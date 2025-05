Pourquoi le président veut-il que vous payiez des factures de services publics plus élevées?

Depuis 1992, le programme Energy Star économise des ménages et des entreprises américains des milliards de dollars chaque année sur leurs factures de services publics. Sérieusement. Selon son rapport de 2024 du programme – un effort conjoint entre l’Environmental Protection Agency (EPA) et le Département américain de l’Énergie – il a sauvé les propriétaires et les entreprises estimés à 500 milliards de dollars et 5 billions de kilowattheures d’utilisation de l’électricité depuis sa création. Il permet d’économiser un total de 40 milliards de dollars par an pour les ménages américains. Quarante milliards!

Cela me semble un très bon programme. Alors, pourquoi diable l’administration Trump prévoit-elle de le hacher?

Bonne question! La vérité est qu’il n’y a pas vraiment une bonne réponse logique autre que les caprices d’un président qui se plaignait des pommes de douche et des appareils économes en énergie une partie régulière de son discours de moignon lors de trois élections. Là encore, je n’ai jamais pensé que le pouvoir exécutif réduirait la recherche sur le cancer ou les prévisions météorologiques. Cela n’a pas beaucoup de sens, mais nous y sommes.

Pourquoi fermer l’énergie étoile?

L’Environmental Protection Agency (EPA) a déclaré qu’elle fermerait le programme populaire Energy Star. La nouvelle a été partagée avec les employés lors d’une réunion du personnel du 5 mai, et l’histoire a éclaté un jour plus tard. Cela se fait dans le cadre de l’évisication par l’administration Trump des agences fédérales et, ostensiblement, de réduire les réglementations environnementales. Cependant, la fermeture de ce programme incroyablement populaire et bénéfique va de pair avec les tarifs désastreux ne fera que nuire aux consommateurs moyens comme vous et moi.

Trump a signé un décret juste après son inauguration cette année, appelant à la réduction des programmes d’économie d’énergie. La nouvelle de l’EPA prévoyant d’éliminer Energy Star semblera en découler directement.

Ce serait une décision incroyablement stupide. Quoi que vous pensez des réglementations environnementales, le programme Energy Star permet d’économiser de l’argent sur les ménages américains sur leurs factures d’électricité. Personnellement, j’aime économiser de l’argent! Et c’est l’un de ces partenariats public-privé les moins flashy qui a en fait un réel impact sur notre vie quotidienne.

Qu’est-ce qui rend l’énergie star si géniale?

Images Brandon Bell / Getty

Faisons un peu de mathématiques simples. Le programme Energy Star coûte environ 32 millions de dollars par an, soit moins d’un pour cent du budget de l’EPA. Tout cela ne fait pas partie d’une économie annuelle d’environ 40 milliards de dollars – avec un «B» – pour les consommateurs moyens comme vous et moi.

Maintenant, je n’étais pas une majeure en mathématiques, mais en tant que propriétaire de la classe moyenne typique, je comprends une équation assez simple comme celle-là: un petit investissement fait de grandes économies. Pour utiliser une analogie très appropriée, pensez-y comme remplacer les anciens appareils des années 1980 dans la maison que vous avez achetée avec des modèles plus efficaces. Au fil du temps, vous verrez l’impact qu’une telle décision a sur votre résultat net: les factures de services publics.

Mais les avantages ne s’arrêtent pas là! Les ménages peuvent être admissibles à 3200 $ par an en crédits d’impôt grâce au programme Energy Star pour effectuer diverses mises à niveau à leur domicile, tout, de l’échange de ces appareils à l’installation de nouvelles pompes à chaleur ou de chauffe-eau.

Faitures de services publics plus bas? Une facture fiscale plus petite? Qu’est-ce qu’il ne faut pas aimer!

Y a-t-il quelque chose que nous pouvons faire pour sauver Energy Star?

Energy Star n’a pas encore été officiellement coupée. Mais étant donné l’insistance de l’administration Trump sur la réduction des programmes fédéraux bénéfiques comme celui-ci, ce n’est probablement qu’une question de temps avant.

Heureusement, beaucoup de gens ne sont pas prêts à voir le programme disparaître.

En avril, plus de 1 000 entités – allant des entreprises de construction aux organisations à but non lucratif aux villes et aux comtés – l’administrateur de l’EPA, Lee Zeldin, une lettre exhortant l’agence Keep Energy Star en place.

En plus des statistiques disposées ci-dessus sur le coût relativement faible du programme par rapport à ses avantages massifs, la lettre a également noté que pour chaque dollar dépensé par le gouvernement fédéral pour l’énergie, les consommateurs économisent 350 $.

Le fait est que Energy Star est une bonne affaire pour les Américains. Espérons que le message d’un si large éventail d’entreprises et d’organisations aura un effet.

Mais voici mon conseil. N’espérez pas seulement que cette lettre fasse son travail. Découvrez le téléphone et appelez votre membre local du Congrès et les sénateurs de votre État pour les exhorter à garder le programme Energy Star intact. Cette administration a tendance à reculer certaines de ses idées terribles et coûteuses lorsqu’elles sont contestées publiquement. Si les personnes représentant votre district trouvent leurs lignes téléphoniques inondées d’appels exigeant leur soutien à un programme qui permet d’économiser de l’argent des ménages, ils pourraient simplement trouver leur colonne vertébrale et faire la bonne chose.