique Fahncke. «Nous avons vu des placards aussi petits que 1 pieds de profondeur de 1,5 pouce de large», dit-elle. «La chose la plus importante est de comprendre comment vous voulez utiliser un placard et concevoir sa fonctionnalité autour de cela.»

Comment mesurez-vous correctement un placard?

Mesure de plusieurs points sur le mur, explique Fahncke. «Il n’y a pas de pièce carrée, donc je recommande de mesurer en bas, au milieu et en haut de chaque coin», dit-elle. « Une fois que j’ai tous les points de mesure, je prends la plus petite longueur comme point de référence. »

Quelle est la profondeur moyenne du placard?

La profondeur moyenne du placard est de 24 pouces pour un placard à portée de main.

Sur les experts