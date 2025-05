Évitez cette erreur moins connue lorsque vous recherchez la maison de vos rêves

Les drains de l’électricité et de l’eau ne sont pas les seuls problèmes que les voisins des centres de données doivent faire face. Il y a aussi la pollution, en particulier à partir des générateurs de sauvegarde des centres de données. La plupart des centres de données ont deux ensembles de générateurs pour les faire fonctionner en cas de panne d’électricité, et ces générateurs fonctionnent généralement sur des batteries de sauvegarde ou du diesel. Ceux-ci sont testés environ une fois par mois de cinq minutes à une demi-heure. Cela s’élève à moins de 100 heures par an de tests, mais il peut toujours libérer des échappements diesel, des oxydes d’azote et du monoxyde de carbone dans l’air environnant.

Les générateurs soulèvent un autre problème: les problèmes de bruit. Les batteries de sauvegarde ne fonctionnent pas silencieusement, et la construction requise non plus pour construire de nouveaux centres de données. Le rapport JLARC a révélé que le bruit affectait négativement les résidents, de sorte que les lois de zonage de Virginie tentent de remédier à cela en nécessitant des études de bruit et en gardant des centres de données derrière les murs pour réduire les perturbations audio. Mais les lois de zonage varient à travers le pays, il n’y a donc aucune garantie que le centre de données vers lequel vous vous êtes rapproché fera tout pour réduire le bruit de la vie dans une zone bruyante.

En bref, votre maison de rêve n’est probablement pas si rêveuse si elle est près d’un centre de données. Soyez à l’affût si vous regardez des États avec des concentrations élevées, comme la Virginie, le Texas et la Californie. En cas de doute, utilisez une carte du centre de données en ligne pour vérifier les centres près de votre foyer.