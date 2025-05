Votre prochaine mise à niveau de la salle de bain coûtera beaucoup plus cher – voici pourquoi

Il y a beaucoup de bavardages dans l’industrie de la plomberie sur l’impact des nouveaux tarifs en acier sur les prix des luminaires de plomberie. Ce poste viral Reddit d’un estimateur de l’entreprise de construction a noté qu’au début du mois de mai, Delta Faucet Company prévoit d’augmenter les prix d’environ 7,5% et de Kohler de 15% à 18%.

Dans le poste, il a écrit que l’un de ses fournisseurs a déclaré: «Notre entreprise est en affaires depuis près de 30 ans et que nous n’avons jamais vu des changements de prix aussi radicaux dans tous les domaines en si peu de temps.»

Dans les commentaires du Post, un tuyauteur a noté que le fournisseur Nibco a déclaré que les prix des vannes augmenteraient de 40%. D’autres entrepreneurs ont écrit que les clients annulent des projets et repoussaient les dates de démarrage en raison des tarifs sur l’acier et d’autres matériaux, y compris le bois, les cloisons sèches et plus encore.

«En tant que personne qui travaille quotidiennement avec des propriétaires sur les rénovations de la cuisine et du bain, je peux confirmer que les fournisseurs nous amorcent déjà pour les ajustements des prix en mai», explique la dessine d’intérieur Alecia Taylor. «Ce ne sont pas seulement des unités de douche haut de gamme ou des robinets qui sont ciblés; même des luminaires de plomberie de base et des composants sont affectés.»

Le maître plombier et propriétaire d’entreprise, Aaron Adams, dit qu’il a reçu de nombreuses questions de ses clients sur l’impact des tarifs sur l’acier et les autres prix des matériaux. «Nous avons déjà reçu nos premiers avis d’augmentation des prix, et nous sommes convaincus que beaucoup d’autres arrivent», dit-il. «Bien que nous fassions de notre mieux pour absorber autant de ce coût que possible, à un moment donné, notre prix devra également augmenter.»

Les tarifs supplémentaires sur l’acier, qui sont mis en place par l’administration présidentielle actuelle, ont un impact sur la plomberie principalement parce que les États-Unis obtiennent une grande partie de son acier du Canada, du Mexique et du Brésil. Delta, Kohler et Nibco n’ont pas répondu à la demande de commentaires de Family Handyman, mais de nombreux entrepreneurs ont vérifié les hausses de prix.

Ferguson Enterprises Distributeur Plombing Distributeur a déclaré à Family Handyman que même s’ils s’efforcent de maintenir des prix compétitifs pour les clients et de trouver des produits alternatifs, « Comme Ferguson reçoit des notifications d’augmentation de prix de nos partenaires du fabricant, nous mettons immédiatement ces augmentations de prix », a déclaré le directeur des communications Carey Vonohlen dans un courrier électronique. «Chaque entreprise de notre industrie est touchée par le paysage tarifaire en constante évolution en constante évolution, entraînant des prix volatils qui changent de jour en jour par jour.

Bien que ces randonnées affectent tout, des nouveaux projets de construction commerciale aux mises à jour scolaires et à l’entretien, ce sont les ménages à revenu moyen et à revenu intermédiaire qui ressentiront probablement les impacts les plus aiguës, explique George Carrillo, PDG du Hispanic Construction Council.

«Même des augmentations modestes des luminaires quotidiennes, comme les pommes de douche sans pairs, peuvent étendre les budgets serrés», dit-il. Carrillo a également exprimé ses inquiétudes concernant les entrepreneurs et les petites entreprises de construction confrontées à des obstacles importants, car ces coûts croissants réduisent leurs marges déjà minces et limitent leur capacité à planifier efficacement. «Les politiques économiques mondiales continuent d’influencer les coûts matériels, ce développement peut signaler un changement à long terme des prix dans l’industrie de l’amélioration de la maison», a-t-il déclaré.

Au-delà de l’augmentation du prix de la plomberie – et presque tous les autres matériaux de construction et d’amélioration de la maison – les tarifs ont également déstabilisé l’industrie de la construction dans son ensemble, disent de nombreux entrepreneurs.

«Ce qui est plus préoccupant, c’est que de nombreux projets à grande échelle, en particulier les nouvelles constructions et les développements multi-unités, sont en pause ou réévalué», explique Taylor. «L’imprévisibilité crée un effet d’entraînement pour les entrepreneurs et les concepteurs.»

Le prêteur des petites entreprises, Ben Johnston, a déclaré que ce problème ne renverserait pas de sitôt, voire pas du tout. «Compte tenu de l’ampleur de ces nouveaux tarifs, il ne fait aucun doute que le logement sera plus cher à construire, à maintenir et à améliorer pour les Américains dans les prochains mois», dit-il. «Nous pouvons nous attendre à ce que ces tarifs stimulent à la fois l’inflation et la consommation globale inférieure, ralentissant l’économie.»

Sur les experts

George Carrillo est PDG du Hispanic Construction Council (HCC).

Alecia Taylor est un designer d'intérieur à Cabinetnow.

Carey vonohlen est directeur des communications pour Ferguson Enterprises.

Aaron Adams est un maître plombier et PDG d'Aaron Services: plomberie, chauffage, refroidissement à Suwanee, Géorgie.

Ben Johnston est COO de Kapitus, prêteur et marché des petites entreprises.

